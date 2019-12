Comment les cartes prépayées qu'ils utilisent à Punta del Este fonctionnent pour que les Argentins ne paient pas 30% de taxe

Les commerçants de Punta del Este et de l'Uruguay en général s'inquiètent de l'impact que le «dollar de solidarité» que les Argentins paient pour leur consommation à l'étranger aura sur cette saison estivale. Par conséquent, ils développent toutes sortes de stratégies pour tenter d'atténuer l'impact des mesures de change argentines sur la poche des touristes. La dernière consiste à utilisation de cartes prépayées obtenues dans l'est du pays, avec l'idée qu'elles peuvent obtenir un taux de change plus favorable, totalement exempt de la taxe argentine sur les opérations de change et utile pour ne pas avoir à emporter d’argent en tout temps.

L'idée des marchands uruguayens est d'utiliser des cartes prépayées, du plastique similaire à une carte de débit qui n'est associé à aucun compte bancaire. Ils sont chargés d'argent et ensuite utilisés pour effectuer des paiements électroniques, sans utiliser d'argent.

La société Mastercard a étendu l'utilisation de ce type de plastique dans le pays depuis l'adoption de la loi sur l'inclusion financière en 2014, qui oblige à effectuer tous les paiements de salaire par voie électronique. Il y a environ 1000 magasins en Uruguay qui émettent actuellement ces cartes sans nom, n'ont pas de titulaire de carte, juste en présentant une pièce d'identité et une photocopie. Ils sont conçus pour les résidents uruguayens, mais il n'y a aucun obstacle pour qu'ils aient également des étrangers et c'est pourquoi ils cherchent à en profiter dans cette situation.

Le mécanisme est le suivant. Les cartes sont émises dans les entités de services financiers, certaines entreprises qui, sans être des banques, fonctionnent comme des maisons de change et d'autres avantages bancaires. Le touriste qui arrive, par cas, Avec des pesos argentins en espèces, vous devez acheter des pesos uruguayens en place pour pouvoir charger des fonds sur la carte prépayée et, à partir de ce moment, manipuler avec ce plastique pendant vos vacances

"C'est vraiment très simple et ne nécessite pas de procédures majeures, il n'existe que comme limitation à ne pas dépasser 10 000 USD car dans ce cas, ils commencent à jouer des règles anti-lavage", a-t-il déclaré. Juan Martínez Escrich, président de la Chambre uruguayenne du tourisme.

L'avantage est que, S'agissant d'une opération en espèces et en dehors du système financier argentin, l'opération d'échange de pesos argentins contre des pesos uruguayens n'est pas soumise à la majoration de 30% de la taxe PAIS.. Bien sûr, en outre, chaque paiement avec cette carte n'est pas taxé en Argentine car il s'agit d'un plastique émis en Uruguay.

Mais aussi, en utilisant une carte – au-delà de la commodité de ne pas avoir d'argent sur elle – l'accès aux avantages fiscaux dont bénéficient les Uruguayens. Entre autres exemples, une réduction de 24% sur la taxe sur les carburants combustibles dans la zone frontalière, 9 points de TVA sur la consommation gastronomique auxquels 4 autres sont ajoutés pour l'utilisation d'un moyen de paiement électronique. Et dans le cas de séjours hôteliers, la réduction de TVA est réalisée avec la présentation d'un document étranger.

"C'est une façon de profiter d'un système qui a été développé avant et, même si Être une carte basée en Uruguay ne vous permet pas de bénéficier de tous les remboursements d'impôts pour les touristes étrangers, cela finit par être plus pratique que d'avoir des réductions mais de payer 30%"Il a dit Álvaro Plus, directeur de Young & Rubicam Uruguay.

La clé système, ensuite, C'est le taux de change que paient les touristes allant des pesos argentins aux pesos uruguayens. Et, à ce moment-là, les entités de services financiers ainsi que la Chambre uruguayenne du tourisme ils parlent d'un "effort" que les changeurs d'argent vont faire à ceux qui arrivent à la recherche de ces cartes prépayées.

"Le changement est très volatil en Uruguay car il est totalement gratuit, ce qui signifie que la marge entre l'achat et la vente peut être très importante, Notre engagement est de réduire au maximum la marge pour dynamiser le tourisme"il a dit Darío Álvarez, directeur général de Wales Financial Services.

"Ainsi, alors qu'aujourd'hui le conseil d'achat se situe entre 0,35 et 0,40 Uruguayens par peso argentin, En ce moment, nous pouvons payer jusqu'à 0,50, soit 50 pesos uruguayens pour 100 Argentins, bien qu'il s'agisse de chiffres qui ne peuvent être assurés car les taux de change évoluent constamment », a-t-il ajouté.

En cas de paiement avec une carte émise en Argentine, en revanche, les touristes devraient faire face à un taux de change de l'ordre de 0,35 $ à 0,40 $ uruguayens pour le peso argentin et, au-dessus, payer 30% de la taxe pays . Dollars passés l'utilisation de la carte prépayée implique l'obtention d'un dollar autour de 70 $ contre près de 82 $ pour lequel le «dollar de solidarité» est payé.

Selon les données du ministère du Tourisme de l'Uruguay, au cours des trois premiers trimestres Cette année, 1 300 000 Argentins ont visité le pays. La deuxième origine en importance du tourisme uruguayen, le Brésil, a accueilli 330 000 visiteurs au cours de la même période. Touristes argentins dépenser au taux de 100 USD par jour Dans ce destin. D'où la dépendance des sites touristiques d'été en Argentine.