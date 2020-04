Comment les personnes autistes nouent des amitiés

C’est midi un dimanche de janvier. À une longue table à l’intérieur d’une épicerie fine dans le centre de Manhattan, un groupe de jeunes s’assoient autour de sandwichs et de salades. La plupart d’entre eux ont sorti leur téléphone. Un garçon porte des écouteurs autour du cou. Mais il y a moins de conversations que ce à quoi vous pourriez vous attendre d’un groupe typique d’amis: l’un des garçons semble ne parler qu’à lui-même, et une fille a l’air anxieuse et lui tape parfois des mains.

Les jeunes de ce groupe sont tous dans le spectre. Ils se sont rencontrés dans le cadre d’un programme organisé par l’association à but non lucratif Actionplay, dans lequel des jeunes atteints d’autisme ou d’autres handicaps travaillent ensemble pour écrire et mettre en scène une comédie musicale. Chaque dimanche, les membres affinent les personnages et le scénario, bloquent les scènes et composent les chansons, puis certains d’entre eux se dirigent de l’autre côté de la rue pour déjeuner ensemble. «Vous rencontrez d’autres personnes comme vous», explique Lexi Spindel, 15 ans.

Les membres partagent un texte de groupe dans lequel ils se font appeler Wrecking Crew. Il y a quelques mois, six des filles sont allées voir le film “Frozen II” ensemble. Et Adelaide DeSole, 21 ans, vétéran de Lexi et Actionplay, a passé un long après-midi à l’appartement des Spindels pendant la période des fêtes. Les deux jeunes femmes ont joué à des jeux et regardé “SpongeBob SquarePants” et “Kung Fu Panda” à la télévision. «C’était la première fois que ma fille avait un ami», explique le père de Lexi, Jay Spindel. “Cela ne s’est jamais produit avant Actionplay.”

Dès les premiers cas enregistrés d’autisme, les scientifiques ont reconnu que le manque d’interaction sociale est un élément central de la maladie. Dans son article de 1943, Leo Kanner décrivait une fille autiste qui se déplaçait parmi d’autres enfants “comme un être étrange, comme on se déplace entre les meubles”. Il a interprété le comportement des enfants autistes comme étant régi par «le puissant désir de solitude et de similitude». Pendant des décennies après, les scientifiques et les cliniciens ont supposé que les personnes autistes n’avaient pas d’amis et ne souhaitaient pas forger d’amitié. “Jusqu’à récemment, on supposait que nous aurions constaté que le nombre de [of friends] était nul », explique Matthew Lerner, psychologue à l’Université Stony Brook à New York.

Une nouvelle ligne de recherche oblige à repenser ces croyances de longue date. Les personnes autistes déclarent massivement qu’elles veulent des amis. Et ils ont montré qu’ils peuvent et nouent des amitiés avec des pairs neurotypiques et autistes, même si leurs interactions sont parfois différentes de celles des personnes neurotypiques. Cette vision recadrée de l’amitié vise à reconnaître et à encourager une meilleure compréhension de la vie sociale des personnes autistes. Il reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes autistes dans la création de relations étroites, y compris les difficultés de traitement des informations sociales et de gestion des conflits. “Rien n’est impossible en termes d’amitiés pour les personnes avec autisme”, dit Lerner, “mais cela prend peut-être un chemin différent.”

La connexion sociale est un puissant prédicteur de la santé physique et mentale à long terme. Avoir des amitiés significatives – ou en manquer – a un impact sur nos systèmes cardiovasculaire et immunitaire, les réponses au stress, le sommeil et la santé cognitive. Selon une méta-analyse de plus de 300 000 personnes, les personnes ayant de solides liens sociaux survivent plus longtemps, en moyenne, que celles ayant de mauvaises relations. La solitude, définie comme un décalage entre les niveaux de connexion sociale souhaité et réel, est un facteur de risque de mortalité aussi important que le tabagisme, suggère l’analyse. Les personnes autistes peuvent ne pas avoir l’air seules, car elles se séparent souvent des autres, mais elles peuvent se sentir seules.

En fait, les enfants autistes ont tendance à être plus seuls que leurs pairs neurotypiques, selon une étude publiée en 2000. Et cette solitude peut contribuer de manière significative à l’incidence élevée de dépression et d’anxiété chez les adultes autistes. Avoir des amitiés plus nombreuses et meilleures peut atténuer la solitude, mais il y a une mise en garde: les amitiés peuvent être distinctes de celles parmi les personnes neurotypiques.

