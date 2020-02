Comment le nouveau coronavirus se compare-t-il à la grippe?

La nouvelle épidémie de coronavirus a fait la une des journaux ces dernières semaines, mais une autre épidémie virale frappe les pays du monde: la saison de la grippe. Mais comment ces virus se comparent-ils et lequel est vraiment plus inquiétant?

Jusqu’à présent, le nouveau coronavirus, surnommé 2019-nCoV, a provoqué plus de 20000 maladies et 427 décès en Chine, ainsi que plus de 200 maladies et deux décès en dehors de la Chine continentale. Mais ce n’est rien comparé à la grippe, également appelée grippe. Aux États-Unis seulement, la grippe a déjà causé environ 19 millions de maladies, 180 000 hospitalisations et 10 000 décès cette saison, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cela dit, les scientifiques étudient la grippe saisonnière depuis des décennies. Donc, malgré le danger, nous savons beaucoup de choses sur les virus de la grippe et à quoi s’attendre à chaque saison. En revanche, on sait très peu de choses sur le nCoV 2019 car il est si nouveau. Cela signifie que 2019-nCoV est une sorte de joker en ce qui concerne l’étendue de sa propagation et le nombre de décès qu’elle entraînera.

“Malgré la morbidité et la mortalité liées à la grippe, il y a une certitude … de la grippe saisonnière”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche le 31 janvier. “Je peux dire vous tous, garantis, qu’à mesure que nous entamons les mois de mars et avril, les cas de grippe vont baisser. Vous pourriez prédire assez précisément la fourchette de la mortalité et les hospitalisations [will be]», A déclaré Fauci. “Le problème maintenant avec [2019-nCoV] c’est qu’il y a beaucoup d’inconnues. ”

Les scientifiques se pressent pour en savoir plus sur 2019-nCoV, et notre compréhension du virus et de la menace qu’il représente peut changer à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, voici comment cela se compare à la grippe.

Symptômes et gravité

Les virus de la grippe saisonnière (qui comprennent les virus de la grippe A et de la grippe B) et le 2019-nCoV sont des virus contagieux qui causent des maladies respiratoires.

Les symptômes typiques de la grippe comprennent de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des douleurs musculaires, des maux de tête, un nez qui coule ou bouché, de la fatigue et, parfois, des vomissements et de la diarrhée, selon le CDC. Les symptômes de la grippe surviennent souvent soudainement. La plupart des personnes qui contractent la grippe se rétabliront en moins de deux semaines. Mais chez certaines personnes, la grippe entraîne des complications, notamment une pneumonie. Jusqu’à présent, cette saison de la grippe, environ 1% des personnes aux États-Unis ont développé des symptômes suffisamment graves pour être hospitalisés, ce qui est similaire au taux de la saison dernière, selon les données du CDC.

Avec 2019-nCoV, les médecins tentent toujours de comprendre le tableau complet des symptômes et de la gravité de la maladie. Dans une étude récente d’environ 100 personnes atteintes du virus, publiée le 30 janvier dans la revue The Lancet, les symptômes les plus courants étaient la fièvre, la toux et l’essoufflement. Environ 5% seulement des patients de cette étude ont signalé des maux de gorge et un écoulement nasal, et seulement 1 à 2% ont signalé des diarrhées, des nausées et des vomissements. Sur les plus de 20 000 cas signalés en Chine à ce jour, environ 14% ont été classés comme graves, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiées mardi 4 février.

Il est important de noter que, comme les virus respiratoires provoquent des symptômes similaires, il peut être difficile de distinguer différents virus respiratoires sur la base des seuls symptômes, selon l’OMS.

Taux de mortalité

Jusqu’à présent cette saison de la grippe, environ 0,05% des personnes qui ont contracté la grippe sont décédées du virus aux États-Unis, selon les données du CDC.

