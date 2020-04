Comment les mesures de lutte contre les coronavirus pourraient affecter son nombre de morts dans le monde

Quand le

Le groupe de travail américain sur le coronavirus de la Maison Blanche a annoncé que la distanciation sociale était nécessaire

pour continuer jusqu’en avril, il a cité un bilan des morts: jusqu’à 240 000

Les Américains pourraient mourir de COVID-19 même en s’efforçant d’atténuer sa propagation.

si horribles que soient ces chiffres, cela pourrait être bien pire.

première évaluation mondiale de l’impact du coronavirus, les chercheurs de

L’Imperial College London estime que si les gouvernements ne prenaient aucune

actions, le coronavirus infecterait environ 7 milliards de personnes en 2020,

près de 90 pour cent des gens sur Terre. Environ 40 millions de personnes mourraient et aucun

n’importe où, le système de santé pourrait suivre.

les pays freinent ce scénario du pire des cas, se précipitant pour mettre en œuvre des stratégies visant à réduire considérablement la croissance rapide de nouveaux cas (SN: 3/13/20). Même ainsi, le virus pourrait frapper

différents pays selon leur démographie et leur niveau de revenu,

la nouvelle étude suggère. Et les retards à mettre en place de telles stratégies peuvent mettre des millions

des vies en danger.

la gravité et la façon dont les gens interagissent, l’équipe a prévu comment la pandémie croissante

pourrait toucher 202 pays. L’aspect global s’appuie sur les travaux antérieurs de l’équipe qui ont calculé l’impact du virus

États-Unis

Royaume

Ralentir la propagation du virus

sauvera des millions de vies dans le monde, rapporte l’équipe le 26 mars dans une étude

mise à jour publiée par l’Imperial College de Londres. Mais les différences entre

les pays à faible revenu et à faible revenu pourraient signifier que la pandémie pourrait

modèle différent, et prendre un péage différent, dans ces domaines.

«C’est un domaine très complexe

problème et [members of the Imperial College team] ont capturé beaucoup de cela

complexité », explique Julie Swann, ingénieure systèmes à l’État de Caroline du Nord

Université de Raleigh. «Ceci est la preuve continue que les interventions sont

nécessaire pour ralentir la propagation de la maladie et réduire les décès dans la population. »

L’analyse a révélé que les

tactiques d’éloignement pour atténuer l’épidémie – y compris

les personnes diminuant les interactions sociales de 40% ou celles de plus de 70 ans

réduire les contacts de 60 pour cent – réduire de moitié le nombre de décès estimés à

environ 20 millions en 2020. Les hôpitaux, cependant, seraient encore débordés

avec des cas. Cela se produit déjà dans des endroits durement touchés comme des régions d’Italie et de

La ville de New York.

«Il nous reste encore beaucoup

je ne connais pas cette maladie », dit Swann. “Donc, il est difficile de mettre

stock dans une projection numérique spécifique. ” Mais d’autres estimations conviennent que, comme

le virus se propage, il aura un grand impact sur les pays du monde entier et entraînera

dans une perte de vie majeure, dit-elle.

Stratégies de suppression – qui reposent

sur des niveaux élevés de tests, de recherche de contacts, d’isolement des patients ainsi que sociaux

distanciation – réduirait les décès dans le monde à environ 2 à 10 millions,

les estimations de l’étude.

Agir tôt, lorsque le nombre de

les décès dans une population est encore relativement faible, est la clé. Le décompte des décès de COVID-19 peut aider les responsables

mieux comprendre l’étendue de la maladie et déterminer quand commencer

conseiller aux résidents de limiter les contacts avec d’autres personnes ou de rester à la maison. (En utilisant

des tests pour détecter où la maladie se propage encore plus tôt seraient mieux,

mais «les tests ne sont pas répandus dans certains endroits», note Swann.)

Les décès dans le monde pourraient être maintenus à environ

10 millions, sauvant environ 30,7 millions de vies au total, si les autorités

tous les pays commencent à supprimer la propagation du coronavirus quand il y a 1,6

COVID-19 décès pour 100 000 personnes, a constaté l’équipe. Agir quand les morts sont nombreuses

– 0,2 décès pour 100 000 habitants – pourrait permettre d’économiser 8 millions de plus

gens.

