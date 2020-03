Comment les parents et les enfants peuvent rester en sécurité pendant la pandémie de coronavirus

À

ralentir la propagation du coronavirus, la société devient beaucoup moins sociale.

Les espaces publics se vident, les entreprises ferment, les écoles et les garderies

sont en train de fermer. Les parents ont du mal à naviguer dans cette nouvelle façon de vivre en famille isolée

vie, souvent avec des informations imparfaites.

Voici

ce que nous savons: le virus à l’origine de la pandémie, le SRAS-CoV-2, peut infecter

les enfants. Les enfants de moins de 10 ans sont tout aussi

comme adultes à être infectés par une personne à la maison, une étude de

la transmission à Shenzhen, en Chine suggère.

Pour

raisons qui restent mystérieuses, les enfants porteurs du virus sont moins susceptibles de contracter

malade que les adultes. Sur environ 2500 cas de COVID-19 aux États-Unis signalés au 16 mars, seuls

5% concernaient des personnes âgées de 19 ans et moins. Personne n’est mort, mais des enfants

ne sont pas sortis du bois.

“Des gamins

faire mieux que les adultes, mais ils peuvent toujours tomber malades », explique Sean O’Leary,

spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et porte-parole de l’American Academy

de pédiatrie. Et COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, peut

être sévère, en particulier pour les bébés et les enfants d’âge préscolaire, une analyse de 2143 enfants

en Chine suggère. Cette étude, publiée le 16 mars dans Pediatrics, a révélé que la foule des 5 ans et moins souffrait plus sévèrement

symptômes, y compris des troubles respiratoires, que les enfants plus âgés.

Dans

en plus de tomber eux-mêmes malades, les enfants peuvent propager le virus. UNE

étude sur les enfants de Wuhan publiée le 18 mars sur medRxiv.org conclut que

bien que les enfants soient à l’origine d’une partie des maladies confirmées, ils ne sont «pas

sources d’infection invisibles. ” Autrement dit, les enfants sont d’énormes sacs de germes.

C’est quoi

de plus, les gens sont très contagieux avant

ils présentent des symptômes (SN: 3/13/20), ce qui signifie qu’ils involontairement

propager le virus (SN: 17/03/20). Bien que

les scientifiques manquent encore de détails clés sur cette propagation, les voies respiratoires supérieures sont

connu pour être rempli de virus au début de la maladie. Et les jeunes enfants sont terribles

pour couvrir la toux et s’essuyer le nez.

Comme

les scientifiques se bousculent pour répondre aux questions de base sur COVID-19, les parents se retrouvent

avec des questions pratiques sur la façon de garder leurs enfants – et plus

membres vulnérables de leur communauté au sens large – en bonne santé. Ici, les maladies infectieuses

les experts offrent leurs réflexions sur la façon dont les parents peuvent naviguer dans ces questions dans le

face à une grande incertitude.

Les playdates sont-elles correctes? Dois-je mettre mon adolescent au sol?

Certains experts prennent

ligne dure, y compris le Pennsylvania Department of Health, qui donne une

ferme «non».

D’autres disent que la réponse n’est pas claire. «Tout le monde veut un

réponse binaire – faites ceci, faites cela, oui ou non », explique John Swartzberg,

spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie, Berkeley. “Cette

n’est pas une condition binaire. ”

Swartzberg dit que la meilleure réponse est hautement individuelle. Des facteurs tels que si vous vous trouvez dans une zone où circulent de nombreux virus, si vous vivez avec une personne âgée ou si vous êtes vous-même à haut risque d’exposition par le biais de votre travail pourraient tous changer la réponse.

Parents

devrait se demander: «Est-ce que je fais de mon mieux pour empêcher la propagation de ce virus

de se produire? ” O’Leary dit. “Cela signifie changer beaucoup de comportements, mais pas

ne quittez jamais nécessairement votre maison.

Certains

les parents se sont associés à une autre famille pour créer un petit cercle qui

interagit, mais limite l’exposition à d’autres personnes. Cette solution imparfaite aussi

explique le fait que nous soyons peut-être dans ce scénario depuis longtemps. “Gens

peut tout faire pendant un court laps de temps », explique Swartzberg. Mais les familles auront du mal

pour garder leurs enfants isolés pendant une longue période, dit-il. “Sur le

d’autre part, si nous nous arrêtons [distancing] trop tôt, nous pourrions aussi bien ne pas avoir commencé

il.”

