Comment le killifish turquoise africain appuie sur le bouton pause du vieillissement

Quand les étangs où l’on

Le poisson africain vit à sec, sa progéniture a mis sa vie en pause. Et maintenant

les chercheurs savent comment les créatures le font.

Embryons de killifish turquoise d’Afrique

peut arrêter leur développement pendant

un état d’activité suspendue appelé diapause. Maintenant, une étude montre que les embryons

ne vieillissent pas dans cet état. Les analyses génétiques révèlent que, pour

rester figé dans le temps, les embryons mettent des fonctions

telles que la croissance cellulaire et le développement d’organes en suspens, rapportent des chercheurs dans le 21 février Science.

«La nature a identifié des moyens

pour faire une pause », explique Anne Brunet, généticienne à l’Université de Stanford.

Savoir comment les killifish interrompent leur vie pourrait aider les scientifiques à comprendre comment

traiter les maladies liées au vieillissement ou apprendre à préserver les organes humains à long terme,

elle dit.

Les larves de vers nématodes (Caenorhabditis elegans) peuvent également arrêter

développement et le vieillissement face à un manque de nourriture ou si leur environnement est

surchargé. Invertébrés

comme les nématodes, cependant, manquent de nombreuses caractéristiques qui font vieillir les autres animaux,

comme un système immunitaire adaptatif. Plus

plus de 130 espèces de mammifères, de la souris à l’ours, ont également une forme de diapause.

Le killifish (Nothobranchius furzeri) vit dans des étangs

Le Mozambique et le Zimbabwe qui disparaissent pendant des mois pendant la saison sèche, laissant le poisson sans abri

jusqu’au retour de la pluie. Pour les adultes qui ne vivent généralement que de quatre à six mois

de toute façon, les étangs en voie de disparition ne constituent pas une grande menace. Mais certains embryons de killifish

appuyez sur pause sur leur développement pendant les mois secs, jusqu’à ce que les étangs se remplissent

encore.

Le killifish passe de jeunes poissons colorés à de vieux poissons pâles en quelques mois, ce qui en fait un bon animal que les scientifiques peuvent utiliser pour étudier le vieillissement.Chi-Kuo Hu

Killifish

les embryons peuvent suspendre leur croissance de cinq mois à deux ans, correspondant à

ou même dépasser largement leur durée de vie adulte typique. Si les humains pouvaient faire

quelque chose de similaire, une personne de 80 ans pourrait plutôt avoir une durée de vie de 160

à plus de 400 ans, dit Brunet. Mais si, ou comment, ces animaux protègent

eux-mêmes du vieillissement dans ces limbes était inconnu.

Dans l’étude, Brunet et son

collègues ont comparé les embryons de killifish qui ont stoppé leur croissance avec ceux qui

contourné la diapause et éclos en adultes. La diapause n’a pas diminué un adulte

la croissance, la durée de vie ou la capacité de reproduction du poisson – signe que l’animal n’a pas vieilli, même s’il a

développement pour plus longtemps que sa durée de vie typique, les chercheurs ont constaté.

L’équipe

puis analysé le plan génétique des embryons suspendus en diapause pour

déterminer quels gènes étaient actifs. Bien que le jeune killifish ait développé

muscles, cœurs et cerveaux avant la diapause, gènes impliqués dans le développement des organes

et la prolifération cellulaire a ensuite été arrêtée. Mais d’autres gènes étaient

démarré, comme certains cruciaux pour activer ou désactiver d’autres ensembles de gènes.

Les embryons de fond d’écran (un sur la photo) peuvent interrompre leur développement pendant quelques mois ou jusqu’à deux ans pendant un état d’activité suspendue appelé diapause. Chi-Kuo Hu

Un gène,

le gène chromobox 7, ou CBX7,

gènes réprimés impliqués dans le métabolisme, mais allumés ceux importants pour

maintenir les muscles et rester en diapause, ont découvert les chercheurs. Embryons

sans CBX7 est sorti de la diapause

plus tôt, et leurs muscles ont commencé à se détériorer après un mois.

Le nouveau

étude montre que les embryons n’attendent pas passivement une meilleure

conditions – leurs cellules coordonnent les réponses pendant la diapause qui protègent

killifish du passage du temps. “Nous avons

toujours considéré cet état de diapause comme plus passif – rien ne s’y passe », explique Christoph Englert, généticien moléculaire

à l’Institut Leibniz sur le vieillissement à Iéna, en Allemagne, qui n’était pas impliqué dans la

travail. Mais la nouvelle recherche «change le paradigme de la diapause en tant que passif,

état ennuyeux à un état actif de non-développement embryonnaire. »

Les chercheurs ne savent pas comment les choses

comme la température pourrait déclencher un killifish en développement pour commencer ou terminer la diapause. Mais

comprendre ce qui se passe à l’intérieur d’un embryon est un pas vers l’identification de la façon dont

des signaux externes pourraient contrôler le moment où les animaux suspendent le temps, Englert

dit.