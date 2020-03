Comment les États-Unis doivent réagir à la pandémie de COVID-19

Le projet Nouvelles voix dans les sciences, l’ingénierie et la médecine («Nouvelles voix») a été créé par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine pour offrir diverses perspectives sur les défis scientifiques émergents, afin d’améliorer la communication efficace de la science et de la technologie avec les personnes touchées. les communautés, et de fournir des informations factuelles aux dirigeants locaux et nationaux pour améliorer les réponses politiques aux défis nationaux et mondiaux.

Au milieu de la crise mondiale du COVID-19, la cohorte initiale 2018-2020 de New Voices tenait notre réunion semi-annuelle à Biosphere 2 à Oracle, en Arizona. Et juste au début de nos conversations, il devenait clair que l’épidémie commençait à avoir un impact mondial. Par conséquent, en réponse à cette urgence de santé publique, nous nous sommes tournés vers le rôle de la communauté scientifique dans l’élaboration d’une réponse efficace. La réponse à laquelle nous sommes parvenus collectivement est que les scientifiques et les professionnels de la santé doivent être prêts à intervenir en ce moment et à aider l’Amérique et le monde à répondre à cette crise.

La situation américaine actuelle est caractérisée par trois facteurs importants.

Le premier facteur est le manque de données précises pour déterminer l’étendue et la nature de l’épidémie aux États-Unis. La population américaine est d’environ 331 millions de personnes. L’estimation actuelle des Américains testés pour le COVID-19 est de plusieurs milliers. Les défis techniques liés au test, associés à des critères très stricts pour lancer les tests et à un manque de transparence concernant les nombres de tests – en particulier par les États individuels – ont créé une situation où les données sont insuffisantes pour que les responsables de la santé publique puissent monter des efforts fondés sur des preuves pour protéger le Publique.

Le deuxième facteur est le manque d’orientations claires et coordonnées des agences au niveau national. Ceci, combiné au manque de date précise, a rendu difficile pour les autorités locales de prendre des décisions en temps opportun. Comme l’a déclaré Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, l’organisation était «préoccupée par le fait que dans certains pays, le niveau d’engagement politique et les actions qui démontrent que cet engagement ne correspond pas au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés».

Le troisième facteur est la priorité apparente accordée à la protection de l’activité économique par rapport aux recommandations des responsables de la santé publique et des experts médicaux. Cette apparence de méfiance à l’égard de la science et des scientifiques ne fait qu’exacerber une érosion de la confiance du public. Elle remet également en question la mesure dans laquelle les décisions en réponse à la crise sont prises sur la base de données et de preuves.

Tous ces facteurs mettent en évidence le besoin urgent pour les scientifiques, les experts en santé publique, les ingénieurs, les agences fédérales et locales et ceux du secteur privé de se mobiliser et d’agir au nom du plus grand bien de la société.

Heureusement, plusieurs initiatives prometteuses ont vu le jour dans ce but. Par exemple, la FDA a autorisé les laboratoires certifiés CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) à effectuer des tests de diagnostic moléculaire validés pour la maladie. L’Université de médecine de Washington a été autorisée à effectuer des tests. Les autorités de l’État de Californie ont ordonné aux assureurs de renoncer aux frais remboursables pour les tests de coronavirus. L’État de Washington couvrira les coûts des tests COVID-19 pour ses résidents non assurés, et les compagnies d’assurance de Caroline du Nord et du New Jersey ont annoncé leur intention de couvrir les coûts des tests. Ce sont toutes des étapes positives. Cependant, il reste encore beaucoup à faire – et à faire rapidement.

En tant que scientifiques à la mi-carrière, ingénieurs et professionnels de la santé d’institutions scientifiques de grande envergure aux États-Unis et qui sont connectés à nos communautés locales respectives, nous proposons les suggestions suivantes sur la façon dont chacun de nous peut répondre à la crise COVID-19:

Soutenir des collaborations rapides entre les scientifiques et les communautés de technologie civique pour éduquer le public. La science est rarement communiquée efficacement au public. Dans des moments comme ceux-ci, les scientifiques doivent s’appuyer sur de nouvelles méthodes pour amplifier la vérité. La technologie offre un pouvoir immense pour amplifier rapidement les messages, si elle est utilisée de la bonne manière. Rejoindre ces deux communautés peut considérablement aider à diffuser des informations précises à un moment où le public a besoin d’accéder aux faits. La collaboration entre ces deux communautés peut impliquer la formulation de campagnes en ligne et hors ligne centrées sur les meilleures pratiques de prévention, de réduction de la propagation et de traitement; l’utilisation de scientifiques pour amplifier des informations précises provenant de sources fiables (telles que l’OMS et les Centres de contrôle et de prévention des maladies) et pour rejeter les informations inexactes; et la création de visualisations (participatives) des cas positifs de COVID-19 pour aider à l’atténuation et à la planification du traitement.