Pour

jeunes enfants et adolescents, les mêmes principes s’appliquent: un petit nombre de

les gens vont mieux, dehors c’est mieux qu’à l’intérieur, personne avec des symptômes ne devrait

être présent et ne pas toucher le visage (une attente impossible pour les jeunes enfants).

Et, bien sûr, beaucoup de lavage des mains.

Un

plus de conseils de Swartzberg: Lavez les jouets que les enfants touchent et leurs vêtements – beaucoup.

Dois-je emmener mes enfants sur des terrains de jeux?

Ce n’est pas une bonne idée. Le virus est connu

s’attarder sur des surfaces dures (SN:

3/4/20), mais on ne sait pas dans quelle mesure ce scénario pourrait contribuer à

infections. Le virus

reste viable le plus longtemps sur le plastique et l’acier inoxydable, où il peut être

détecté pendant deux à trois jours, bien que l’infectiosité diminue considérablement après 48

heures, les chercheurs rapportent le 17 mars dans le New

England Journal of Medicine.

“Vous pouvez imaginer de jeunes enfants jouant sur une aire de jeux, et

ils toussent sur un morceau, puis un autre enfant rampe dessus, puis ils se frottent

“, dit O’Leary. “C’est potentiellement un moyen assez facile de le diffuser.”

Conclusion: faites une randonnée en famille ou à vélo au lieu d’un

voyage au terrain de jeux.

Les écoles et les garderies sont fermées. Mes parents peuvent-ils regarder mes enfants?

Le contact entre grands-parents et petits-enfants est

particulièrement risqué avec ce coronavirus. C’est parce que les personnes âgées de 60 ans et

les personnes âgées sont les plus à risque de mourir de la maladie. Environ 2500 États-Unis

Cas de COVID-19 signalés au 16 mars, les adultes de 65 ans et plus représentaient 53

pour cent des admissions en unité de soins intensifs et 80 pour cent des décès. In stark

contraste, non

Des admissions ou des décès aux soins intensifs ont été signalés pour des personnes de 19 ans et moins, aux États-Unis.

Rapports des Centers for Disease Control and Prevention le 18 mars.

«Si les parents ont la possibilité de rester à la maison avec leurs enfants et

pas infecter les grands-parents, c’est évidemment quelque chose qu’ils devraient sérieusement

envisager », explique Valerie Reyna, experte en risques et en prise de décision chez Cornell

Université.

Ce n’est peut-être pas réaliste. Normalement, environ 40%

des grands-parents aux États-Unis gardent leurs petits-enfants. Cette

le pourcentage devrait augmenter à mesure que les écoles ferment à travers le pays,

selon le CDC.

Pour les parents à haut risque de COVID-19, comme le personnel médical

et les travailleurs des services, la meilleure option est de rester loin de leurs proches, dit

l’épidémiologiste Jennifer Horney de l’Université du Delaware à Newark. Autre

les familles pourraient être en mesure de s’accroupir ensemble, formant intergénérationnel,

groupes fermés.

Swartzberg, un grand-père lui-même, a été invité à garder son

distance de ses petits-enfants, dont les parents sont des médecins qui traitent COVID-19

les patients. Leur nouveau protocole implique des promenades à l’extérieur, à distance, mais pas

baby-sitting ou câlins. Ce nouveau mode de vie est «très raisonnable et très

douloureux », dit-il.

Mon enfant a juste fait monter la fièvre. Faut-il aller chez le médecin pour un test?

Non.

Il y a de fortes chances qu’un test ne se produise pas, étant donné les tests encore limités

en cours dans le pays, et même si c’était le cas, les soins cliniques ne changeraient pas.

“Il y a

aucun traitement spécifique que nous allons donner », explique O’Leary. Les enfants qui

pourraient être porteurs du virus doivent être soignés à la maison, à moins qu’ils ne

des signes de détresse tels que des difficultés respiratoires. Voyages inutiles chez les médecins

ajouterait aux établissements de santé déjà surchargés et pourrait potentiellement

exposant les travailleurs de la santé, dit O’Leary.

“Là

sont encore beaucoup de gens qui pensent que ce n’est pas un gros problème “, O’Leary

dit. “Ceci est une grosse affaire. Plus tôt nous le reconnaîtrons, mieux nous nous porterons

être.”