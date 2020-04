Comment le développement durable a ravagé le bassin du Congo

Dans l’obscurité noire, assis sur le sol de la forêt avec nos corps si proches que nous nous touchons, nous chantons, chaque voix produisant une mélodie yodelée différente pour créer une harmonie qui se chevauchent densément. Au fil des heures, des mélodies individuelles se fondent les unes dans les autres et nous commençons à nous perdre dans la tapisserie humaine et acoustique que nous avons créée. L’intensité du chant se construit, sa coordination se perfectionne de plus en plus jusqu’à ce que la musique soit si belle que le moi fond. Une telle splendeur attire les esprits forestiers dans le camp pour nous rejoindre, croient les BaYaka. Minuscules points de luminescence, ils flottent autour de nous, se rapprochant puis se retirant vers la forêt, leurs voix subtiles sifflant des airs doux qui glissent parfois à travers la polyphonie. Accablés par la beauté que nous avons créée ensemble, certains appellent “Njoor!” (“Ma parole!”), “Bisengo” (“Quelle joie!”) Ou “To bona!” (“Juste comme ça!”).

Dans de tels moments, vous sentez que vous êtes la forêt, votre conscience s’élargissant pour englober les arbres, les animaux et les gens qui vous entourent. Vivre une telle expansion, comme je l’ai fait lors de ma recherche doctorale chez les Pygmées BaYaka de la République du Congo dans les années 1990, est profondément émouvant et établit une connexion amoureuse et joyeuse avec tout et chacun dans le voisinage. Au cours de ces «jeux d’esprit», une forme de théâtre intensément immersive, les BaYaka se sentent en communication directe avec la forêt, en y communiquant leurs soins et leur attention et en réaffirmant une relation profonde de soutien mutuel et d’amour. Comme mon ami Emeka l’a dit, “Un BaYaka aime la forêt comme il aime son propre corps.”

Les BaYaka suivent des règles strictes dans leur chasse et leur cueillette. Ils récoltent les ignames sauvages de telle manière qu’ils se régénèrent et se multiplient, ils essaient d’éviter de tuer des animaux gestants et ils consomment tout ce qu’ils prennent dans leurs environs. Au cours des millénaires, leurs actions et celles des autres tribus pygmées du bassin du Congo ont amélioré la productivité de la forêt non seulement pour les humains mais pour toutes les créatures. Les BaYaka n’ont pas de mot pour famine. Quand j’ai essayé un soir d’expliquer à Emeka et à d’autres rassemblés autour d’un feu qu’il y avait des endroits où les gens meurent de faim, j’ai été sceptique et incrédule.

Toujours dans les années 90, cependant, des institutions internationales telles que la Banque mondiale, en collaboration avec les gouvernements nationaux et les agences de conservation, ont commencé à mettre en œuvre des modèles de développement durable dans le bassin du Congo. Ils ont zoné la forêt tropicale en sections étendues pour l’exploitation forestière et d’autres activités tout en mettant de côté des «zones protégées» en tant que refuges sûrs pour la faune. Conformément à la croyance selon laquelle la nature prospère si elle n’est pas touchée par les humains, qui trouve son origine dans la politique américaine du XIXe siècle, les gouvernements régionaux ont interdit aux groupes pygmées des réserves fauniques.

Depuis lors, j’ai vu une forêt abondante grouillant d’éléphants, de gorilles, de chimpanzés, de sangliers, de singes et d’antilopes devenir une forêt dégradée alors que les marchés nationaux et internationaux aspirent les produits forestiers. Les populations d’éléphants d’Afrique centrale ont diminué de plus de 60 pour cent entre 2002 et 2011, et le déclin se poursuit. Les BaYaka, autrefois actifs, bien nourris et animés, sont maintenant souvent des travailleurs occasionnels malnutris, déprimés et alcooliques habitant aux confins de leurs anciens territoires, terrorisés par les soi-disant éco-gardes et soumis à une exploitation commerciale et sexuelle par des étrangers. Ils ont prospéré dans le bassin du Congo pendant des dizaines de millénaires pour succomber en quelques décennies à l’appétit de la civilisation industrielle pour les ressources naturelles et à une approche coloniale pour les sécuriser – en expulsant les indigènes de leur patrie.

