Comment les bactéries créent l’art floral

Quand les bactéries collantes rencontrent l’itinérance

bactéries dans une boîte de Pétri, le frottement entre les deux peut faire

fleur.

Les bactéries Escherichia coli poussant sur une substance similaire à Jell-O appelée gélose ont tendance à coller à la surface, et les colonies de microbes ne se propagent pas très loin. Mais les colonies d’Acinetobacter baylyi se développent dans des cercles à croissance rapide lorsque les bactéries rampent sur des pili en forme de cheveux sur la surface de la gélose. Aucun de ces types de microbe n’est très intéressant à regarder seul, explique Lev Tsimring, physicien théoricien à l’Université de Californie à San Diego. Mais «lorsque nous les avons mélangés, nous avons vu ces structures absolument époustouflantes se développer.»

Les interactions physiques entre les deux types de bactéries créent des motifs floraux, selon lui et ses collègues. Le mobile A. baylyi “pousse E. coli devant lui, un peu comme un chasse-neige”, explique Tsimring. Mais E. coli collant creuse dans leurs talons, retenant une vague d’A. Baylyi comme une bande élastique enroulée autour d’un ballon, dit-il. Dans certains endroits où il y a moins d’E. Coli formant une barrière, les bactéries les plus agiles se frayent un chemin, peignant des pétales alors qu’elles poussent leurs voisins réticents vers l’avant. Ces percées ont tendance à se produire à intervalles assez réguliers, créant des fleurs relativement symétriques.

La forme des pétales qui se forme dépend de

à quelle vitesse les bactéries A. baylyi se déplacent, à quelle vitesse

bien E. coli est collé à la surface

et les proportions de chaque type de bactérie aux bords de la colonie. (E. coli doit être plus nombreux que A. baylyi sinon les bactéries rapides

souffle juste devant leurs partenaires les plus sédentaires.) L’équipe de Tsimring a décrit les mathématiques

fleurit le 14 janvier dans eLife.

Lorsque les bactéries E. coli se développent avec quelques Acinetobacter baylyi, les microbes peuvent former des motifs floraux dans des plats de laboratoire. Voici comment une «fleur» bactérienne a poussé.

Ces équations ont été utilisées pour expliquer

comment les réactions entre les produits chimiques pourraient produire Turing

motifs – motifs réguliers et répétitifs trouvés dans la nature, tels que

rayures sur le pelage des animaux (SN: 21/12/15).

La nouvelle recherche montre qu’en plus des produits chimiques, les scientifiques devraient

considérez comment les forces mécaniques aident à façonner les motifs aussi, dit Tsimring.

Comprendre comment les bactéries se développent en mélange

la société peut faire la lumière sur la formation des biofilms, permettant aux chercheurs de concevoir

de meilleures façons de perturber ces communautés composées de différents types de

microbes. Certains biofilms ont été liés à des têtus

infections (SN: 5/20/16).