Depuis le 1er avril, les États-Unis ont

environ 1,4 décès COVID-19 en moyenne pour 100 000 habitants. New York City, actuellement

la ville la plus touchée du pays, compte environ 13,2 décès pour 100 000 habitants.

«Retards dans la mise en œuvre des stratégies

supprimer la transmission entraînera de moins bons résultats et moins de vies sauvées »,

les auteurs écrivent dans le rapport.

En ce qui concerne les différents pays,

ceux qui ont des revenus plus élevés pourraient faire face à un fardeau de mort plus élevé que ceux avec

revenus inférieurs, l’équipe a trouvé. C’est en partie parce que leurs populations

plus âgée. Les personnes de plus de 65 ans courent un risque plus élevé de symptômes graves de COVID-19,

faire ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents comme l’hypertension (SN:

20/03/20).

«Parce que les populations

les milieux à faible revenu ont tendance à être plus jeunes, en moyenne, il est possible

peut avoir un impact moindre en termes de mortalité », explique Virginia Pitzer,

épidémiologiste à l’Université de Yale qui n’était pas impliqué dans le travail.

Mais les estimations ne prennent pas

conditions sous-jacentes, telles que d’autres maladies infectieuses, en tenant compte ou

la capacité de soins de santé dans ces régions, dit Pitzer. Ainsi, la véritable portée de la

La pandémie de COVID-19 dans des endroits comme l’Ouganda ou le Kenya pourrait être

projeté.

Et les jeunes ne sont pas

invulnérable à la maladie. Un récent rapport des Centers for Disease Control des États-Unis

and Prevention a constaté que les adultes américains âgés de 20 à 44 ans, par exemple, sont également hospitalisés pour des cas graves de COVID-19, bien qu’il ne soit pas clair si les patients ont

d’autres conditions qui les exposeraient à un risque plus élevé (SN: 19/03/20).

La taille du ménage en est un autre

variable pouvant affecter l’impact de COVID-19. Par exemple, les personnes âgées à faible revenu

les pays ont tendance à vivre dans des ménages plus grands, de sorte qu’ils peuvent être plus à risque pour

infectés que ceux des zones à revenu élevé, écrivent les chercheurs. Et

les régions à faible revenu ont également moins de lits d’hôpitaux pour les patients

ayant besoin de soins intensifs. Ainsi, même avec les stratégies d’atténuation COVID-19, le

une étude estime que 25 fois plus de personnes peuvent avoir besoin de lits que

pays à faible revenu, contre sept fois plus dans les pays à revenu élevé

paramètres.

De nombreux pays ont

mis en œuvre des stratégies similaires à celles du scénario de suppression de l’étude,

accélération des tests de diagnostic et de la recherche des contacts afin de trouver et d’isoler

personnes potentiellement exposées. Mais d’autres prennent du retard, y compris les États-Unis

États.

«Même très bien doté en ressources

les pays ont vraiment du mal avec [testing]», Explique Stephen Kissler,

épidémiologiste à Harvard T.H. Chan School of Public Health à Boston qui

n’a pas participé à l’étude. Pour aider à résoudre les problèmes de test des États-Unis, le

La Food and Drug Administration a autorisé un nouveau test de diagnostic le 30 mars qui pourrait donner des résultats dans cinq

minutes. Actuellement, les patients ont signalé des attentes de plusieurs jours, voire

leurs résultats.

Mais jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin

ou un traitement efficace, il peut être nécessaire de maintenir des mesures de suppression

endroit pour empêcher de nouveaux cas de déclencher une nouvelle vague d’infections. Kissler,

par exemple, a dirigé une étude publiée le 24 mars sur le serveur de préimpression medRxiv.org,

qui a constaté une application unique des mesures de distanciation sociale dans le

États-Unis pendant quatre semaines

jusqu’à 20 semaines peuvent ne pas suffire à ralentir la propagation du virus. Donc, une forme de social

des stratégies de distanciation pourraient être nécessaires par intermittence jusqu’en 2022,

beaucoup de tests de diagnostic.

“Ce n’est pas la grippe saisonnière”,

Dit Kissler. “C’est en quelque sorte la tempête parfaite, où il y a suffisamment

une mortalité qu’elle peut propager, mais une mortalité suffisamment élevée pour

perturbation de la société. “