«Les avantages proviennent probablement des personnes autistes qui trouvent et sont soutenues pour trouver les relations qui leur conviennent», explique la psychologue Felicity Sedgewick de l’Université de Bristol au Royaume-Uni. “Je ne pense pas que mettre une norme d’amitié neurotypique comme la norme que les personnes autistes devraient être amenées à atteindre ne ferait rien de positif du tout et serait probablement très négatif.”

Lire les signes:

La recherche a montré que l’idée des personnes autistes comme sans amis est un mythe. Par exemple, dans une méta-analyse de 18 études de 2016 incluant 1768 enfants autistes âgés de 8 à 12 ans, Lerner et ses collègues ont montré que la majorité des enfants ont déclaré avoir un ami. «La plupart des enfants autistes pensent à un ami ou ont des connaissances proches. Je ne pense pas qu’ils soient sans amis », explique Connie Kasari, psychologue à l’Université de Californie à Los Angeles, qui étudie les enfants autistes dans les écoles ordinaires depuis des années. Cependant, la qualité des amitiés des enfants autistes est souvent médiocre en termes d’accompagnement et de soutien. Leurs réseaux sociaux sont également souvent petits, suggèrent des études.

Un obstacle important à ces amitiés est la conviction des neurotypiques que les personnes autistes ne sont pas intéressées à se connecter avec elles. Cependant, ne pas sembler désintéressé n’est pas toujours la même chose qu’être désintéressé. Un enfant autiste qui ne semble pas intéressé par les jeux en cours sur une aire de jeux peut en fait être submergé par le bruit et le chaos. Et un adulte autiste qui évite le contact visuel peut simplement essayer d’éviter une surstimulation ou de se concentrer plus attentivement sur la conversation. Et les mouvements rythmiques et répétitifs (battements de mains, balancement du corps, etc.) sont un moyen pour certaines personnes autistes de gérer leur anxiété et leur incertitude, pas un signe de leur faible intérêt social.

«Ce problème de motivation sociale m’a semblé particulièrement pernicieux, car si quelqu’un suppose qu’une autre personne n’est pas intéressée à interagir avec elle, je pense que cela va affecter la façon dont ces deux personnes interagissent», explique Vikram Jaswal, psychologue à l’Université de Virginie à Charlottesville. «Cela peut devenir une prophétie auto-réalisatrice.»

Sur le terrain de jeu, par exemple, les enfants autistes ont tendance à opérer à la périphérie. Et pour beaucoup, c’est une expérience lugubre. “Ils n’ont pas été rejetés; ils ont été ignorés », explique Kasari. Les enfants autistes pourraient également ne pas être en mesure de trouver les enfants qu’ils connaissent dans la foule. Dans un essai contrôlé randomisé, Kasari et ses collègues ont formé trois enfants neurotypiques pour promouvoir des compétences sociales positives chez les autres enfants, qu’ils soient autistes ou typiques. «Ces trois petits enfants sortiraient sur le terrain de jeu», explique Kasari. «Ils étaient censés être de petits ambassadeurs pendant la récréation et aider les enfants à s’engager s’ils n’étaient pas engagés.» Cette simple étape a conduit à de meilleurs réseaux sociaux pour les enfants autistes. Encourager le personnel de l’aire de jeux pour faciliter les interactions en suggérant des activités a également aidé. Kasari prévoit d’étudier la combinaison d’approches qui convient le mieux à chaque enfant: cela pourrait, par exemple, inclure des pressions douces de la part de ses pairs et des adultes, ainsi qu’une formation aux compétences sociales.

Faire participer les enfants sur le terrain de jeu est un bon point de départ. “C’est le début de l’amitié. Cela veut dire: «Nous devons vous faire participer et exposer les enfants à s’amuser pour que vous développiez même une amitié», a déclaré Kasari. Mais forger une amitié durable prend un ingrédient supplémentaire: le partage d’expériences émotionnelles. Un modèle d’amitié de longue date soutient que les enfants typiques se font des amis en s’engageant d’abord dans des activités ensemble, comme jouer au basket-ball ou partager des barres de singe. Approfondir cette amitié les oblige à partager leurs émotions, soit en parlant de leurs sentiments, soit en partageant une expérience émotionnelle positive.

Lerner et ses collègues ont proposé que certains aspects de l’autisme, y compris la difficulté à traiter efficacement les informations sociales, entravent cette phase plus profonde de l’amitié. En conséquence, un enfant autiste peut sembler trouver des activités partagées moins agréables qu’un enfant neurotypique. Cette perception nuit alors à l’établissement d’une connexion plus profonde. “Ce sont ces moments subtils de coordination qui permettent un partage efficace, et si vous n’êtes pas synchronisé, cela pourrait être le point d’arrêt pour de nombreuses personnes”, dit-il.