Crédit: spécialistes de la cartographie; Sources: Global Forest Watch (aires protégées, concessions forestières, routes forestières); Survival International (zones de chasse aux trophées); Fonds mondial pour la nature (Messok Dja)

En opposition à une telle conservation «descendante», souvent associée à des industries extractives et qui ne parvient pas régulièrement à atteindre ses objectifs déclarés, une approche «ascendante» de la défense des forêts et de la faune sauvage gagne régulièrement du terrain. Un rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques a révélé que les peuples autochtones sont mieux à même de maintenir la biodiversité sur leurs terres que pratiquement tout le monde. De plus, 80% de la biodiversité terrestre restante de la planète coïncide avec les 65% de la surface de la Terre qui sont sous une forme quelconque de gestion des communautés autochtones ou locales. Reconnaissant cette réalité, ce nouveau paradigme de conservation cherche à donner aux communautés locales les moyens de résister aux forces commerciales envahissant leurs territoires.

Les BaYaka eux-mêmes m’ont aidé dans une telle entreprise. Appelé programme Extreme Citizen Science (ExCiteS), il permet aux populations locales de cartographier leurs ressources et les dangers qui les menacent et de partager leurs connaissances écologiques avec des étrangers. Les outils et méthodologies que nous avons conçus dans le bassin du Congo se révèlent utiles dans diverses parties du monde. Le réseau communautaire de la forêt de Prey Lang au Cambodge a si bien réussi à utiliser la dernière version de notre outil de cartographie, l’application Sapelli, pour protéger la forêt qu’il a remporté le prestigieux prix Equateur des Nations Unies en 2015, la Yale International Society for Tropical Foresters Innovation Prize en 2017 et Energy Globe Award 2019.

Un homme bayaka idéal

Lorsque ma femme, Ingrid, notre fils de trois ans, Nando, et moi sommes descendus avec appréhension de la pirogue sur la rive sablonneuse de la rivière Sangha dans le nord-ouest du Congo en 1994, c’est Emeka qui nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Homme charismatique dans la trentaine, il faisait partie d’un groupe d’une quarantaine de Pygmées qui y campaient. Vivant dans tout le bassin du Congo – de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi à l’est jusqu’à l’océan Atlantique à l’ouest – les bandes de chasseurs-cueilleurs pygmées parlent une gamme de langues différentes et seraient au nombre de 300 000 à un million. Tous se considèrent comme les premiers habitants de la forêt; Les études sur l’ADN indiquent que leurs ancêtres vivent dans la région depuis au moins 55 000 ans.

Malgré leurs différences superficielles, ces groupes pygmées vivant encore dans des forêts intactes partagent des approches similaires pour bien vivre dans cet environnement: leurs huttes en forme de feuille et de liane en forme d’igloo, les outils qu’ils utilisent pour la chasse ou la collecte de miel, leur style de chant distinctif pour communier avec des esprits forestiers. Au cours des trois années suivantes, alors qu’Ingrid, Nando et moi parcourions plusieurs milliers de kilomètres en parcourant la forêt avec Emeka, sa femme, Mambula et de nombreux autres membres de sa famille élargie, nous avons été plongés dans leur mode de vie dynamique et égalitaire. Nos compagnons nous ont appris à vivre avec succès en tant que chasseurs-cueilleurs: comment marcher et patauger dans d’immenses marais; naviguer en utilisant des sentiers d’éléphants; chasser les animaux sauvages; récolter des fruits, des tubercules sauvages, des feuilles comestibles et des insectes saisonniers; barrage des cours d’eau forestiers pour piéger les poissons; et jouer avec les esprits de la forêt.

Emeka était notre guide. Il s’est avéré être un chasseur fort et courageux; un père et un mari attentionné, indulgent et diligent; un médiateur de tempérament égal et un conseiller avisé; orateur, chanteur, conteur et directeur de productions théâtrales improvisées dans le camp; et généreux à la faute. L’économie de BaYaka est basée sur le principe que si vous voyez quelqu’un avec quelque chose que vous voulez, vous le demandez simplement. Vivre dans une telle économie de partage de la demande (comme l’appellent les anthropologues), c’est comme vivre dans un endroit où les marchandises sont gratuites. Même si vous contribuez rarement – disons, parce que vous êtes un enfant ou une personne âgée ou que vous êtes mentalement ou physiquement handicapé – personne ne remet jamais en question votre droit d’exiger une part de tout ce qui est amené dans le camp. Emeka a toujours donné tout ce qu’il avait.

