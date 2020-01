Comment le nouveau coronavirus se compare au SRAS et au MERS

Les coronavirus, l’un d’une variété de

les virus qui causent le rhume ont fait que les gens toussent et éternuent

pour toujours. Mais parfois, une nouvelle version infecte les gens et cause de graves

maladie et décès.

Cela se produit maintenant avec le coronavirus qui a tué au moins 26 personnes et en a rendu malade au moins 900 depuis son apparition dans le centre de la Chine en décembre. L’Organisation mondiale de la santé surveille la propagation du virus pour voir s’il se transformera en urgence mondiale de santé publique (SN: 1/23/20).

Parmi les malades, deux personnes

États-Unis qui ont contracté le virus lors de voyages en Chine. Une femme de Chicago

dans la soixantaine est le deuxième cas américain de nouveau coronavirus, les Centers for

Le contrôle et la prévention des maladies ont été confirmés le 24 janvier lors d’une conférence de presse.

Les fonctionnaires surveillent actuellement 63

personnes à travers 22 États pour des signes de la maladie de type pneumonie, y compris

fièvre, toux et autres symptômes respiratoires. Parmi ces personnes, 11 ont testé

négatif pour le virus. Deux, y compris le cas le plus récent et un autre

patient à Seattle, testé positif, a rapporté le CDC (SN: 1/21/20).

La France a notifié deux cas le 24 janvier

ainsi, le premier en Europe.

Beaucoup reste encore inconnu au sujet du nouveau coronavirus (SN: 1/10/20), qui pour l’instant est appelé 2019 nouveau coronavirus, ou 2019-nCoV. Les leçons tirées des précédentes éclosions de coronavirus, y compris le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, peuvent aider les responsables de la santé à éviter certaines des conséquences les plus graves de cette épidémie de virus.

Que sont les coronavirus?

Les coronavirus sont ronds et entourés

par un halo de protéines épineuses, leur donnant une ressemblance avec une couronne ou le soleil

couronne vaporeuse.

Quatre grandes catégories, ou genres, de

coronavirus existe. Ils sont connus par les lettres grecques alpha, bêta, delta et

gamma. Seuls les coronavirus alpha et bêta sont connus pour infecter les humains. Celles-ci

les virus se propagent dans l’air et seulement quatre types (appelés 229E, NL63, OC43

et HKU1) sont responsables d’environ 10 à 30 pour cent des rhumes dans le monde.

Ce qui fait d’un virus un coronavirus est seulement

vaguement inscrit dans son ADN. “La désignation de coronavirus est moins sur la

génétique et plus sur la façon dont il apparaît sous un microscope », explique Brent C.

Satterfield, cofondateur et directeur scientifique en chef de Co-Diagnostics, un

société basée à Salt Lake City et au Gujarat, en Inde, qui développe

tests moléculaires pour diagnostiquer les infections à coronavirus.

La constitution génétique des coronavirus est

composé d’ARN, un cousin chimique simple brin de l’ADN. Virus dans le

famille ne sont souvent pas très similaires sur le plan génétique, certains types ayant

plus de différences entre eux que les humains ont des éléphants, Satterfield

dit.

Les protéines du nouveau virus se situent entre 70

et 99 pour cent identiques à leurs homologues du virus du SRAS, dit Karla

Satchell, microbiologiste et immunologue à la Northwestern University Feinberg

École de médecine de Chicago.

Un nouveau coronavirus se propageant en Chine est similaire au SRAS, mais bon nombre de ses protéines présentent des différences importantes. Ici, les similitudes (grises) et les différences (rouges) du nouveau virus avec le SRAS des acides aminés dans une protéine qui cloue la surface des virus sont présentées dans deux vues. Ces différences peuvent affecter l’infectiosité des virus et l’efficacité des médicaments développés pour lutter contre d’autres coronavirus contre le nouveau. Avec l’aimable autorisation de GISAID Initiative

Quelle est la dangerosité d’une infection à coronavirus?

Habituellement, les maladies à coronavirus sont assez bénignes, affectant uniquement les voies respiratoires supérieures. Mais le nouveau virus, ainsi que le SRAS et le MERS, sont différents.

