Comment les dirigeants de Minneapolis n’ont pas réussi à empêcher leur ville de brûler

Camions de la Garde nationale du Minnesota lors de manifestations contre le meurtre de Georg Floyd, un Noir décédé en garde à vue à Minneapolis, Minneapolis, 1er juin 2020. (Victor J. Blue / The New York Times)

Deux jours après la mort de George Floyd, le chef de la police de Minneapolis a appelé le maire vers l’heure du dîner. Il avait besoin d’aide. Ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques à l’extérieur du 3e poste de police se transforma en chaos.

«Il a dit:« La cible est pillée. Nous ne serons pas en mesure de gérer cela par nos propres moyens », a rappelé le maire Jacob Frey, qui a appelé le gouverneur Tim Walz et a demandé la garde nationale.

Le gouverneur a dit qu’il examinerait la demande. Par la suite, il s’est dit surpris que les dirigeants de la ville ne semblent pas avoir de plan où ils voulaient que les soldats aillent.

Alors que la nuit avançait, des dizaines de bâtiments ont pris feu, sans qu’une équipe de pompiers soit en vue. Un immeuble de six étages encore en construction s’est effondré en boule de feu. Une usine de haute technologie a été incendiée. Les résidents ont appelé le 911 désespérément à l’aide, mais les répartiteurs étaient débordés.

Pendant trois nuits, un tronçon de 5 miles de Minneapolis a subi des dommages extraordinaires. La maison de police elle-même a été incendiée, après que le maire a donné l’ordre d’évacuer le bâtiment. Un mois plus tard, la ville a encore du mal à comprendre ce qui s’est passé et pourquoi: pas depuis les troubles de 1992 à Los Angeles une ville américaine n’a subi des émeutes aussi destructrices.

La grande majorité des manifestants à Minneapolis, comme d’autres à travers le pays, ont marché pacifiquement, et certains ont tenté d’intervenir pour arrêter la destruction. Pour beaucoup, les dégâts étaient une réponse compréhensible à des années d’injustice de la part de la police de Minneapolis, une explosion de colère que les militants avaient prévenue allait arriver si la ville ne réformait pas l’application des lois.

Dans le même temps, il a frappé une communauté soudée et civique qui luttait déjà contre la pandémie de coronavirus. Des incendies et des pillages ont détruit des centaines d’entreprises, parmi lesquelles une coopérative de vélos appartenant à des travailleurs, un restaurant historique géré par un mari et une femme, et le nouveau siège d’une organisation à but non lucratif qui travaille avec des adolescents amérindiens.

Un examen attentif des événements, y compris des entretiens avec plus de deux douzaines d’élus, de militants, de propriétaires d’entreprises et de résidents, suggère qu’au moins une partie des destructions résulte d’une défaillance de la gouvernance. Le maire et d’autres dirigeants locaux, dont beaucoup étaient relativement nouveaux dans leurs fonctions, n’ont pas anticipé l’intensité des troubles ou élaboré un plan efficace pour y faire face.

Frey a eu du mal à regagner la confiance des habitants de Minneapolis. Il a été critiqué par les propriétaires d’entreprise pour ne pas en avoir fait assez pour protéger leurs biens. Il a été mis au pilori par la police pour avoir ordonné l’abandon de la maison du quartier. Et il a été hué et chahuté par des militants parce qu’il ne soutient pas leur demande de démanteler le département de police.

Interrogé sur la façon dont il a géré les pillages et les incendies, Frey a déclaré qu’il était actuellement confronté à une série de choix impossibles, tous mauvais.

« J’espère que dans des années et des décennies à partir de maintenant, nous pourrons nous souvenir de cette période de grands traumatismes et de troubles et la reconnaître comme le moment où nous nous sommes levés, unis dans un but et enfin avons créé le changement que nous envisageons tous », a déclaré Frey. .

Et il a souligné la nature sans précédent de la crise – trois nuits d’émeutes au milieu d’une pandémie. « Il n’y a pas de manuel pour cela », a-t-il déclaré.

Un nouveau visage

Le lendemain de la mort de George Floyd, Frey a annoncé que les quatre officiers impliqués avaient été licenciés. Il a également demandé le dépôt d’accusations pénales.

« Quoi que l’enquête révèle, cela ne change rien à la simple vérité qu’il devrait être avec nous ce matin », a déclaré Frey à propos de Floyd tôt mardi matin, à côté du chef de la police, Medaria Arradondo. « Être noir en Amérique ne devrait pas être une peine de mort. »

Sa déclaration rapide et sans équivoque a été saluée par les militants et même certains politiciens chevronnés. Mais d’autres ont déclaré que cette décision avait dangereusement aliéné les officiers de base.