Les bandes pygmées à travers le bassin du Congo partagent des solutions similaires à la vie dans la forêt, y compris leurs «jeux d’esprit» caractéristiques et leurs abris de feuilles et de lianes. Dans un nouveau camping en 1997, Ingoyo couvre le toit de sa hutte de feuilles. Crédits: Nico Lewis

Les BaYaka rejettent bruyamment l’idée que le monde naturel puisse être possédé. «Komba [the creator] fait la forêt pour toutes les créatures à partager », m’a dit Emeka. Une fois, lors d’un voyage de chasse d’une nuit, lui et moi avons campé près d’un groupe de gorilles. Le dos argenté a senti la fumée de notre feu et a commencé à rugir et à vomir pour nous intimider. Emeka était furieuse. En criant et en jurant, il a réprimandé le dos argenté pour avoir pensé que la forêt lui appartenait: elle est là pour satisfaire les besoins de toutes les créatures. Une autre fois, mon ami Tuba a montré à son jeune fils: «Regardez, il mange les aliments de la forêt, et cela renforce son corps.» En effet, les BaYaka se considèrent comme une forêt transformée en personnes – tellement en partie qu’ils ne peuvent pas plus imaginer en vendre une partie que je ne peux vendre mon pouce ou mon pied.

Dans le même esprit, les BaYaka soutiennent que la forêt est abondante tant que chacun respecte certains principes. La rareté ou le manque vient de personnes qui ne partagent pas correctement et de la disharmonie sociale qui en découle – et non de l’insuffisance de la capacité de la nature à fournir. Un ensemble de règles appelé ekila assure la plénitude. Si une parcelle de forêt devient improductive, par exemple, les BaYaka la scellent pour que personne n’y chasse ni ne s’y rassemble; l’interdiction est levée lorsque la zone se rétablit. Tout le monde dans le camp doit obtenir une partie de la viande d’une chasse et traiter la carcasse de l’animal avec respect. La forêt se soucie de ses habitants et désire entendre des sons délicieux émanant d’eux; partager des chansons et des rires avec elle la rendra magnifique. Ainsi, les principales institutions sociales des BaYaka assurent non seulement l’abondance mais aussi célèbrent et génèrent de la joie.

Notre temps à parcourir la forêt dans les années 1990 était idyllique. Nous mangions des aliments sauvages et nous nous déplacions librement et sans crainte. Nous avons dansé et joué des pièces d’esprit pendant des jours, parfois des semaines. «Ils étaient un peuple qui avait trouvé dans la forêt quelque chose qui rendait leur vie plus que juste la peine d’être vécue, quelque chose qui en faisait, avec toutes ses difficultés, ses problèmes et ses tragédies, une chose merveilleuse pleine de bonheur et sans soins», anthropologue Colin Turnbull avait écrit sur les Pygmées BaMbuti du nord-est du Congo, à près de 1 000 kilomètres de là, trois décennies plus tôt. Je ressens la même chose à propos du BaYaka.

Mais des ennuis se préparaient. En 1993, la Wildlife Conservation Society (WCS) a collaboré avec la Banque mondiale pour créer le parc national de Nouabalé-Ndoki en République du Congo. Couvrant 4 000 kilomètres carrés à la frontière du pays avec la République centrafricaine, il était destiné à protéger les éléphants, les antilopes bongo, les chimpanzés et les gorilles. Parce que les Pygmées n’ont laissé pratiquement aucune trace de leur présence, les autorités et les scientifiques du WCS ont affirmé que la zone était inhabitée. Lorsque des patrouilles forestières ont rencontré des chasseurs-cueilleurs dans la réserve, ils les ont expulsés. En conséquence, les clans BaYaka du Congo se sont séparés de leurs proches en République centrafricaine et ont perdu l’accès à de vastes zones de forêt qu’ils connaissaient intimement depuis des générations.

Les limites du parc se trouvaient à environ 150 kilomètres au nord de l’endroit où je me promenais avec le groupe d’Emeka, nous n’avons donc pas ressenti directement son impact. Mais nous étions dans la vaste «zone tampon», qui comprenait de vastes concessions d’exploitation forestière autour de l’aire protégée. Ainsi a commencé la fin d’un espace abondant et prospère dans lequel diverses espèces ont prospéré.