Ces trois types de bétacoronavirus

peut se fixer sur des protéines qui fixent l’extérieur des cellules pulmonaires et pénétrer beaucoup

plus profondément dans les voies respiratoires que les coronavirus responsables du froid, explique Anthony Fauci,

directeur du U.S.National Institute of Allergy and Infectious Diseases in

Bethesda, M.D. La version 2019 est «une maladie qui cause plus de maladies pulmonaires

que renifle », dit Fauci.

Les dommages aux poumons peuvent rendre les virus

mortel. En 2003 et 2004, le SRAS a tué près de 10% des 8 096 personnes dans

29 pays tombés malades. Un total de 774 personnes sont mortes, selon le Monde

Organisation de la santé.

MERS est encore plus mortel, prétendant

30 pour cent des personnes infectées. Contrairement au SRAS, les flambées de ce virus sont toujours

mijote, dit Fauci. Depuis 2012, le MERS a causé 2494 cas confirmés dans 27

pays et tué 858 personnes.

Le MERS peut se propager d’une personne à l’autre,

et certains «supers spreaders» ont transmis le virus à de nombreux autres. Plus

célèbre, 186 personnes ont contracté le MERS après qu’un homme d’affaires ait involontairement

le virus en Corée du Sud en 2015 et le transmettre à d’autres. Un autre super écarteur

qui a attrapé MERS de cet homme décédé

le virus à 82 personnes en seulement deux jours tout en étant traité dans un hôpital

salle d’urgence (SN: 7/8/16).

À l’heure actuelle, le nCoV 2019 semble être moins virulent, avec un taux de mortalité d’environ 4%. Mais ce nombre reste une cible mouvante à mesure que davantage de cas sont diagnostiqués, dit Fauci. Au 23 janvier, le nouveau coronavirus avait infecté plus de 581 personnes, dont environ un quart tombaient gravement malades, selon l’OMS. Au 24 janvier, le nombre d’infections signalées était passé à au moins 900.

Une analyse de la maladie dans le premier

41 patients diagnostiqués avec le nCoV 2019 à Wuhan, en Chine, suggèrent que le virus

agit de la même manière que le SRAS et le MERS. Comme les deux autres, les causes du nCoV 2019

pneumonie. Mais contrairement à ces virus, le nouveau rarement

produit un écoulement nasal ou des symptômes intestinaux, rapportent les chercheurs le 24 janvier

dans le Lancet. La plupart des gens

dans ce premier groupe étaient en bonne santé, moins d’un tiers d’entre eux ayant

conditions médicales chroniques qui pourraient les rendre plus vulnérables à l’infection.

D’où viennent les nouveaux coronavirus?

Les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu’ils

provenir d’animaux et parfois sauter à l’homme. Les premières infections 2019-nCoV

détectés en décembre concernaient des patients qui avaient visité le marché des fruits de mer de Huanan

à Wuhan. Le marché a été fermé le 1er janvier, mais les responsables de la santé doivent encore

déterminer à partir de quel type d’animal le virus a sauté aux humains.

Les chauves-souris sont souvent considérées comme une source de

coronavirus, mais dans la plupart des cas, ils ne transmettent pas le virus directement

humains. Le SRAS est probablement passé des chauves-souris aux chiens viverrins ou aux civettes de palmier

avant de faire le saut vers les humains. Toutes les pièces nécessaires pour recréer le SRAS

circulent

chez les chauves-souris, bien que ce virus n’ait pas été détecté depuis 2004 (SN: 30/11/17).

MERS, quant à lui, est allé

des chauves-souris aux chameaux avant de sauter aux humains (SN: 25/02/14). Un article publié le 22 janvier dans le Journal of Medical Virology suggère

que le nouveau coronavirus a des composants de coronavirus de chauve-souris, mais que les serpents peuvent avoir

transmis le virus aux humains. Mais de nombreux virologues sont

sceptique quant au fait que les serpents sont à l’origine de l’épidémie (SN: 1/24/20).

Les coronavirus sont-ils contagieux?

Cela dépend du coronavirus, mais

ni le SRAS ni le MERS n’ont été en mesure de soutenir la transmission interhumaine

comme le peuvent les virus de la grippe, dit Fauci. C’est parce que les virus n’ont pas complètement

adapté pour infecter les humains, “et peut-être qu’ils ne le feront jamais”, dit-il.