« Une fois que Frey est sorti et a essentiellement soutenu les manifestants, il a envoyé le signal que la police était seule », a déclaré Lawrence Jacobs, professeur de politique publique à l’Université du Minnesota. « Si vous voulez dire quelque chose comme ça, vous devez avoir un plan pour ce qui va se passer, car vous avez maintenant enflammé les deux côtés du problème. »

Élu 2 ans et demi plus tôt, à 36 ans, Frey avait promis de refaire l’image publique de la ville après des années de reportages négatifs sur des meurtres de policiers très médiatisés. Son ascension fulgurante dans la politique du Minnesota provient de sa capacité à parler le langage de la justice sociale tout en courtisant le monde des affaires avec son charisme.

« Je suis dégoûté que Minneapolis soit sous le feu des projecteurs pour toutes les mauvaises raisons », a-t-il déclaré dans une annonce de campagne en 2017. « Des tirs de policiers. Intolérance et inégalité. »

Sa victoire sur son prédécesseur, Betsy Hodges, était d’autant plus extraordinaire, compte tenu de ses liens relativement récents avec la ville. Originaire de Virginie du Nord qui a été coureur professionnel pendant des années, Frey est tombé amoureux de Minneapolis après y avoir couru un marathon. Il a obtenu un diplôme en droit et a pris un emploi avec un cabinet d’avocats de chaussures blanches dans la ville en 2009. Quatre ans plus tard, il a couru pour le conseil municipal et a gagné.

Deux ans plus tard, un homme noir de 24 ans nommé Jamar Clark a reçu une balle dans la tête après que la police ait répondu à un appel concernant un différend domestique. Des militants ont campé pendant des jours dans le vestibule du 4e quartier de la police. Le maire Hodges s’est personnellement présenté pour négocier une solution, et l’occupation de 18 jours s’est terminée sans émeute.

« Tout ce que nous n’arrêtions pas de dire, c’est » Notre objectif est de ne pas faire brûler la ville « », a déclaré Carla Kjellberg, une conseillère informelle de Hodges à l’époque.

Nekima Levy Armstrong, un avocat des droits civiques qui a aidé à organiser cette manifestation de police ainsi que celle de George Floyd, a déclaré qu’elle avait averti les dirigeants de la ville en 2015 qu’elle avait personnellement rencontré des gens prêts à incendier la maison de la police.

« Si nous ne contrôlons pas les services de police et ne nous attaquons pas aux inégalités économiques, nous étions sur le point de devenir le prochain Ferguson », a déclaré Levy Armstrong au Conseil municipal à l’époque, se référant à la ville du Missouri qui avait été le site d’émeutes. . « C’est une situation combustible. »

Une échauffourée éclate

Le lendemain de la mort de George Floyd, les manifestants ont marché de l’endroit où il a eu le souffle coupé sous le genou d’un officier de police jusqu’au 3e quartier où ils pensaient que l’officier travaillait.

Ils se sont rassemblés pacifiquement sur les marches avec un mégaphone et des pancartes. Puis, alors que la nuit se rapprochait, ils ont commencé à rentrer chez eux. Mais un groupe tapageur a décollé, graffiti de peinture au pistolet sur le mur de l’enceinte de la police. Quelqu’un a brisé la fenêtre d’un véhicule de police vide. « Ce n’est pas OK », a dit une jeune manifestante sur une vidéo postée plus tard sur Facebook. Une échauffourée a éclaté. «Tout le monde rentre à la maison», a crié quelqu’un.

À cinq kilomètres de là, à l’hôtel de ville, Frey, recevait des appels de dirigeants locaux inquiets. Il leur a assuré que tout était sous contrôle.

« J’entends que ce n’est pas si mal », a-t-il déclaré au conseiller municipal par téléphone.

Jeremiah Ellison, un nouveau conseiller municipal qui avait participé à la manifestation de 2015 contre la police, a conseillé au maire de laisser les vandales seuls.

« La colère se concentre sur la police et ce bâtiment », a expliqué Ellison. «Si nous laissons la foule faire son travail, nous pourrions épargner le quartier.»

Mais Frey n’est pas intervenu pour empêcher les policiers d’entrer et de tirer des grenades lacrymogènes et des grenades.