Les anciens de BaYaka Ngeshe et Ngwenye portent de l’argile blanche sur le front (1) en décembre 2019 pour pleurer une sœur récemment décédée. Incapables de poursuivre leur mode de vie d’origine forestière, ils vivent principalement près d’Indongo, un ancien camp de bûcherons. Keyo (à droite) et son amie sont assises à côté, sur des machines forestières abandonnées (2). Dans une clairière sacrée à proximité, Emeka, aujourd’hui âgée d’environ 60 ans, explique comment les BaYaka prennent soin de la forêt (3). Crédits: Nico Lewis

L’arbre sapelli

Je me souviens de la première fois où nous sommes tombés sur une route forestière, en 1994. Mes compagnons de BaYaka se sont plaints de la dureté de la surface sous les pieds, de la chaleur qu’il faisait sans l’ombre des arbres et du nombre de mouches qui nous dérangeait. Emeka et moi avons ri tandis que les femmes se dispersaient au fond de la forêt comme si un buffle les poursuivait lorsque le premier camion forestier est passé. Au fil du temps, les routes ont traversé la forêt, facilitant l’extraction de la viande de brousse, des plantes comestibles et d’autres produits forestiers pour approvisionner les marchés urbains.

La magnifique sapele (Entandrophragma cylindricum) était d’un intérêt particulier pour les sociétés d’exploitation forestière. Imperméable, incroyablement solide, résistant aux parasites et possédant un beau grain irisé, ce bois dur est très demandé sur les marchés internationaux. Mais la sapele était cruciale pour le mode de vie des Pygmées. Une fois, après une randonnée de 60 kilomètres, je gémissais sur mes pieds endoloris. Emeka a coupé une plaque d’écorce en forme de diamant à partir d’un sapele à proximité – une couche de sa peau juste en dessous de l’écorce est un puissant analgésique et antibactérien. Emeka l’a placé à l’envers sur le feu de camp pour chauffer les huiles de la couche médicinale. Puis il l’a posé par terre et m’a dit de poser mes pieds dessus. Le soulagement fut immédiat et heureux. J’ai souvent vu des enfants BaYaka atteints de paludisme inhaler de la vapeur d’eau chaude infusée d’écorce de sapele pour réduire leur fièvre.

Plus important encore, les sapels les plus hauts émergent au-dessus de la canopée. Juste avant la saison des pluies, ils attirent des hordes de papillons (Imbrasia oyemensis) qui pondent sur les feuilles. À l’éclosion, les larves se transforment rapidement en grosses chenilles, absolument délicieuses et très nutritives, si abondantes qu’elles tapissent le sol sous ces arbres. Les pygmées apprécient les chenilles non seulement pour leur saveur mais aussi pour leur timing: les pluies dispersent les animaux des trous d’eau, rendant la chasse imprévisible. “Komba envoie les chenilles pour nourrir les gens quand la chasse est difficile”, m’a dit Emeka alors que nous les faisions rôtir sur des brochettes sur des braises chaudes et savourer leur goût propre et charnu.

Bien que les BaYaka aient été profondément bouleversés lorsque les bûcherons ont abattu des «chenilles» qu’ils avaient exploitées pendant des générations, leur forte éthique de partage leur a fait sentir qu’ils ne pouvaient ni résister ni refuser. «Il y a beaucoup d’arbres dans la forêt pour tout le monde; nous pouvons en partager certains », ont déclaré plusieurs au début.

Ma famille et moi avons quitté le Congo en 1997 au début d’une guerre civile, mais j’ai continué à visiter régulièrement la région à des fins de recherche. Après la fin du conflit, en 2000, un nouveau gouvernement à court d’argent a ouvert toute la forêt restante aux bûcherons. Ils ont construit de nombreuses routes, approfondissant leur portée dans des régions de plus en plus reculées. En 2003, la production annuelle de grumes avait plus que doublé par rapport aux taux des années 90, pour atteindre plus de 1,3 million de mètres cubes, et elle continuait d’augmenter.

Remarquant cette tendance, les écologistes ont fait pression sur les sociétés d’exploitation forestière opérant dans le bassin du Congo pour qu’elles suivent les directives du Forest Stewardship Council (FSC), qui obligent les entreprises à respecter les lois nationales, à minimiser les impacts environnementaux, à rester à l’écart des zones à haute valeur de conservation (telles que parcelles avec une plus grande densité de chimpanzés), et de respecter les droits des travailleurs et des populations forestières. La multinationale Congolaise Industrielle des Bois (CIB), qui opérait dans 1,3 million d’hectares de forêt BaYaka à partir de sa base de Pokola, une ville forestière sur la rivière Sangha, a décidé de tenter d’obtenir la certification FSC.

