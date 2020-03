Comment le sang des survivants du coronavirus pourrait sauver des vies

Les hôpitaux de New York se préparent à utiliser le sang des personnes qui se sont remises du COVID-19 comme antidote possible à la maladie. Les chercheurs espèrent que l’approche centenaire consistant à infuser les patients avec le sang chargé d’anticorps de ceux qui ont survécu à une infection aidera la métropole – aujourd’hui l’épicentre américain de l’épidémie – à éviter le sort de l’Italie, où les unités de soins intensifs ( Les unités de soins intensifs) sont si encombrées que les médecins ont refusé les patients qui ont besoin de respirateurs pour respirer.

Ces efforts font suite à des études en Chine qui ont tenté la mesure avec du plasma – la fraction de sang qui contient des anticorps, mais pas des globules rouges – de personnes qui avaient récupéré de COVID-19. Mais ces études n’ont jusqu’à présent rapporté que des résultats préliminaires. L’approche par plasma convalescent a également connu un succès modeste lors des précédentes épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et d’Ebola, mais les chercheurs américains espèrent augmenter la valeur du traitement en sélectionnant du sang de donneur rempli d’anticorps et en le donnant aux patients qui sont les plus susceptibles d’en bénéficier.

Un avantage clé du plasma convalescent est qu’il est disponible immédiatement, alors que les médicaments et les vaccins mettent des mois ou des années à se développer. La perfusion de sang de cette manière semble être relativement sûre, à condition qu’elle soit dépistée pour les virus et autres composants susceptibles de provoquer une infection. Les scientifiques qui ont mené l’accusation d’utiliser du plasma veulent le déployer maintenant comme mesure provisoire, pour garder les infections graves à distance et les hôpitaux à flot alors qu’un tsunami de cas se précipite.

«Chaque patient que nous pouvons garder hors des soins intensifs est une énorme victoire logistique car il y a des embouteillages dans les hôpitaux», explique Michael Joyner, anesthésiste et physiologiste à la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota. “Nous devons embarquer cela dès que possible et prier pour qu’une vague ne submerge pas des endroits comme New York et la côte ouest.”

Le 23 mars, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé son intention d’utiliser du plasma convalescent pour aider la riposte dans l’État, qui compte plus de 25 000 infections, avec 210 décès. “Nous pensons que cela semble prometteur”, a-t-il déclaré. Grâce aux efforts des chercheurs, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé aujourd’hui qu’elle autoriserait l’utilisation d’urgence de plasma pour les patients dans le besoin. Dès la semaine prochaine, au moins deux hôpitaux de la ville de New York – Mount Sinai et Albert Einstein College of Medicine – espèrent commencer à utiliser le plasma survivant du coronavirus pour traiter les personnes atteintes de la maladie, dit Joyner.

Après ce premier déploiement, les chercheurs espèrent que l’utilisation sera étendue aux personnes à haut risque de développer COVID-19, telles que les infirmières et les médecins. Pour eux, cela pourrait prévenir la maladie afin qu’ils puissent rester dans le personnel hospitalier, qui ne peut pas se permettre l’épuisement.

Et les hôpitaux universitaires à travers les États-Unis prévoient maintenant de lancer un essai clinique contrôlé par placebo pour recueillir des preuves tangibles sur l’efficacité du traitement. Le monde sera attentif car, contrairement aux drogues, le sang des survivants est relativement bon marché et disponible pour tous les pays durement touchés par une épidémie.

Les scientifiques se réunissent

Arturo Casadevall, immunologiste à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, se bat depuis fin janvier pour utiliser le sang comme traitement au COVID-19, car la maladie s’est propagée à d’autres pays et aucune thérapie infaillible n’était en vue. Les scientifiques qualifient cette mesure de «thérapie passive par anticorps» car une personne reçoit des anticorps externes, plutôt que de générer elle-même une réponse immunitaire, comme elle le ferait après une vaccination.

L’approche remonte aux années 1890. L’une des plus grandes études de cas s’est produite lors de la pandémie du virus de la grippe H1N1 en 1918. Plus de 1 700 patients ont reçu du sérum sanguin de survivants, mais il est difficile de tirer des conclusions d’études qui n’étaient pas conçues pour répondre aux normes actuelles.

Lors de l’épidémie de SRAS en 2002-2003, un essai de 80 personnes sur du sérum de convalescence à Hong Kong a révélé que les personnes traitées dans les deux semaines suivant l’apparition des symptômes avaient plus de chances de sortir de l’hôpital que celles qui n’avaient pas été traitées. Et le sang des survivants a été testé dans au moins deux épidémies de virus Ebola en Afrique avec un certain succès. Les perfusions semblaient aider la plupart des patients dans une étude de 1995 en République démocratique du Congo, mais l’étude était petite et non contrôlée contre placebo. Un essai de 2015 en Guinée n’a pas été concluant, mais il n’a pas criblé le plasma de niveaux élevés d’anticorps. Casadevall suggère que l’approche aurait également pu montrer une efficacité plus élevée si les chercheurs n’avaient recruté que des participants qui étaient à un stade précoce de la maladie mortelle et étaient donc plus susceptibles de bénéficier du traitement.