Un exemple de réponse agile développée entre les communautés scientifiques et technologiques civiques pour aider à la crise COVID-19 est le chatbot Jennifer AI que l’équipe New Voices et une start-up ont créé quelques jours seulement après notre réunion. Jennifer est un système d’IA de preuve de principe pour savoir si des informations publiques provenant de sources fiables peuvent être efficacement organisées et partagées.

Bien que les informations que Jennifer fournit ne soient pas des conseils médicaux et ne fournissent pas d’informations originales sur COVID-19, elles accèdent à des informations et à des ressources accessibles au public provenant d’organisations de santé réputées, telles que les CDC et l’OMS, et fournissent un moyen convivial pour que les gens accèdent à ces informations. Grâce à cette plateforme, nous espérons améliorer l’accès du public à des sources d’information vérifiées et fiables et déterminer, en temps réel, les questions auxquelles le public souhaite répondre.

Inclusion, engagement et mobilisation des ressources locales. À une époque où une épidémie de cette ampleur menace de submerger la capacité d’une communauté à réagir, de nouvelles ressources doivent être utilisées. Par exemple, pour garantir la capacité suffisante des ressources de santé publique et des hôpitaux et la mise à l’échelle de tests rentables, l’engagement des institutions de recherche peut être nécessaire. Les scientifiques travaillant dans le milieu universitaire et l’industrie ont des décennies d’expérience et d’expertise dans les techniques de biologie moléculaire qui peuvent apporter des solutions aux défis posés par les tests de diagnostic COVID-19. Cette expertise devrait être mise à profit par les décideurs étatiques et fédéraux. Cette crise appelle également de nouveaux partenariats et un soutien à la recherche sur les maladies infectieuses. Les scientifiques seront toujours à la pointe de la compréhension des maladies et du développement de remèdes. Un exemple est le travail des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord qui mettent à profit leurs décennies d’expérience avec les coronavirus pour mieux comprendre COVID-19 afin de développer des traitements efficaces. Eux et d’autres doivent être dotés des ressources dont ils ont besoin pour faire ce travail efficacement.

Autonomiser les conseillers scientifiques d’influencer et d’orienter les mesures prises par les dirigeants et les décideurs aux niveaux local et fédéral. Cela peut inclure la création et la responsabilisation de groupes de travail pour les législateurs étatiques et fédéraux. Ces groupes de travail seraient composés de scientifiques, de professionnels de la santé, de chefs d’entreprise, de fondations, de technologues et de dirigeants communautaires qui se réuniraient et aideraient les décideurs à relever les défis à court et à long terme associés à COVID-19. Il est bien connu qu’il est nécessaire de prendre davantage de décisions fondées sur des données probantes en matière de politique publique. Les scientifiques, les ingénieurs et les médecins, en collaboration avec les décideurs, peuvent aider à combler cet écart.

L’ampleur de COVID-19 et les changements dans nos façons de travailler et de vivre peuvent rendre ce problème trop écrasant pour être combattu. Cependant, le monde a plus que jamais besoin de voix d’experts.

En tant que scientifiques, ingénieurs et professionnels de santé, nous voyons que c’est le moment de mettre nos connaissances collectives au service de ce défi et de changer la trajectoire de cette réponse. Chacun de nous peut jouer son rôle. Chacun de nous a la possibilité d’avoir un impact positif. Et notre réponse à cette menace imminente sera un indicateur de notre préparation et de notre capacité à résoudre d’autres grands défis mondiaux complexes qui nécessitent une expertise multidisciplinaire pour être rapidement intégrés dans les communautés de pratique et les frontières internationales.

Il est temps d’agir.

REMARQUE: Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et ne représentent pas les positions des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ou des institutions des auteurs.

New Voices in Sciences, Engineering and Medicine comprend:

Tyrone Grandison, PhD, est le fondateur du Data-Driven Institute.

Patricia Silveyra, MSc, PhD, est la chercheuse à long terme Beerstecher-Blackwell, professeure agrégée et directrice du laboratoire de biocomportement à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Ali Nouri, PhD, est le président de la Fédération des scientifiques américains.

Yunyao Li, PhD, est un membre principal du personnel de recherche et un cadre supérieur chez IBM Research — Almaden.

Frances Colón, PhD, est PDG de Jasperi Consulting.

Joel P. Baumgart, PhD, DABT, est le vice-prévôt adjoint à l’Université Emory.

Michelle Birkett, PhD, est professeure adjointe au Département des sciences sociales médicales de la Northwestern University et directrice du programme CONNECT Complex Systems and Health Disparities Research Program.

Olujimi Ajijola, MD, PhD, est professeur adjoint de médecine à l’Université de Californie, Los Angeles Cardiac Arrhythmia Center, David Geffen School of Medicine.

