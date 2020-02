Comment les ailes de papillon minces et délicates empêchent la surchauffe

Les ailes de papillon délicates sont

assez cool – littéralement, grâce à des structures spéciales qui les protègent contre

surchauffe au soleil.

Nouvelles images thermiques de papillons

montrent que les parties vivantes de l’aile –

y compris les veines transportant le sang d’insecte, ou l’hémolymphe, et les patchs odorants ou

coussinets que les mâles utilisent pour libérer les phéromones – libèrent plus de chaleur que ce qui les entoure

écailles mortes, gardant les espaces de vie

glacière.

Petits changements dans le corps

la température peut affecter la capacité d’un papillon à voler, car les muscles du thorax doivent être chauds

afin que l’insecte puisse battre ses ailes assez rapidement pour le décollage. Mais parce que les ailes sont si fines, elles chauffent

plus rapide que le thorax et peut rapidement surchauffer.

Les gens pourraient penser que les ailes de papillon recouvertes d’écailles sont «comme un ongle ou une plume

oiseau, ou cheveux humains –

ils sont sans vie », explique Nanfang

Yu, physicien appliqué à Columbia University (SN: 23/05/08).

Mais les ailes sont également équipées de tissus vivants essentiels à la survie et

le vol et les températures élevées rendront l’insecte «vraiment mal à l’aise».

Une épaisse couche de chitine sur les veines des ailes de papillon et les patchs olfactifs, ainsi que les nanostructures dans les patchs, donnent aux tissus une émissivité plus élevée que la zone environnante (au milieu), ce qui signifie qu’ils libèrent plus de chaleur et sont par conséquent plus frais (à droite) .Nanfang Yu et Cheng- Chia Tsai

La nature mince et semi-transparente des ailes de papillon a

rendu difficile pour les caméras infrarouges thermiques de distinguer la chaleur de la

aile par rapport à des sources d’arrière-plan. Alors Yu et

collègues ont utilisé une technique d’imagerie hyperspectrale infrarouge pour mesurer l’aile

température et émissivité thermique à une seule résolution pour plus de 50

espèces de papillons.

Des nanostructures en forme de tube et une couche plus épaisse de chitine, un composant de

l’exosquelette d’un insecte,

rayonnent la chaleur excessive du tissu alaire vivant, rapportent les chercheurs le 28 janvier dans Nature Communications. Les veines alaires sont recouvertes de cette épaisseur

couche de chitine et tampons de parfum ont ces nanostructures, plus la chitine supplémentaire. Plus épais

ou les matériaux creux rayonnent mieux la chaleur que les matériaux minces et solides, Yu

dit.

Ces structures protègent un

aile seulement jusqu’à un point,

incitant un papillon à s’éloigner de la lumière intense s’il fait trop chaud. Lorsque les chercheurs ont rayonné un laser sur le

écailles de l’aile, la température a augmenté “mais les papillons ne peuvent pas le sentir et ils

s’en moque, “dit Yu. Mais quand la lumière a trop réchauffé les veines d’un papillon,

l’insecte battait des ailes ou s’éloignait.

Les ailes de papillon sont équipées de structures vivantes telles que des veines et des taches de parfum qui dégagent plus de chaleur que les zones environnantes, aidant à refroidir les ailes lorsque l’insecte se dore au soleil.

L’équipe a également découvert

les papillons ont une structure qui ressemble à un «cœur» qui bat dans leurs ailes. Il

pompe l’hémolymphe à travers les coussinets parfumés du porte-queue de caryer mâle (Satyrium caryaevorus) et du blanc M

hairstreak (Parrhasius m-album)

papillons, et bat quelques dizaines de fois par minute.

Une aile doit être légère pour que l’insecte puisse bien voler, il est donc surprenant de trouver une telle structure au milieu, dit Yu. Son existence «ne peut que signifier que ce cœur d’aile est très important pour la fonction et la santé du tampon de parfum», dit-il.