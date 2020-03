Comment le recensement américain a mesuré la race sur 230 ans

Le premier lundi d’août 1790,

un peu plus d’un an après l’inauguration du président George Washington, le président américain

les premiers commissaires de recensement ont commencé à frapper aux portes. La constitution du nouveau pays

décrété que chaque État serait représenté au Congrès «selon leur

numéros respectifs. ” Une énumération nationale s’imposait.

Et donc,

les maréchaux sont descendus dans la rue avec des horaires, des plumes et de l’encre à la main. le

recensement destiné à dénombrer chaque personne dans les 13 États d’origine, trois

districts (Kentucky, Maine et Vermont) et un territoire occidental (Tennessee).

Le Territoire du Nord-Ouest et les communautés amérindiennes ont été exclus. le

les maréchaux ont demandé au chef de chaque ménage d’enregistrer son nom et

taille du ménage, puis placé les résidents dans l’une des trois races

catégories: «blancs», «autres personnes libres» et «esclaves».

Ce premier

recensement a recensé 3,9 millions de résidents, soit environ le nombre de personnes

à Los Angeles aujourd’hui.

Les Etats Unis.

la population s’est considérablement élargie et diversifiée depuis ce premier dénombrement.

Et les catégories utilisées par le recensement pour décrire les gens se sont également diversifiées.

Pourtant, l’objectif sous-jacent de la procédure, qui se produit tous les 10 ans,

reste la même: déterminer la représentation proportionnelle de chaque zone

politique nationale et locale et de distribuer le financement gouvernemental pour les

prestations de service.

En 1790

recensement, les blancs représentaient environ 80 pour cent de la population totale, asservis

les Noirs représentaient 18 pour cent et d’autres personnes libres représentaient le

2 pour cent restants. Ces trois catégories étaient les principaux marqueurs de la race

différence de population jusqu’en 1860.

Comme le note le démographe du recensement à la retraite Campbell Gibson dans sa compilation en ligne, American Demographic History Chartbook: 1790–2010, les catégories raciales utilisées dans le recensement avaient tendance à refléter les attitudes sociales et les considérations politiques. Une telle considération politique a été inscrite dans la Constitution. Pour renforcer leur représentation à la Chambre des représentants, les délégués des États du Sud souhaitaient que les esclaves soient comptés avec la population libre. Mais les États du Nord souhaitaient que la population libre soit plus fortement pondérée. Les délégués se sont finalement mis d’accord sur le compromis des trois cinquièmes – chaque esclave était compté comme les trois cinquièmes d’une personne jusqu’à ce que la catégorie «esclave» soit supprimée en 1860.

Comme supplémentaire

les catégories raciales ont été ajoutées au recensement au XIXe siècle, les

les recenseurs qui ont remplacé les maréchaux ont déterminé la race par l’observation. le

le pouvoir de définir la population était entre les mains des collecteurs de données,

plutôt que les personnes comptées.

La précision de

les données du recensement historique ont fluctué pour les groupes minoritaires en fonction du

les priorités politiques ont changé. Par exemple, la classification des Indiens d’Amérique

a été inclus pour la première fois dans le recensement de 1860 lorsque la Californie (1850), le Minnesota (1858)

et l’Oregon (1859) entraient dans l’union et se battaient pour des sièges à la Chambre

des représentants.

Mais le

La bureaucratie américaine était mal équipée pour compter cette population. Dans un local

dénombrement des pueblos du Nouveau-Mexique effectué de 1850 à 1870, par exemple,

les indications raciales étaient souvent «peu fiables», selon une histoire aux États-Unis.

Site Web du Bureau du recensement. Un enquêteur peut utiliser «non blanc» pour faire référence à un

membre de la communauté pueblo, un autre pourrait désigner la même personne comme «Indien» et

un autre pourrait écrire en «cuivre». Selon les données du recensement, les Indiens d’Amérique

population (qui, jusqu’en 1890, n’incluait pas les personnes vivant dans les réserves)

est passé de 44 000 en 1860 à 26 000 en 1870, puis à 66 000 en 1880.

Le recensement

commencé à reconnaître les membres d’autres communautés raciales dans la seconde moitié de

au 19e siècle, avec l’augmentation de l’immigration en provenance de pays non européens. En 1860,

la première année où une catégorie pour les Américains d’origine chinoise a été incluse,

En Californie uniquement, environ 35 000 personnes ont été dénombrées dans ce groupe. Beaucoup de chinois

les immigrants étaient arrivés en Californie dans l’espoir de faire fortune dans l’or

Ruée vers 1849 ou pour aider à construire le premier chemin de fer transcontinental. Quand «chinois»

apparu dans le recensement national de 1870, le nombre était de 63 000, qui est passé à

105 000 en 1880.