À mon avis, l’entreprise était susceptible de continuer à abattre des arbres avec ou sans le label FSC, ce qui offrait une occasion rare et précieuse de protéger les droits et les ressources des Pygmées. Ayant précédemment étudié comment mettre en œuvre les principes du «consentement libre, préalable et éclairé» lorsque les populations vulnérables sont confrontées à la perspective de projets de développement sur leurs territoires, je suis devenu consultant rémunéré au Tropical Forest Trust (actuellement appelé Earthworm), une organisation non gouvernementale qui La CIB avait embauché pour l’aider à résoudre les problèmes sociaux liés à la certification FSC. La fiducie m’a chargé de mettre en place un système permettant aux Pygmées habitant les concessions de la CIB de déterminer s’ils autoriseraient l’exploitation forestière sur leurs territoires.

Lorsque j’ai discuté de la signification sociale et économique du sapele avec les dirigeants de CIB, ils s’inquiétaient d’entrer en conflit avec les quelque 10 000 BaYaka habitant leurs concessions, ce qui exclurait un certificat FSC. Des réunions tendues entre les BaYaka et le personnel d’exploitation forestière ont suivi, avec moi en tant que médiateur, mais la fracture culturelle s’est révélée insurmontable. Les chasseurs-cueilleurs étaient extrêmement mal à l’aise dans les immeubles de bureaux: des tâches apparemment simples telles que l’ouverture des portes leur paraissaient décourageantes, sans parler de tâches plus spécialisées telles que la compréhension des agendas et des formulaires. Dans leurs camps, cependant, Emeka et d’autres ont expliqué que seuls les sapels émergents (ceux dont la couronne émergeait au-dessus de la canopée) abritaient de manière fiable les chenilles. Les BaYaka ont demandé aux bûcherons de protéger ces arbres, ainsi que les sources naturelles, les tombes de leurs ancêtres, les bosquets sacrés, les arbres médicinaux et quelques autres ressources importantes.

J’ai proposé aux responsables de CIB de soutenir les BaYaka dans la cartographie de ces sites, et à mon grand soulagement, ils ont accepté. Ingrid, qui travaillait dans la santé publique, avait conçu un ensemble d’icônes pour aider les guérisseurs de BaYaka à lire les étiquettes des médicaments à utiliser dans une pharmacie mobile qu’elle avait créée avec eux pour traiter les vers, le paludisme et d’autres maux. Cela m’a donné une idée. En collaboration avec BaYaka et une société de logiciels privée appelée Helveta, qui développait des outils pour suivre les chaînes d’approvisionnement de matériaux rares (dans ce cas, les bois durs), nous avons conçu une interface graphique pour l’écran tactile d’un ordinateur de poche équipé d’un GPS. L’un des BaYaka irait à la ressource que la tribu voulait sauver – disons, un sapele émergeant – et toucherait simplement le symbole de la «chenille» pour marquer son emplacement.

Le marquage a permis de franchir les barrières linguistiques et culturelles. Lorsqu’ils ont superposé les cartes que les BaYaka avaient faites sur celles des sapeles qu’ils avaient marquées pour l’abattage, les bûcherons ont réalisé qu’ils pouvaient encore abattre suffisamment d’arbres pour réaliser un profit. En collaboration avec les chasseurs-cueilleurs et les chefs d’entreprise, j’ai développé un ensemble de procédures (comme emmener des familles entières en voyage de cartographie parce que les hommes et les femmes BaYaka valorisent des ressources différentes) pour déterminer les conditions selon lesquelles les différents groupes BaYaka autoriseraient les bûcherons dans leur forêt. En 2006, la CIB est devenue la première grande entreprise d’exploitation forestière à obtenir un certificat FSC durable dans le bassin du Congo, et d’autres sociétés de cette vaste région ont également utilisé ce modèle plus tard comme base de leurs efforts pour protéger les droits des Pygmées afin d’obtenir la certification FSC.

Les enfants BaYaka profitent d’une balançoire fabriquée à partir de lianes en 1997. La forêt fournit tous leurs jouets. Crédits: Nico Lewis

Bûcherons, braconniers, écologistes

Au fil des années, j’ai vu ces efforts s’effondrer. Le personnel surchargé de travail a entamé un processus lent mais inexorable d’érosion des procédures – en contournant des obligations lourdes (en prenant seulement un homme BaYaka lors d’un voyage de cartographie, par exemple) ou en ignorant les problèmes techniques avec l’équipement. Pourtant, les ressources marquées par les Pygmées étaient largement protégées. Si les chasseurs-cueilleurs – ou moi, en tant que médiateur avec le monde extérieur – avaient prévu un impact collatéral clé de l’exploitation forestière, cependant, ils auraient pu refuser leur consentement.