Casadevall a confirmé son soutien à son idée à travers un éditorial du Wall Street Journal, publié le 27 février, qui exhortait à l’utilisation de sérum de convalescence car les médicaments et les vaccins mettent tellement de temps à se développer. “Je savais que si je pouvais mettre ça dans un journal, les gens réagiraient, alors que si je le mettais dans un journal scientifique, je ne pourrais pas avoir la même réaction”, dit-il.

Il a envoyé son article à des dizaines de collègues de différentes disciplines, et beaucoup se sont joints à sa poursuite avec enthousiasme. Joyner en était un. Une centaine de chercheurs de différents instituts s’organisent eux-mêmes en différentes voies. Les virologues se sont mis à rechercher des tests permettant d’évaluer si le sang d’une personne contient des anticorps anti-coronavirus. Les spécialistes des essais cliniques ont réfléchi à la manière d’identifier et d’inscrire les candidats au traitement. Les statisticiens ont créé des référentiels de données. Et, pour obtenir l’approbation réglementaire, le groupe a partagé les documents requis pour les comités d’éthique institutionnels et la FDA.

Signes alléchants

Leurs efforts ont porté leurs fruits. La classification par la FDA aujourd’hui du plasma convalescent comme «nouveau médicament expérimental» contre le coronavirus permet aux scientifiques de soumettre des propositions pour le tester dans des essais cliniques et permet aux médecins de l’utiliser avec compassion pour traiter les patients atteints d’infections COVID-19 graves ou potentiellement mortelles, même si il n’est pas encore approuvé.

«Cela nous permet de commencer», explique Joyner. Les médecins peuvent désormais décider d’offrir la thérapie aux personnes atteintes d’une maladie très avancée ou à celles qui semblent y aller – comme lui et d’autres chercheurs le recommandent. Il dit que les hôpitaux déposeront des rapports de cas afin que la FDA ait une idée des approches qui fonctionnent le mieux.

Les chercheurs ont également soumis à la FDA trois protocoles d’essais contrôlés par placebo pour tester le plasma, qui, espèrent-ils, auront lieu dans des hôpitaux affiliés à Johns Hopkins, à la Mayo Clinic et à l’Université de Washington à St. Louis, ainsi qu’à d’autres universités qui souhaitent prendre part.

Directions futures

Les tests américains de plasma convalescent ne sont pas les premiers. Depuis début février, des chercheurs en Chine – où le coronavirus a émergé à la fin de l’année dernière – ont lancé plusieurs études utilisant le plasma. Les chercheurs n’ont pas encore rendu compte de l’état et des résultats de ces études. Mais Liang Yu, spécialiste des maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université du Zhejiang en Chine, a déclaré à Nature que dans une étude préliminaire, les médecins ont traité 13 personnes gravement malades avec COVID-19 avec du plasma convalescent. En quelques jours, il dit que le virus ne semblait plus circuler chez les patients, ce qui indique que les anticorps l’avaient combattu. Mais il dit que leurs conditions ont continué de se détériorer, suggérant que la maladie était peut-être trop avancée pour que cette thérapie soit efficace. La plupart étaient malades depuis plus de deux semaines.

Dans l’un des trois essais proposés aux États-Unis, Liise-anne Pirofski, spécialiste des maladies infectieuses à l’Albert Einstein College of Medicine, a déclaré que les chercheurs prévoyaient de perfuser les patients à un stade précoce de la maladie et de voir à quelle fréquence ils passent aux soins intensifs. Un autre essai inscrirait des cas graves. Le troisième explorerait l’utilisation du plasma comme mesure préventive pour les personnes en contact étroit avec celles confirmées pour avoir COVID-19, et évaluerait la fréquence à laquelle ces personnes tombent malades après une perfusion, par rapport à d’autres qui ont été exposées de manière similaire mais non traitées. Ces résultats sont mesurables en un mois, dit-elle. «Les données d’efficacité pourraient être obtenues très, très rapidement.»

Même s’il fonctionne assez bien, le sérum convalescent pourrait être remplacé par des thérapies modernes plus tard cette année. Des groupes de recherche et des sociétés de biotechnologie identifient actuellement des anticorps contre le coronavirus, et prévoient de les transformer en formules pharmaceutiques précises. «La cavalerie biotechnologique embarquera des anticorps isolants, les testera et deviendra des médicaments et des vaccins, mais cela prend du temps», explique Joyner.

À certains égards, Pirofski se souvient de l’urgence qu’elle ressentait en tant que jeune médecin au début de l’épidémie de VIH au début des années 1980. «J’ai rencontré des médecins résidents la semaine dernière, et ils ont tellement peur de cette maladie, ils n’ont pas assez d’équipement de protection, et ils tombent malades ou ont peur de tomber malades», dit-elle. Un outil pour aider à les protéger maintenant serait le bienvenu.

Depuis qu’elle s’est impliquée dans la poussée du sang comme traitement, Pirofski dit qu’un autre aspect de la thérapie retient son intérêt: contrairement à un produit pharmaceutique acheté à des entreprises, ce traitement est créé par des personnes infectées. «Je reçois plusieurs e-mails par jour de personnes qui disent:« J’ai survécu et maintenant je veux aider d’autres personnes », dit-elle. «Tous ces gens sont prêts à mettre leurs bottes et à se brosser les dents, et venez nous aider à le faire.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 24 mars 2020.

