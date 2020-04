Comment l’environnement a changé depuis le premier jour de la Terre il y a 50 ans

Le 22 avril 1970, des millions d’Américains ont participé à des manifestations, des nettoyages et d’autres activités pour célébrer le premier Jour de la Terre. L’événement était une idée originale du sénateur démocrate Gaylord Nelson du Wisconsin, et ce fut un moment décisif pour le mouvement environnemental américain en pleine croissance: les Américains étaient de plus en plus conscients que la même industrialisation qui avait rendu le pays riche avait un impact sur l’environnement et leur propre santé. Comme le célèbre présentateur Walter Cronkite l’a dit dans une émission spéciale de CBS News, les participants au Jour de la Terre avaient une «cause commune de sauver la vie des sous-produits mortels de cette prime: le ciel encrassé, les eaux sales, la terre jonchée.»

Cette même année verra la création de l’Agence de protection de l’environnement et la première d’une série de lois environnementales importantes. Depuis lors, les efforts visant à lutter contre divers méfaits de l’environnement se sont multipliés et ont diminué: alors que d’énormes progrès ont été accomplis dans la réduction de la pollution atmosphérique, la menace du changement climatique est apparue et s’est propagée. Ici, nous jetons un coup d’œil à quelques indicateurs environnementaux pour voir quels progrès ont été ou n’ont pas été réalisés depuis le premier Jour de la Terre il y a 50 ans.

Climat

Les hausses claires et inexorables des courbes dans les deux graphiques ci-dessous sont au cœur du problème du réchauffement climatique. Alors que les humains ont empilé plus de voitures sur les routes et brûlé plus de charbon et de gaz naturel pour l’électricité, la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a régulièrement augmenté. La concentration moyenne de CO2 atmosphérique est désormais supérieure à 410 parties par million (ppm), contre environ 325 ppm en 1970 (et 280 ppm avant la révolution industrielle du XIXe siècle). L’excès de chaleur piégé par ce CO2 a déjà fait monter les températures mondiales d’environ un degré Celsius depuis l’époque préindustrielle. En vertu de l’accord de Paris sur le climat de 2015, les nations ont convenu de limiter le réchauffement total à pas plus de 2 degrés C au-dessus des niveaux préindustriels – avec un objectif préféré de rester en dessous de 1,5 degrés C.À ce jour, les efforts de réduction des émissions n’ont pas été en mesure de freiner assez rapidement pour atteindre ces objectifs.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Administration nationale océanique et atmosphérique

La pollution de l’air

Parmi les problèmes fondamentaux qui ont poussé Nelson et ses collègues à organiser le premier Jour de la Terre, la pollution rampante et mortelle obstrue le ciel américain. L’une des pires catastrophes de la pollution atmosphérique de l’histoire du pays est survenue à l’automne 1948, lorsque les conditions météorologiques ont provoqué un ragoût de smog dans la ville industrielle de Donora, en Pennsylvanie, faisant des milliers de malades et tuant 20 personnes. Le Congrès a adopté diverses lois pour limiter la pollution de l’air dans les années qui ont suivi, mais la Clean Air Act de 1970 a été la loi historique qui a véritablement inauguré la réglementation stricte et complète des émissions des centrales électriques, des usines et des voitures.

Les graphiques ci-dessous montrent comment la loi et ses révisions ultérieures ont entraîné des baisses notables à l’échelle nationale de trois principaux polluants: le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le plomb. Le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre peuvent être nocifs pour la santé humaine lorsqu’ils sont respirés, et tous deux réagissent avec d’autres produits chimiques dans l’atmosphère pour créer les particules qui contribuent au smog. Le plomb est très toxique et peut provoquer des problèmes neurologiques et cardiovasculaires. L’essence au plomb était l’une des principales sources de pollution atmosphérique au plomb au milieu du XXe siècle; depuis son élimination, à partir du milieu des années 70, les niveaux de plomb ont chuté. De nombreux écologistes et scientifiques qui étudient la pollution de l’air craignent que les progrès considérables réalisés au cours des 50 dernières années soient bloqués, voire inversés, par les mesures prises par l’EPA sous l’administration Trump pour affaiblir les règles et l’application de la loi sur la pollution atmosphérique.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Agence américaine de protection de l’environnement

L’eau

Le moment le plus emblématique de la crise qui a touché les voies navigables américaines a peut-être été l’incendie qui a éclaté sur la rivière Cuyahoga le 22 juin 1969. Les effluents de l’activité industrielle le long de la rivière, allant d’Akron, Ohio, à Cleveland, avaient fourni du carburant pour plus de une douzaine d’incendies depuis le milieu du XIXe siècle ont tué les poissons de la voie navigable. L’événement de 1969 a contribué à l’adoption de la Clean Water Act en 1972. Autre loi historique, cette loi visait à lutter contre la pollution des voies navigables provenant de l’industrie, des égouts et de l’agriculture.

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence les mesures de deux principaux plans d’eau américains: le lac Michigan et le lac Érié. Le premier d’entre eux montre l’évolution des niveaux de phosphore – l’un des principaux nutriments qui alimentent les proliférations d’algues toxiques – transportés dans le lac Érié par la rivière Maumee, qui se jette dans le lac de Tolède. Le ruissellement des champs agricoles est le principal contributeur à la charge de phosphore dans le lac, qui fournit de l’eau potable à 11 millions de personnes. Les chercheurs travaillent activement à déterminer comment les pratiques agricoles pourraient être modifiées pour réduire la quantité de phosphore qui y pénètre.

Le graphique du lac Michigan montre un autre type de polluant: les biphényles polychlorés (BPC), qui peuvent provoquer le cancer ainsi que d’autres effets sur la santé. La production de PCB a été interdite en 1979. Et bien que les niveaux des composés dans l’air (à partir desquels ces produits chimiques tombent dans l’eau) et dans les poissons aient diminué, leur présence est encore suffisamment élevée pour que certains États avertissent les gens de limiter la consommation de poisson des lacs.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Centre national de recherche sur la qualité de l’eau, Université d’Heidelberg (données sur le phosphore); Programme de suivi et de surveillance des poissons des Grands Lacs et Réseau intégré de dépôt atmosphérique des Grands Lacs (données sur les BPC)

Déchets

Les Américains produisent beaucoup plus de déchets qu’il y a 50 ans – et pas seulement parce que la population du pays a augmenté: chaque personne aux États-Unis génère en moyenne 4,5 livres de déchets par jour, contre seulement 3,25 livres en 1970. Ce qu’ils les déchets ont également changé, les déchets plastiques représentant un pourcentage plus élevé que par le passé. Ce changement reflète l’explosion des produits en plastique au cours des dernières décennies, passant de moins de 50 millions de tonnes de matériaux produits en 1970 à plus de 320 millions de tonnes aujourd’hui. Et bien que le recyclage et le compostage de certains matériaux aient augmenté, une grande partie des ordures finit toujours dans les décharges: 139,6 millions des 267,8 millions de tonnes générées en 2017 (la dernière année pour laquelle des données sont disponibles). Ce montant est, au moins, une légère baisse par rapport aux 145,3 millions de tonnes déversées dans les décharges en 1990.

Il est clair que les États-Unis et le monde ont fait des progrès dans la réalisation de l’impact de l’humanité et de la nécessité de protéger l’environnement. Mais le chemin est encore long. Comme l’a écrit Nelson en 1984, «Le test ultime de la conscience de l’homme peut être sa volonté de sacrifier quelque chose aujourd’hui pour les générations futures dont les paroles de remerciements ne seront pas entendues.»

Crédit: Amanda Montañez; Source: Agence américaine de protection de l’environnement