Auparavant, si quelqu’un voulait entrer dans la forêt, il devait avoir des guides pygmées et si les chasseurs-cueilleurs ne les approuvaient pas, ils ne les prendraient pas. Mais le réseau de routes forestières a donné aux braconniers commerciaux – qui chassaient non pas pour leur propre consommation mais pour les marchés intérieurs et internationaux insatiables – l’accès à des zones vierges sans que les Pygmées puissent les contrôler. Ils ont utilisé les nouvelles routes pour piller intensivement la forêt afin de nourrir les consommateurs urbains. Le commerce de la viande de brousse était si lucratif qu’il a donné naissance à des réseaux de braconnage bien organisés, souvent promus par des sponsors d’élite tels que des militaires ou des policiers. De plus, alors que des camps de bûcherons s’élevaient au plus profond de la forêt, ils attiraient des villageois bantous de sa périphérie, qui étaient arrivés pour fournir de la nourriture et d’autres services aux travailleurs. Les bidonvilles qui en résultent se sont développés pour contenir chacun des centaines de colons, dont beaucoup ont également commencé à chasser la viande de brousse.

Des écologistes frustrés du WCS, du World Wildlife Fund (WWF) et d’autres organisations ont réagi en employant des escouades d’éco-gardes pour contrôler la criminalité liée aux espèces sauvages, créant par inadvertance des milices qu’ils ne pouvaient pas contrôler. Beaucoup de gardes ont commencé à extraire des richesses de la forêt, coopérant parfois avec les réseaux de braconnage, et ils ont battu et torturé les Pygmées s’ils les trouvaient avec de la viande sauvage, même si elle avait été légalement chassée. Après que les organisations de défense des droits de l’homme aient rendu public ces abus dans les années 2000, les organisations de conservation se sont formellement distanciées des éco-gardes en encourageant les gouvernements locaux à les intégrer dans leurs ministères des forêts respectifs. Ils ont continué à soutenir les forces financières et logistiques, mais ils ne pouvaient plus les discipliner ou les licencier, ce qui a réduit leur responsabilité.

Vers 2010, les agences de conservation ont commencé à collaborer avec les sociétés d’exploitation forestière pour contrôler le braconnage dans les concessions qui bordaient les zones protégées. Les bûcherons ont vérifié les éco-gardes pour le nombre d’arrestations et de saisies de contrebande (comme la viande de brousse). Incapables d’agir contre les puissants auteurs du commerce illégal d’espèces sauvages, les éco-gardes ont commencé à attaquer des cibles plus douces: les chasseurs-cueilleurs et les villageois. Bien que les populations locales soient légalement autorisées à chasser certaines espèces pour leur subsistance en utilisant des méthodes traditionnelles, dans la pratique, les éco-gardes ont pris possession de toute viande comme preuve de braconnage pour justifier l’intimidation, la torture et les coups.

Aggravant le problème, à partir de 2007, la Chine a construit des routes et d’autres infrastructures au Congo au lieu de l’exploitation minière et d’autres droits. Des centaines de travailleurs chinois sont arrivés pour la construction de routes – un afflux qui a coïncidé avec une augmentation importante du braconnage des éléphants. Les routes construites par des bûcherons reliées aux routes nationales construites par des entrepreneurs chinois pour établir un réseau de transport efficace pour l’ivoire et la viande de brousse.

Les protecteurs de la faune ont réagi à l’accélération du braconnage en doublant la «conservation des forteresses», comme Victoria Tauli-Corpuz, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, et d’autres le décrivent. Le WCS, le WWF et d’autres ont étendu les parcs nationaux existants en les connectant à des «paysages de conservation» transfrontaliers tels que la Trinité Sangha de 750 000 hectares, qui comprend le parc national de Nouabalé-Ndoki. Travaillant souvent avec les industries extractives, les agences de développement et les organisations de conservation ont continué à concevoir de nouvelles aires protégées dans le bassin du Congo sans le consentement des populations locales. En mars dernier, des enquêteurs du Programme de développement des Nations Unies ont signalé que des Pygmées Baka du nord-ouest du Congo allèguent «violence aveugle, humiliation et intimidation» par des éco-gardes supervisés par le WWF, qui les expulsaient de l’intérieur des limites du parc national proposé de Messok Dja. “En conséquence, les activités de chasse traditionnelles des Baka sont criminalisées”, ont accusé les chercheurs.