Le lendemain, des centaines de manifestants en colère se sont rassemblés une fois de plus devant la maison du quartier, face à des rangées d’agents qui ont parfois tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. À proximité, un homme blanc, qui portait un masque à gaz et portait un parapluie, a commencé à briser calmement les fenêtres d’une AutoZone avec un marteau. En quelques heures, l’AutoZone a pris feu.

Cette nuit-là, le maire a demandé à la Garde nationale du Minnesota d’aider la ville. Il a quitté la police pour gérer les détails du déploiement, car il pensait qu’ils avaient la bonne expertise.

Le chef adjoint Mike Kjos a reconnu «une certaine confusion» quant au niveau de détail requis.

«La situation évoluait rapidement», a-t-il déclaré. «Nous avons pensé que nous pourrions faire une demande et pendant que les gens arrivent, nous pourrions formuler quoi faire.»

De plus, les dirigeants de la ville ne comprenaient pas combien de temps il fallait aux soldats citoyens de la Garde nationale pour quitter leur emploi normal, se présenter au travail, récupérer leur équipement et se rendre à Minneapolis.

«Nous nous attendions à ce qu’ils soient sur place à ce moment-là», a déclaré Alondra Cano, un membre du conseil municipal, qui a participé à une campagne de «poursuite des policiers» à l’université et dirige maintenant le comité de sécurité publique du conseil. Comme Frey, la grande majorité des membres du conseil municipal de Minneapolis sont relativement nouveaux à gouverner. Cinq ont pris leurs fonctions en 2018; cinq autres en 2014, dont Cano.

Au fur et à mesure que mercredi soir, les bâtiments de Lake Street montaient et descendaient en flammes.

« Tout ce quartier pourrait brûler ce soir », se souvient Jamie Schwesnedl, copropriétaire de Moon Palace Books, une librairie près du commissariat de police, alors qu’il passait la nuit sur son toit à regarder les bâtiments autour de lui brûler. «Je ne peux tout simplement pas croire que la ville n’ait pas anticipé cela ni répondu de quelque manière que ce soit de manière proactive.»

Schwesnedl, qui pense depuis longtemps que la police a causé plus de problèmes qu’ils n’en ont résolu, a déclaré que les dirigeants de la ville n’auraient pas dû être pris au dépourvu par le niveau de fureur.

« Il était clair pour moi mardi matin que c’était un gros problème », a-t-il déclaré. «Ce n’était pas seulement des gens qui allaient manifester mardi et rentrer chez eux. Autrement dit, les gens sont furieux et traumatisés et au chômage et ils sont à l’intérieur depuis 2 mois et demi. »

Les pompiers voulaient des escortes policières pour les protéger des émeutiers alors qu’ils combattaient les flammes, et ils se sont donc retenus. Les résidents ont fait ce qu’ils pouvaient avec des tuyaux d’arrosage.

«Mon quartier brûle»

Alors que le soleil se levait jeudi matin, de nombreux habitants de la ville espéraient que le pire était passé. Mais plus tard dans la journée, alors que les manifestations pacifiques se poursuivaient ailleurs, une foule en colère s’est rassemblée devant le commissariat de police.

Cet après-midi-là, le procureur du district a déclaré que son bureau avait besoin de plus de temps pour enquêter avant d’inculper les policiers pour la mort de Floyd. Frey a décidé de retirer les officiers de la rue à l’extérieur du 3e bâtiment de l’enceinte dans le but de désamorcer la tension. Mais cela a eu l’effet contraire, selon Patricia Torres Ray, une sénatrice de l’État de Minneapolis qui représente le district, une région racialement diversifiée qui a connu un développement accru ces dernières années. Des pillards sont entrés par effraction dans le magasin d’alcools en face de la maison de la police et ont distribué des bouteilles à la foule.

«Les gens se saoulaient», se souvient-elle. «Le maire m’a dit qu’il contrôlait tout cela», a-t-elle déclaré à propos de sa brève conversation téléphonique plus tôt dans la journée avec Frey, qui n’avait pas encore visité le poste de police assiégé. À la tombée de la nuit, de la fumée a commencé à s’échapper de plusieurs bâtiments. Torres Ray a paniqué. Elle a appelé le gouverneur et l’a supplié d’intervenir.

« J’ai besoin d’aide. Mon quartier brûle », a-t-elle dit à Walz. «Je ne vois pas le plan de la ville pour y faire face. Sa réponse a été «Sénateur, je suis en route». »

Walz a été surpris que la ville n’ait toujours pas donné de détails aux responsables de l’État sur ce que la Garde nationale devrait faire.

