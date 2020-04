Comment les eaux usées pourraient révéler une véritable échelle d’épidémie de coronavirus

Plus d’une douzaine de groupes de recherche dans le monde ont commencé à analyser les eaux usées pour le nouveau coronavirus comme un moyen d’estimer le nombre total d’infections dans une communauté, étant donné que la plupart des gens ne seront pas testés. La méthode pourrait également être utilisée pour détecter le coronavirus s’il revient dans les communautés, affirment les scientifiques. Jusqu’à présent, les chercheurs ont trouvé des traces du virus aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suède.

L’analyse des eaux usées – l’eau utilisée qui passe par le système de drainage vers une installation de traitement – est un moyen pour les chercheurs de suivre les maladies infectieuses qui sont excrétées dans l’urine ou les fèces, comme le SRAS-CoV-2.

Une usine de traitement peut capturer les eaux usées de plus d’un million de personnes, explique Gertjan Medema, microbiologiste au KWR Water Research Institute à Nieuwegein, aux Pays-Bas. La surveillance des effluents à cette échelle pourrait fournir de meilleures estimations de la propagation du coronavirus que les tests, car la surveillance des eaux usées peut tenir compte de ceux qui n’ont pas été testés et qui n’ont que des symptômes légers ou nuls, dit Medema, qui a détecté la génétique du SRAS-CoV-2 matériel – ARN viral – dans plusieurs usines de traitement aux Pays-Bas. «Les autorités sanitaires ne voient que la pointe de l’iceberg.»

Mais pour quantifier l’ampleur de l’infection dans une population à partir d’échantillons d’eaux usées, les chercheurs affirment que les groupes devront découvrir la quantité d’ARN viral excrété dans les fèces et extrapoler le nombre de personnes infectées dans une population à partir des concentrations d’ARN viral dans les échantillons d’eaux usées. .

Les chercheurs devront également s’assurer qu’ils examinent un échantillon représentatif de ce qui est excrété par la population et pas seulement un instantané dans le temps, et que leurs tests peuvent détecter le virus à de faibles niveaux, selon des scientifiques représentant la Queensland Alliance for Environmental. Health Sciences in Australia, un centre de recherche qui conseille le gouvernement de l’État sur les risques pour l’environnement et la santé. Et il est important que la surveillance des eaux usées, si elle est réalisable, n’enlève pas de ressources aux tests des individus, dit le groupe.

Certains efforts pour surveiller le virus ont été bloqués par des fermetures d’universités et de laboratoires et la disponibilité limitée de réactifs pour effectuer des tests – les mêmes que ceux utilisés dans les cliniques, qui sont déjà en nombre insuffisant, explique Kyle Bibby, ingénieur en environnement à l’Université de Notre Dame dans l’Indiana. «Nous ne voulons pas contribuer à la pénurie mondiale», dit-il.

Signe d’alerte précoce

Les mesures de lutte contre les infections, telles que l’éloignement social, supprimeront probablement la pandémie actuelle, mais le virus pourrait réapparaître une fois ces mesures levées. La surveillance systématique des eaux usées pourrait être utilisée comme un outil d’alerte précoce non invasif pour alerter les communautés sur les nouvelles infections à COVID-19, explique Ana Maria de Roda Husman, chercheuse en maladies infectieuses à l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement à Bilthoven . L’institut a précédemment surveillé les eaux usées pour détecter les flambées de norovirus, de bactéries résistantes aux antibiotiques, de poliovirus et de rougeole.

Le groupe de Roda Husman a détecté des traces de SARS-CoV-2 dans les eaux usées de l’aéroport de Schiphol à Tilburg quatre jours seulement après que les Pays-Bas ont confirmé leur premier cas de COVID-19 à l’aide de tests cliniques. Les chercheurs prévoient désormais d’étendre l’échantillonnage aux capitales des 12 provinces des Pays-Bas et à 12 autres sites qui n’ont pas eu de cas confirmés. Le groupe de Medema a trouvé de l’ARN viral dans la ville d’Amersfoort avant que des infections n’aient été signalées dans la communauté.

Des études ont également montré que le SRAS-CoV-2 peut apparaître dans les fèces dans les trois jours suivant l’infection, ce qui est beaucoup plus tôt que le temps mis pour que les personnes développent des symptômes suffisamment graves pour qu’elles puissent se faire soigner à l’hôpital – jusqu’à deux semaines – et obtenir une diagnostic officiel, explique Tamar Kohn, virologue en environnement à l’EPF de Lausanne. Le suivi des particules virales dans les eaux usées pourrait donner aux responsables de la santé publique une longueur d’avance sur la décision d’introduire des mesures telles que les interdictions, dit-elle. “Sept à dix jours peuvent faire beaucoup de différence dans la gravité de cette épidémie.”

Une identification plus précoce de l’arrivée du virus dans une communauté pourrait limiter les dommages sanitaires et économiques causés par COVID-19, surtout s’il revient l’année prochaine, explique Bibby.

La surveillance des eaux usées est utilisée depuis des décennies pour évaluer le succès des campagnes de vaccination contre le poliovirus, explique Charles Gerba, microbiologiste environnemental à l’Université de l’Arizona à Tucson. L’approche pourrait également être utilisée pour mesurer l’efficacité d’interventions telles que la distanciation sociale, explique Gerba, qui a trouvé des traces de SRAS-CoV-2 dans les eaux usées brutes de Tucson.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 3 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