En 1882,

cependant, le Congrès a adopté la loi d’exclusion chinoise, interdisant l’immigration

de Chine pour les 10 prochaines années; nouvelles politiques anti-chinoises et normes sociales

conduit la population sino-américaine à descendre en dessous de 100 000 jusque dans le

20ième siècle. L’immigration en provenance du Japon avait moins de contraintes à cette époque:

La population américano-japonaise est passée de 148 personnes en 1880 à 138 834 en 1930.

Congrès

établi des quotas nationaux d’immigration en 1921, limitant l’immigration de toute

pays donné à 3 pour cent de la population de ce pays vivant déjà

aux Etats-Unis. Le prochain recensement après l’adoption de cette politique, en 1930,

dénombré la population immigrée existante du pays avec plus de démographie

catégories que jamais, y compris des catégories pour «Philippin» et autres

Minorités asiatiques. Ce recensement a été le premier et le dernier à spécifier «mexicain» comme

race, dénombrant environ 1,4 million de personnes dans cette catégorie. Cependant, le

les auteurs du rapport sur le recensement de 1940 ont révisé les chiffres de la population de

1930 pour classer la population mexicaine comme blanche.

L’immigration a largement stagné des années 1920 aux années 1960. Mais la loi sur l’immigration et la nationalité de 1965 a changé la donne. Cette loi a supprimé les quotas d’immigration et créé un système de préférences à sept catégories qui accordait la priorité aux parents de citoyens américains et aux professionnels ayant des compétences spécialisées. L’immigration a fortement augmenté dans la seconde moitié du XXe siècle, avec des vagues importantes venant d’Asie, des îles du Pacifique, du Mexique et des Caraïbes. La population philippine, par exemple, a décuplé, passant de 180 000 en 1960 à plus de 1,8 million en 2000. Les catégories de recensement se sont élargies avec une diversité croissante au cours de cette même période.

À la veille de

le nouveau millénaire en 2000, le nombre de catégories raciales utilisées par le recensement

délimiter les Américains avaient multiplié les trois à 16 d’origine, et

les répondants pouvaient choisir parmi quatre options d’origine ethnique hispanique / latino. Et

pour la première fois, les Américains pouvaient s’identifier à plus d’une race.

Les immigrants ont

les mouvements de population américains, irlandais et allemands au début du 19e

siècle à un bassin ethnique toujours plus large aujourd’hui. Selon la population de 2018

selon les estimations du Census Bureau, il y a 2,3 millions d’enfants nés à l’étranger

et 15,9 millions d’enfants nés dans le pays de parents immigrants vivant dans

États Unis.

Lorsque les gens rempliront le recensement cette année, ils trouveront une question sur la race et une sur l’origine ethnique. Les démographes souhaitent combiner les questions de race et d’ethnicité et ajouter plus de catégories. Recensement

Grâce à cette génération de nouveaux arrivants, les immigrants de première génération et leurs enfants représenteront 36% de la population américaine en 2065, selon les projections du Pew Research Center rapportées dans une étude de 2015 sur les impacts de l’immigration sur la population américaine.

Les derniers

années ont vu un changement dans les attitudes des États-Unis envers les immigrants, avec le

administration restreignant l’immigration et créant un cadre juridique et politique

environnement qui pourrait décourager les familles immigrées de participer à la

recensement.

“Si vous êtes un

immigrant vivant aux États-Unis ou essayant de venir aux États-Unis, les institutions

se sont retournés contre vous », déclare Austin Kocher, membre du corps professoral de Transactional

Records Access Clearinghouse, ou TRAC, une organisation basée à Syracuse

Université de New York qui compile et diffuse les données du gouvernement fédéral

gouvernement.

Selon

Selon l’analyse de TRAC, au cours des trois dernières années, il y a eu des pics

des cas d’asile refusés, des cas d’expulsion qui sont examinés et

les personnes détenues par Immigration and Customs Enforcement.

Partout aux États-Unis

l’histoire, l’immigration a toujours été liée à la politique. Comme le recensement de 2020

commence, il reste à voir comment le climat politique actuel affectera qui

participe à cette énumération et comment ils seront comptés.