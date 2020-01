Comment les pandas utilisent leur tête comme une sorte de membre supplémentaire pour grimper

AUSTIN,

Texas – Les pandas utilisent vraiment leur tête pour grimper.

Alors que l’ours grassouillet aux pattes courtes grimpe, il appuie sa tête brièvement contre le tronc d’arbre encore et encore, le physicien Andrew

Schulz a déclaré le 4 janvier lors de la réunion annuelle de la Society for Integrative and

Biologie comparée. La tête sert de patte supplémentaire de fortune, d’abord pressée contre

d’un côté de l’arbre, puis de l’autre. Cette pression supplémentaire aide

tenir bon pendant qu’il libère et soulève une patte réelle. Schulz connaît des similaires

comportement uniquement chez les kangourous nouveau-nés, qui utilisent leur tête pour aider à transporter

pour la première fois dans la poche de leur mère.

Les mouvements de tête ont du sens pour le panda

proportions, a déclaré Schulz, parlant d’une collaboration de recherche entre son

université, Georgia Tech à Atlanta, et la base de recherche chinoise de Chengdu de Giant

Élevage de panda. Les pandas ont le rapport jambe / corps le plus court parmi les

huit espèces d’ours vivants. «J’aime les appeler les ours Corgi», dit-il.

Comment les pandas, ou tout autre gros mammifère,

grimper n’a pas obtenu l’attention analytique que les techniques des écureuils et

d’autres petits animaux ont, a déclaré Schulz. Pourtant, précipiter un tronc d’arbre peut être un

mouvement de sauvetage dans la nature pour les pandas attaqués par des chiens sauvages. Chercheur à Chengdu

James Ayala a conçu l’étude d’escalade pour obtenir les premières données quantitatives sur l’urgence

échapper aux compétences des jeunes élevés en captivité. Ces informations aident les Chengdu

les chercheurs jugent les chances des jeunes pandas de survivre dans la nature.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Pour cette étude, le personnel de Chengdu a construit un

gymnase d’escalade panda: quatre troncs d’arbres dépouillés d’écorce, chacun d’un diamètre différent, tenant

une plate-forme haute. Les chercheurs ont filmé huit jeunes pandas, tous au moins un

Age. Les animaux avaient grandi au-delà du stade de ballon flottant et étaient essentiellement

jeunes adolescents avec un peu de croissance et parfois beaucoup d’apprentissage, laissés à

faire.

Certains jeunes n’ont tout simplement pas eu l’arbre

chose. “Pas de montée ou de descente contrôlée – c’était une sorte de folie à chaque fois”, Schulz

dit un jeune ours.

D’autres se sont accrochés, par exemple

le sommet du poteau en huit des 10 tentatives. Les grimpeurs les plus performants ont bougé la tête

environ quatre fois plus que ceux qui ont raté les poteaux, a déclaré Schulz. Même un

une femelle née sans griffes constituait le pôle. La tête de presse améliore la

panda grip et maintient le poids du panda en toute sécurité près de l’arbre.

L’escalade de tête semble familière à Nicole

MacCorkle, un gardien de panda géant au Smithsonian’s National Zoo à Washington, D.C.

Elle n’était pas à la réunion, mais elle a vu une vidéo de l’escalade de Chengdu

tests. Les pandas du zoo s’attaquent également aux arbres de cette façon, dit-elle.

Bien que pour les oursons, se dirigeant parfois vers le haut

est la partie facile. “Ils vont grimper assez rapidement dans un arbre, mais il semble

comme ils ne peuvent pas tout à fait comprendre comment redescendre », dit MacCorkle. Si petits

rester coincé trop longtemps, un gardien viendra à la rescousse, mais, «généralement, ils

travailler pour eux-mêmes. “