« Je ne sais pas quel est le plan et je ne vais absolument pas attendre que la ville me dise quel était le plan. » il a dit. «Je pensais:« Ils ont perdu le contrôle. »»

Quelques centaines de soldats de la Garde nationale, ainsi que des membres de la patrouille d’État, sont arrivés à Minneapolis jeudi soir. Mais ils ne sont pas allés au commissariat. Au lieu de cela, le département de police de Minneapolis leur avait demandé d’escorter des camions de pompiers et de protéger la Réserve fédérale et Nicollet Mall, un centre commercial haut de gamme.

Mais les choses tournaient hors de contrôle dans le quartier autour de la maison du quartier. Presque tous les bâtiments qui l’entouraient avaient été vandalisés, pillés ou incendiés. Les voisins se sont regroupés pour protéger leurs propres biens, car les répartiteurs du 911 ont été dépassés. «Ne vous mettez pas en danger pour protéger notre magasin», a posté Schwesnedl sur la page Facebook de Moon Palace Books. « Votre vie est inestimable, tout comme celle de George Floyd. »

Vers 10 heures ce soir-là, quelques heures après que Frey a appelé au calme dans l’émission de Rachel Maddow sur MSNBC, la foule devant la maison de police a ouvert les portes. Face à la possibilité d’un combat au corps à corps, le maire a donné l’ordre d’évacuer le bâtiment.

«Nous étions confrontés à ces options d’échec et d’échec», a déclaré Frey. «Nous devions littéralement choisir entre empêcher les pillages supplémentaires, protéger un quartier et fournir des escortes aux pompiers pour éteindre les incendies. Nous ne pouvions pas faire les trois. »

Les agents ont quitté le complexe dans une phalange de véhicules de police. La foule a applaudi et a mis le feu au bâtiment. Un Walz horrifié a pris en charge l’effort de rétablir l’ordre dans la ville. Quelques heures plus tard, la garde nationale est arrivée.

The Aftermath

Dans les semaines qui ont suivi l’incendie du poste de police, au moins trois hommes, âgés de 22, 23 et 26 ans, qui n’étaient pas familiers avec les organisateurs de la manifestation, ont été arrêtés et inculpés de complicité d’incendie criminel.

Frey, qui a fait campagne une fois sur l’idée de mettre la ville dans les nouvelles pour les bonnes raisons, promet de reconstruire ce qui a été détruit et de mettre quelque chose de mieux – et plus équitable – à sa place.

«Je pense que nous tournons une page», a-t-il déclaré.

Les personnes touchées par les incendies font le point sur ce qui a été perdu et tentent d’avancer. Town Talk Diner, qui alimentait le quartier depuis 1946, depuis si longtemps que son emblématique sarcelle d’hiver avait été ajoutée à la liste des monuments historiques, a d’abord été pillé mercredi soir, puis brûlé au sol jeudi soir.

« Impensable et surréaliste », ont écrit Kacey White et Charles Stotts, l’équipe de mari et femme propriétaire du restaurant sur Facebook. « Déprimé par un puissant incendie, le vieux panneau lumineux s’est illuminé pour la dernière fois, dans les petites heures, des flammes qui l’entouraient. »

Le siège social de Migizi, un organisme à but non lucratif qui gère des programmes pour les adolescents amérindiens, a été détruit par un incendie un an seulement après que le groupe eut levé 1,6 million de dollars pour l’acheter et le rénover. «Cela fait mal de voir le travail acharné, les rêves et l’esprit – oui l’esprit – s’enflammer», a écrit le personnel dans un communiqué. « Nous reconstruirons! »

Mais le propriétaire de l’usine, 7-Sigma, qui employait 50 personnes, a annoncé que l’entreprise s’éloignait parce que les dirigeants de la ville n’avaient pas protégé l’usine. La page Facebook de l’entreprise a été inondée d’offres de partout dans le pays pour accueillir la nouvelle usine. «Reconstruisez à Dickinson ND», écrivait l’un d’eux, promettant que les entreprises y étaient protégées et non incendiées.

Schwesnedl, de Moon Palace Books, a l’intention de garder ses affaires dans le quartier, bien qu’il admette que la région ressemble «un peu à Dresde», la ville allemande aplatie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Du maire, Schwesnedl a déclaré qu’il l’entendait parler de ses sentiments. « Je pense que c’est vraiment bien d’avoir quelqu’un dans la direction publique pour parler de ses sentiments, mais nous avons également besoin de lui pour parler de politique », a-t-il déclaré. « Je ne voudrais pas avoir son travail maintenant. »