Peur, faim et alcool

Avec presque toute la forêt divisée en parcs de conservation et en concessions forestières, où les Pygmées sont persécutés pour la chasse et la cueillette, les BaYaka ne peuvent plus prospérer ou maintenir leur identité forestière. «Oh, c’était bon, tellement bon! Du miel pour tout le monde! Ignames sauvages … plus que vous ne pouvez en transporter! » a déclaré le frère aîné handicapé d’Emeka, Mongemba, en 2013. «Maintenant, tout est fini, tout est fini! Maintenant, il n’y a que de la tristesse! Nous avons une telle faim. Peur, quelle peur! Les garçons ont peur d’aller dans la forêt. » Maindja, une grand-mère de 45 ans, a expliqué: «Si nous marchons dans la forêt, nous sommes emmenés par des éco-gardes. C’est pourquoi nous ne mettons plus notre corps dans la forêt. Maintenant, nous restons dans les villages, pas dans les camps forestiers. Et ainsi la sagesse des voies des ancêtres s’en va. »

Peur de camper dans la forêt comme ils le faisaient et contraints par des nécessités économiques, de nombreux BaYaka traînent dans des camps de bûcherons ou des villages d’agriculteurs, à la recherche de travail comme fermiers, de petits boulots et d’aide à domicile. La plupart des hommes ont trop peur pour aller chasser. Parce que la valeur culturelle et sociale des hommes a toujours dépendu de leur apport de viande pour nourrir leur famille – ce qu’ils ne peuvent plus accomplir – leur estime de soi s’est effondrée. Travaillant plutôt comme ouvriers marginaux et souvent payés uniquement dans de l’alcool distillé illégalement, de nombreux hommes sont devenus alcooliques, avec tous les problèmes psychologiques, sociaux et économiques que la dépendance entraîne. De nombreuses femmes BaYaka souffrent de violence domestique, et celles qui vivent autour des campements forestiers sont souvent exploitées sexuellement par des étrangers.

Du point de vue des Pygmées, leur forêt a été convertie en une collection d’actifs floraux et fauniques saisis par des étrangers pour en tirer un profit mystérieux. La logique du développement durable – répondre à la demande mondiale de ressources en ouvrant la forêt aux industries extractives tout en compensant les dégâts avec des aires protégées militarisées – leur échappe complètement. Les bûcherons justifient leur abattage continu comme une forme de développement, mais ses avantages atteignent rarement les populations forestières. Les écologistes soulignent les dommages causés aux espèces menacées par l’exploitation forestière, les routes et les pressions du marché pour justifier les restrictions draconiennes de chasse imposées aux chasseurs-cueilleurs et les abus des éco-gardes. Mais dans l’expérience des Pygmées, les éléphants, les léopards, les gorilles et les chimpanzés étaient courants dans leur forêt – et leur rareté actuelle découle directement de la présence d’étrangers.

Ils ont raison. Fiona Maisels de l’Université de Stirling en Écosse et ses collègues ont estimé en 2013 que les populations d’éléphants dans le bassin du Congo avaient diminué à un peu plus du tiers de ce qu’elles étaient au tournant du millénaire. Le nombre de gorilles des plaines occidentales a également fortement diminué. Le US Fish and Wildlife Service rapporte qu’environ cinq millions de tonnes métriques d’animaux sauvages sont extraits chaque année de ces forêts, provoquant des extinctions locales. Et selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 80% des grands mammifères dans de nombreux parcs nationaux de la République démocratique du Congo (qui voisine la République du Congo) avaient disparu en 2010.

La déconnexion entre les chasseurs-cueilleurs et les écologistes découle finalement de leurs philosophies contradictoires. Pour les BaYaka, l’abondance est l’état naturel des choses, et elle est assurée par un partage équitable entre toutes les personnes présentes. La forêt est un être sensible avec lequel ils entretiennent des relations sociales de soins et de soutien mutuels à travers le tabou, le rituel, le chant et la danse. La pléthore d’animaux rencontrés dans cette région jusqu’à très récemment témoigne du succès à long terme de cette approche de la gestion forestière. En revanche, les écologistes et les experts en développement représentent un système économique mondial qui objective la nature, encourage sa conversion en produits de base et permet aux élites de dominer les décisions sur la distribution des ressources, entraînant une raréfaction des espèces.

