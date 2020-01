Comment les «indices paralinguistiques» peuvent vous aider à convaincre

N’importe quel parent d’un jeune enfant peut vous guider à travers les diverses incitations qui caractérisent la routine de sortie du matin – de l’énoncé des faits («Si nous sommes en retard, la porte de l’école sera verrouillée») à la corruption pure et simple (« Des cookies dès maintenant si vous mettez vos chaussures »). Chaque jour, nous persuadons et sommes persuadés. Mais ce n’est pas facile de convaincre quelqu’un de votre point de vue, et les tentatives de le faire peuvent se retourner contre vous, même lorsque les faits sont de votre côté. Par exemple, une étude qui a examiné les campagnes de santé publique contre la provocation a révélé que certains types d’informations factuelles rendaient les parents moins susceptibles de dire qu’ils vaccineraient leurs enfants à l’avenir. En général, les gens n’aiment pas penser que d’autres tentent de les persuader.

La plupart des recherches sur la persuasion se sont concentrées sur ce qui est dit. Mais un article récent publié dans le Journal of Personality and Social Psychology adopte une approche différente. Dans une série de quatre expériences, les auteurs se sont concentrés non pas sur ce que les gens disent pour être persuasifs, mais plutôt sur la façon dont ils le disent – les propriétés acoustiques de leur discours. Ces «indices paralinguistiques», comme on les appelle, peuvent inclure la hauteur, le volume ou la vitesse ou la lenteur d’une personne. Les chercheurs ont voulu savoir si un accord qui avait l’air bien peut sonner encore mieux, selon la livraison du haut-parleur.

Les auteurs ont tenté de tester deux possibilités distinctes sur la façon dont les aspects paralinguistiques de la parole pouvaient influencer la persuasion: la confiance et la détectabilité. Pour la confiance, leur hypothèse était que même lorsqu’une tentative de persuasion est évidente, la confiance du locuteur augmente l’efficacité du message de cette personne. Pour la détectabilité, l’idée était que les indices paralinguistiques pourraient plutôt être efficaces lorsqu’ils ne sont pas évidents et éviter ainsi que les gens ne soient conscients des efforts pour les persuader.

Tout d’abord, les chercheurs ont mis en place une tentative de persuasion explicite pour tester l’hypothèse de confiance. Les participants ont écouté l’une des deux critiques de produits pour un téléviseur. Le libellé était identique dans les deux situations, mais dans l’un, les intervenants lisaient simplement la critique comme ils le feraient normalement, tandis que dans l’autre, on leur a dit d’essayer de persuader l’auditeur d’acheter le téléviseur. Tant dans cette étude que dans celles qui ont suivi, les intervenants ont été incités par la possibilité d’une carte-cadeau si leur argumentaire fonctionnait. Pour manipuler la conscience des auditeurs d’être persuadés, les chercheurs ont déclaré à certains d’entre eux que le fabricant du produit avait payé les haut-parleurs pour leur examen. Les indices paralinguistiques se sont avérés avoir une influence: les auditeurs qui ont entendu le message amélioré ont rapporté une vision plus positive de la télévision. Et la déclaration de divulgation n’a pas réduit cet effet, même s’il aurait dû sembler évident aux participants qu’ils étaient sollicités. Ces résultats se sont maintenus dans l’expérience de suivi, qui a utilisé des enregistrements encore plus transparents concernant l’intention des conférenciers de convaincre.

La troisième expérience a été conçue pour exclure plus spécifiquement le compte de détectabilité et, surtout, créer une situation plus proche de la vie réelle. Pour mettre en place des enregistrements pour cette expérience, un groupe de participants a effectué un ensemble de tâches de reconnaissance des émotions – le but était de les amener à faire quelque chose dont ils pourraient ensuite parler, de manière persuasive ou non. Chaque participant a écrit et enregistré une revue de la tâche pour les futurs sujets de recherche, la moitié étant explicitement chargée d’en rédiger une convaincante. Comme dans les expériences précédentes, les participants ont enregistré des critiques avec et sans indices paralinguistiques. On leur a également demandé d’évaluer leur tentative de paraître confiant.

Un nouveau groupe de participants a ensuite écouté l’un des quatre différents types d’enregistrements. Ils ont évalué dans quelle mesure ils considéraient la tâche d’un œil favorable, dans quelle mesure l’orateur semblait confiant et s’ils pensaient que l’orateur essayait de les persuader. Les résultats ont soutenu l’hypothèse de confiance et fourni des preuves contre le compte de détectabilité. Comme dans les expériences précédentes, les indices paralinguistiques ont influencé les auditeurs parce que les locuteurs semblaient confiants – ici, et uniques à cette manipulation expérimentale, les indices paralinguistiques ont eu une influence même lorsque les auditeurs ont explicitement indiqué qu’ils étaient conscients de l’agenda des locuteurs. Ce n’est donc pas le cas que les indices paralinguistiques fonctionnent parce que les gens ne peuvent pas les détecter. Et en sondant si les haut-parleurs tentaient de transmettre la confiance, les chercheurs ont constaté que c’était le cas et que cela était apparu aux auditeurs.

Pour approfondir les raisons de ces effets, l’équipe a utilisé un logiciel spécialisé pour analyser les enregistrements de chaque étude afin de savoir comment les locuteurs modifiaient leur voix lorsqu’ils tentaient de convaincre. Les chercheurs ont examiné des facteurs tels que l’intonation, le débit de parole, la pause, le volume et la hauteur. Ils ont constaté que lorsque les locuteurs essayaient d’utiliser des indices paralinguistiques, les propriétés de leur discours étaient différentes. Par exemple, ils ont parlé plus fort et dans un ton plus élevé – plus de résultats suggérant un rôle de premier plan pour la confiance dans le succès des indices paralinguistiques, car ces facteurs sont liés à la parole confiante en général.

Dans l’expérience finale, les chercheurs ont d’abord reproduit ces résultats avec de meilleurs contrôles (par exemple, en encourageant les deux conditions et en utilisant des microphones à pince pour une meilleure mesure du volume de la voix). Ensuite, ils ont répété l’expérience avec plusieurs changements importants, y compris la façon dont ils ont mesuré la persuasion. De plus, les scientifiques ont éliminé l’indication de l’intention des orateurs de persuader. Ils ont également ajouté des mesures liées à la perception qu’ont les auditeurs de l’attitude, de la sympathie, de la compétence et de la dominance des locuteurs pour voir quels facteurs pourraient expliquer comment la confiance stimulait la persuasion. Les résultats ont montré un compte rendu d’attitude du rôle de la confiance. Lors de l’utilisation d’indices paralinguistiques, les haut-parleurs avaient plus de variabilité dans le volume de leur voix et étaient plus forts dans l’ensemble, ce qui les rendait plus confiants et, à leur tour, plus positifs à propos de leur examen. Ces caractéristiques les ont également rendues plus sincères, ce qui explique pourquoi, bien qu’apparentes pour les auditeurs, les tentatives de persuasion n’ont pas échoué.

De plus en plus, nous communiquons par SMS, e-mail et médias sociaux plutôt que par téléphone ou en face à face. Mais cette étude montre que lorsqu’il s’agit de persuader les autres, la façon dont nous livrons un message peut être aussi importante que le contenu. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez un ami pour une bouchée après le travail, au lieu d’envoyer un SMS à votre nouveau restaurant indien du coin, essayez de parler à la place – et n’oubliez pas d’élever un peu la voix en même temps.