Le taux de mortalité pour 2019-nCoV n’est pas encore clair, mais il semble être plus élevé que celui de la grippe. Tout au long de l’épidémie, le taux de mortalité pour 2019-nCoV a été d’environ 2%. Pourtant, les responsables notent qu’au début d’une épidémie, les premiers cas identifiés sont «biaisés vers les graves», ce qui peut faire en sorte que le taux de mortalité semble plus élevé qu’il ne l’est, a déclaré Alex Azar, secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux. lors d’une conférence de presse le 28 janvier. Le taux de mortalité pourrait baisser à mesure que davantage de cas bénins seront identifiés, a déclaré Azar.

Transmission de virus

La mesure que les scientifiques utilisent pour déterminer la facilité avec laquelle un virus se propage est connue sous le nom de «numéro de reproduction de base» ou R0 (prononcé R-néant). Il s’agit d’une estimation du nombre moyen de personnes qui attrapent le virus d’une seule personne infectée, a rapporté Live science précédemment. La grippe a une valeur R0 d’environ 1,3, selon le New York Times.

Les chercheurs travaillent toujours à déterminer le R0 pour 2019-nCoV. Une étude publiée le 29 janvier dans le New England Journal of Medicine (NEJM) a estimé une valeur R0 pour le nouveau coronavirus à 2,2, ce qui signifie que chaque personne infectée a propagé le virus à une moyenne de 2,2 personnes.

Il est important de noter que R0 n’est pas nécessairement un nombre constant. Les estimations peuvent varier selon l’emplacement, en fonction de facteurs tels que la fréquence à laquelle les gens entrent en contact les uns avec les autres et les efforts déployés pour réduire la propagation virale, a rapporté Live Science précédemment.

Risque d’infection

Le CDC estime qu’en moyenne, environ 8% de la population américaine tombe malade de la grippe chaque saison.

Il n’y a actuellement que 11 cas de 2019-nCoV aux États-Unis.Cependant, les nouveaux virus comme le 2019-nCoV sont toujours préoccupants pour la santé publique, selon le CDC. On ne sait pas comment la situation avec ce virus aux États-Unis se déroulera, a déclaré l’agence. Certaines personnes, telles que les travailleurs de la santé, courent un risque accru d’exposition au 2019-nCoV. Mais pour le grand public américain, le risque immédiat pour la santé du virus est faible à l’heure actuelle.

Pandémies

Il est important de noter que la grippe saisonnière, qui provoque des épidémies chaque année, ne doit pas être confondue avec la grippe pandémique, ou une épidémie mondiale d’un nouveau virus grippal très différent des souches qui circulent généralement. Cela s’est produit en 2009 avec la pandémie de grippe porcine, qui aurait tué entre 151 000 et 575 000 personnes dans le monde, selon le CDC. Il n’y a actuellement aucune pandémie de grippe.

L’épidémie de 2019-nCoV n’a pas encore été déclarée pandémie, car la majorité des cas se sont produits en Chine. Mais le 30 janvier, l’OMS a déclaré que l’épidémie de 2019-nCoV était une «urgence de santé publique de portée internationale». La déclaration était principalement due à la crainte que le virus ne se propage dans des pays aux systèmes de santé plus faibles.

La prévention

Contrairement à la grippe saisonnière, pour laquelle il existe un vaccin pour protéger contre l’infection, il n’y a pas de vaccin pour 2019-nCoV. Mais les chercheurs des National Institutes of Health des États-Unis en sont aux premiers stades de développement. Les responsables prévoient de lancer un essai clinique de phase 1 d’un vaccin potentiel pour le nCoV 2019 dans les trois prochains mois.

En général, le CDC recommande ce qui suit pour prévenir la propagation des virus respiratoires, qui comprennent à la fois les coronavirus et les virus de la grippe: Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes; évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées; éviter tout contact étroit avec des personnes malades; restez à la maison lorsque vous êtes malade; et nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces fréquemment touchés.

Copyright 2020 LIVESCIENCE.com, une société d’avenir. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.