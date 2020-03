Comment les fortes pluies de l’ouragan Maria ont dévasté les forêts de Porto Rico

Le vent peut être le suspect habituel

pour avoir abattu des arbres pendant les ouragans, mais une nouvelle étude des dégâts

Porto Rico après des ouragans consécutifs en 2017 met en évidence la puissance d’un

forte averse.

Quand l’ouragan Irma s’est éteint

la côte de Porto Rico le 6 septembre 2017, la tempête a apporté de fortes pluies

mais des dommages forestiers minimes. L’ouragan Maria, qui a frappé deux semaines plus tard, a été un

histoire différente. L’ouragan le plus violent à toucher directement Porto Rico

en près d’un siècle, Maria a apporté des vitesses de vent de plus de 200 kilomètres par heure et

a chuté de près de 1,5 mètre de pluie en deux jours sur certaines zones.

Utilisation d’images satellite et

observations sur le terrain dans 25 parcelles forestières à travers le territoire américain,

les chercheurs ont cartographié les ravages causés par les deux tempêtes. Environ 10,44

millions de tonnes métriques, soit environ 23 pour cent, de la biomasse forestière totale de Porto Rico

a été détruite – mais le degré de dommages varie selon l’emplacement, selon les chercheurs

en ligne le 9 mars dans Scientific Reports.

Comparer la fraction de forêt perdue à différents endroits avec d’autres

facteurs, tels que l’exposition au vent et à la pluie pendant les ouragans, ont révélé que des dommages

plus étroitement associée aux fortes pluies qu’aux vents forts pendant Maria.

Des photographies aériennes de la forêt nationale d’El Yunque à Porto Rico avant (à gauche) et après (à droite) l’ouragan Maria en 2017 révèlent les dommages causés par cette tempête tropicale extrêmement humide et venteuse. Uriarte, J. Thompson et J.K. Zimmerman / Nature Communications 2019

“Ce n’était pas quelque chose que j’étais

attendant. Je pensais que le gros pilote serait le vent », explique María

Uriarte, écologiste à Columbia University. Les précipitations de l’ouragan Maria pourraient

ont joué un rôle important dans le renversement des arbres en appuyant sur l’arbre

auvents tout en ameublissant le sol, disent Uriarte et ses collègues. Gravement endommagé

les zones ont également tendance à être des endroits qui ont été martelés par de fortes pluies d’Irma

et avait un sol qui pouvait contenir beaucoup d’eau. Cela suggère des régions gorgées d’eau

par Irma ont été apprêtés à subir des dommages plus graves de Maria.

La conclusion contre-intuitive

que la pluie a joué un rôle plus important que le vent dans ces dégâts forestiers suggère que

les outils de prévision des impacts des tempêtes tropicales devront peut-être donner plus de poids

aux précipitations, explique Weimin Xi, écologiste à Texas A&M

Université – Kingsville qui n’a pas participé aux travaux. Cela peut être particulièrement

important que le réchauffement climatique

devrait provoquer des ouragans avec des vents plus forts et des pluies plus fortes (SN: 25/09/19).

Les futurs ouragans super puissants pourraient avoir d’autres conséquences inattendues pour les forêts tropicales. Dans une étude publiée en mars 2019 dans Nature Communications, l’équipe d’Uriarte a inspecté les dommages causés aux arbres dans la même forêt du nord-est de Porto Rico après l’ouragan Hugo, une tempête de catégorie 3 lors de son passage au-dessus de Porto Rico en 1989, et après Maria, près d’une tempête de catégorie 5 à ce moment. Bien que les arbres plus gros avec un bois plus dense se soient révélés plus résistants à la casse pendant Hugo, comme prévu, ces espèces n’étaient pas plus résistantes pendant Maria. Au contraire, les arbres plus flexibles, tels que les palmiers, ont mieux résisté à l’ouragan Maria sans se casser.

Si des ouragans de calibre Maria

devenir plus courante sous le changement climatique, cela peut signifier que soi-disant robuste

arbres, qui ont bien résisté lors des ouragans intermédiaires du passé, peuvent être

plus vulnérable. Cela pourrait libérer plus de carbone dans l’atmosphère, car plus

les arbres abattus se décomposent et rétrécissent les habitats de certaines espèces.