Un nouveau paradigme

Dans le monde entier, cependant, un nouveau paradigme de conservation prend racine. Les chercheurs, les militants et d’autres membres de la société en général reconnaissent que les communautés locales sont les principaux protecteurs de la nature et cherchent à les aider. Bien que le concept de cartographie qu’Emeka et d’autres m’ont aidé à concevoir ne puisse finalement pas sauver le mode de vie pygmée, il s’avère plus efficace dans des endroits moins institutionnellement et technologiquement difficiles – ceux avec moins de corruption, plus de démocratie et une gouvernance plus forte, par exemple, ou avec un meilleur accès aux réseaux de téléphonie mobile.

Mes expériences dans le bassin du Congo ont finalement conduit au groupe de recherche ExCiteS de l’University College London. Nous avons depuis développé Sapelli, une application pour smartphone modifiable pour collecter des informations sur les ressources vitales, les activités des braconniers et d’autres variables; Geokey, un système de stockage de données; Cartes communautaires, utilisées pour afficher les données avec un arrière-plan approprié; et une méthodologie pour co-concevoir des projets avec les communautés autochtones et autres en fonction des préoccupations et des besoins qu’elles identifient. Ces outils aident les populations locales à gérer les ressources en collectant des données, en surveillant les changements et les défis, en déterminant comment y répondre et en s’associant avec des étrangers pour atteindre leurs objectifs.

Sciages et grumes empilés (1) pour flotter sur la rivière Sangha près de Pokola, une ville forestière, en 2019. Ailleurs, un camion chargé de bois (2) attend un ferry pour traverser la Sangha. Les forêts du Congo exportent des feuillus dans le monde entier. Crédits: Nico Lewis

À l’aide de ces appareils, les Ju / ‘hoan San en Namibie documentent les collectes illégales de bétail par leurs voisins non san dans des trous d’eau dans leur réserve, qui sont utilisés par les animaux sauvages qu’ils chassent, tout en gardant un œil sur leurs populations. Au Kenya, les Masaï du Maasai Mara s’inquiètent de la raréfaction croissante des plantes médicinales sauvages qu’ils utilisent. Afin de comprendre ce qui les endommageait, ils ont documenté 123 espèces de plantes médicinales, dont 52% étaient saines et saines. Il s’est avéré qu’un nombre croissant de camps touristiques étaient responsables d’une grande partie des dégâts causés aux autres. Les Maasai étendent maintenant le projet au complexe forestier de Mau. Mieux encore, un groupe de l’Université de Copenhague a travaillé avec la communauté de Prey Lang au Cambodge pour arrêter l’exploitation forestière illégale. Communiquant via des téléphones portables, les volontaires traquent les bûcherons illégaux, descendent en masse sur eux, photographient et géolocalisent leurs activités avec Sapelli et confisquent leurs tronçonneuses. Avec le soutien des administrateurs locaux, ils ont pu arrêter toute journalisation non autorisée.

Ces efforts reposent sur le fait que de nombreuses régions du monde sont riches en biodiversité en raison des communautés qui y vivent depuis des centaines ou des milliers d’années, non malgré elles. Les populations locales sont également les plus ardents défenseurs de l’environnement, car ils ont le plus à perdre lorsqu’ils sont dégradés.

Lors de ma dernière visite au Congo, en décembre 2019, Emeka m’a donné un message à transmettre aux lecteurs de Scientific American: «Nous sommes les gardiens de la forêt. Nous avons toujours été ici, en prenant soin de la forêt. Depuis que les temps ont commencé, nous avons tué des animaux et ils ont toujours été là pour nous. Nous tuons des animaux pour nourrir nos enfants. Nous ne cultivons pas! Nous ne pêchons pas! Mais maintenant, les éco-gardes nous arrêtent; ils nous ont interdit notre forêt … Nous voulons que nos enfants n’aient pas à aller loin pour trouver des animaux – juste à côté de l’endroit où nous restons, comme c’était le cas auparavant, lorsque nous prenions soin de la forêt. Mais notre monde a été gâté. C’est un gros problème. Nous voulons aller bien. Triez cela, les gens, afin que nous puissions retrouver la joie! »