Comment le stress rend les cheveux gris

Il s’avère que le stress rend les cheveux gris, et maintenant les chercheurs savent comment.

Le stress déclenche la réponse de combat ou de fuite du corps, ce qui provoque à son tour les cellules productrices de pigments qui donnent aux cheveux leur couleur de se déchaîner et de diminuer en nombre, rapportent les chercheurs en ligne le 22 janvier dans Nature. À mesure que ces cellules pigmentaires disparaissent, la couleur aussi.

Les cheveux gris sont liés au stress depuis des siècles – pensez aux présidents américains avant et après leur mandat. Mais les scientifiques ne comprenaient pas comment le stress rend les cheveux grisonnants.

«C’était satisfaisant de remettre en question une hypothèse populaire… [and] pour identifier les mécanismes qui ouvrent désormais de nouveaux domaines de travail », explique Ya-Chieh Hsu, biologiste des cellules souches à l’Université de Harvard.

Hsu et ses collègues ont stressé les souris en leur injectant un composé étroitement lié à la capsaïcine, l’ingrédient actif des piments. En cinq jours, les cheveux des rongeurs sont devenus blancs. Après avoir éliminé le système immunitaire et le cortisol, l’hormone du stress comme causes du changement de couleur, l’équipe a découvert qu’une partie du système nerveux des animaux épuisait les cellules pigmentaires des poils.

Dans les follicules pileux, des cellules appelées cellules souches mélanocytaires colorent les cheveux en se transformant en cellules productrices de pigments. Le corps ne peut pas reconstituer les cellules souches, de sorte que lorsque ces cellules sont épuisées, la couleur disparaît. L’équipe a découvert que le stress sensoriel a déclenché le système nerveux sympathique d’une souris – qui contrôle la réponse de combat ou de fuite du corps au stress – pour libérer le neurotransmetteur noradrénaline. Ce composé suractive le réservoir de cellules souches, déclenchant une vague de conversion en cellules productrices de pigments. Cela, à son tour, utilise rapidement l’approvisionnement en cellules souches.

On ne sait pas pourquoi le stress rend les cheveux gris – un événement généralement lié au vieillissement. Mais le travail soulève des questions quant à savoir si le vieillissement lié au stress est le même que le vieillissement, et jette les bases pour explorer d’autres façons dont le stress affecte le corps (SN: 1/11/16), disent les chercheurs.