Pourtant, «c’est une famille de virus qui

était autrefois le simple rhume », dit-il. “Mais maintenant, au cours des 18 dernières années,

nous en avons eu trois exemples qui sautent des espèces et causent de graves maladies

humains. “Lui et ses collègues ont écrit un article publié

23 janvier à JAMA pour illustrer ce que

ils voient comme la menace croissante des coronavirus.

À Wuhan, le nouveau coronavirus a été

capable de transmettre une chaîne de quatre personnes maximum, ont déclaré des responsables de la santé. Cinq

des membres d’une famille de Shenzhen, en Chine, ont attrapé le virus lors de leur visite

des parents infectés à Wuhan, rapportent des chercheurs le 24 janvier dans le Lancet. Les voyageurs ont également

virus de Chine vers au moins sept autres pays, dont les États-Unis

États. Aucune transmission interhumaine n’a encore été signalée en dehors de la Chine,

a déclaré l’OMS. Tous les décès se sont également produits dans ce pays.

Les épidémiologistes sont frénétiquement

calculer le degré d’infection du nouveau virus, explique Maimuna Majumder,

épidémiologiste informaticien au Boston Children’s Hospital et à Harvard Medical

École.

Le nombre qui décrit combien

les personnes auxquelles une personne nouvellement infectée est susceptible de transmettre un virus sont appelées R0,

prononcé R

rien (SN: 28/05/19). SRAS, pour

par exemple, avait un R0 entre deux et cinq, ce qui signifie que dans un

population sensible, une personne infectée pourrait potentiellement propager le virus

deux à cinq autres. (En comparaison, la rougeole hautement contagieuse a un R0

de 12 à 18.)

Estimations de l’infectiosité du nouveau

virus varie de l’estimation de l’OMS de 1,4 à 2,5 à 3,6 à 4,0

calcul de Jonathan Read de l’Université de Lancaster en Angleterre et

collègues. Le groupe Read estime que seulement environ

5,1 pour cent des cas à Wuhan ont été identifiés. Les chercheurs

a publié les résultats préliminaires le 24 janvier sur medRxiv.org.

Ce n’est probablement pas parce que les Chinois

Le gouvernement cache la gravité de l’épidémie, dit Majumder. Beaucoup de gens

peut n’avoir présenté que des symptômes bénins ou aucun. Ces gens ne le feraient probablement pas

aller chez le médecin et se faire tester pour le virus.

Majumder et collègue de Harvard Kenneth

Mandl a utilisé une méthode différente pour calculer R0 pour le nouveau virus,

estimant, sur la base des cas signalés au 22 janvier, que sa transmissibilité

tombe de

2,0 à 3,3. Leurs résultats ont été publiés sur SSRN le 23 janvier.

Pendant ce temps, Christian Althaus et Julien

Riou, tous deux de l’Université de Berne en Suisse, a publié des données sur Github

étayant leur calcul selon lequel l’infectiosité du nouveau virus se situe entre 1,4 et 3,8. Chacun de ces

les calculs ont été effectués en utilisant différentes méthodes. Bien qu’ils soient légèrement

différents, ils se chevauchent, et Majumder dit qu’elle est rassurée que les chiffres sont

similaire.

Une infectiosité similaire au SRAS ne signifie pas

le nouveau virus se propagera comme celui-là.

«Avoir le SRAS dans [our] l’histoire peut aider

informer certaines de ces décisions que nous allons prendre maintenant. À l’époque, nous étions

moins préparés que nous ne le sommes actuellement », explique Majumder.

Quels traitements sont disponibles?

Pour l’instant, tout ce que les médecins peuvent faire, c’est traiter

symptômes de la nouvelle maladie. Les chercheurs ont également développé des

traitements basés sur le SRAS et le MERS, y compris des anticorps qui peuvent aider à combattre

les infections, dit Fauci.

L’obtention d’échantillons du nouveau virus peut

permettre aux chercheurs de développer des anticorps «monoclonaux» en laboratoire. Ou des scientifiques

peut être en mesure de prélever des cellules B immunitaires de personnes qui ont déjà récupéré de

le virus pour produire des anticorps pour aider d’autres personnes infectées.

Certains médicaments antiviraux se sont révélés prometteurs dans le traitement du MERS et leur efficacité est testée par rapport au 2019-nCoV. Des vaccins expérimentaux, a écrit Facui dans JAMA, dont certains basés sur l’ARN, sont également en préparation.

Erin Garcia de Jesus a contribué au reportage de cette histoire.