Des opportunités de synchronie – ou du moins de compréhension – peuvent émerger plus facilement entre deux personnes autistes qu’entre une personne autiste et une personne neurotypique. L’un des premiers articles sur les amitiés parmi les personnes autistes est paru l’an dernier. En tant qu’étudiant diplômé, Brett Heasman a travaillé dans un centre d’accueil pour adultes autistes et a été frappé par l’étendue de l’interaction sociale entre les adultes jouant aux jeux vidéo. Lui et son directeur de doctorat à la London School of Economics au Royaume-Uni ont enregistré des paires d’amis autistes enregistrés sur vidéo et ont codé leur tour de parole conversationnel.

Ils ont constaté que les conversations avaient bien plus de ce que Heasman appelle des pics et des creux – passer de la connexion à la déconnexion et inversement – que dans une conversation entre deux personnes typiques. Les périodes de déconnexion comprenaient de longues périodes d’une personne dominant la conversation ou des commentaires fragmentés sans rapport avec tout ce qui venait d’être dit. Un virage conversationnel serré et une politesse se produisaient lorsqu’un changement dans le jeu exigeait la coopération ou qu’une nouvelle personne entrait dans la pièce. Des expériences partagées telles qu’avoir regardé une vidéo YouTube amusante pourraient conduire à des discussions engagées et à des rires. «Il y a beaucoup de balancements et de disparitions», explique Heasman, maintenant associé de recherche à l’University College de Londres, «mais lorsqu’ils se connectent, ils sortent du parc.»

Meilleurs amis:

Même lorsque les personnes autistes atteignent des niveaux d’amitié plus profonds, des difficultés peuvent attendre. Noah Britton est un psychologue et enseignant qui constitue un quart de la troupe de comédie Asperger’s Are Us. Comme beaucoup d’autres personnes autistes, Britton est mal à l’aise de s’ouvrir à d’autres personnes. “Vous passez votre vie entière à montrer aux gens différentes parties de vous-même, [and] ils deviennent déçus ou confus ou se moquent de vous », dit-il. “Cela peut être vraiment difficile.”

La plupart des amis de Britton sont également autistes. “J’ai découvert pour moi-même et pour beaucoup d’autres gars diagnostiqués avec Asperger que je connais, que nous nous lions d’amitié avec d’autres personnes avec Asperger”, dit Britton. «C’est le groupe avec lequel nous sommes le plus connectés et similaires, et nous sommes donc réunis.»

Les amis les plus proches de Britton sont les trois autres membres de la troupe. Lorsque le groupe travaille et fait des tournées ensemble, ils ont une camaraderie facile. Ce qui pourrait ressembler à un comportement obsessionnel ou répétitif pour certains – écouter la même chanson pendant des heures, par exemple – leur offre des moments de grande unité, avec en prime le fait qu’ils ne se sentent pas jugés ou honteux pour leur intérêt. «Nous écrivions un nouveau spectacle, et pendant que nous écrivions, je voulais écouter la même chanson encore et encore pendant tout le temps», explique Britton. «Nous venons d’écouter« Garden of Your Mind »de M. Rogers pendant des heures. Et nous étions tous tout aussi enthousiastes à ce sujet. »

Malgré cela, il y a des périodes de bouleversements où les membres ne se parlent pas pendant des mois, sauf pour les affaires. «Nous sommes très contrariés par des choses qui n’ont aucun sens pour les autres», dit-il. «Parfois, nous voulons repousser les gens.»

Le conflit est également un domaine difficile pour les filles et les femmes autistes, qui ne peuvent pas toujours facilement s’en sortir ou s’en remettre. Comme la plupart des adolescents, Massina Commesso, 15 ans, s’inquiète beaucoup de l’amitié et du sentiment d’inclusion. Pendant une grande partie de son enfance, Massina a eu une meilleure amie neurotypique avec qui elle a joué à des jeux ou peint ses ongles. Mais alors qu’ils entraient au lycée, l’autre ami s’est éloigné, apparemment embarrassé par le comportement de Massina. “Elle m’a dit qu’elle ne voulait pas m’inviter à sa fête d’anniversaire”, dit Massina. (La mère de l’autre fille aurait dit à la mère de Massina que sa fille “devait penser à sa réputation”.) Massina, qui souffre également de dépression, a été écrasée et a eu du mal à surmonter le rejet. “Pour quoi je vis?” elle a demandé à sa mère à l’époque. “Personne ne veut être mon ami.”

En ce qui concerne l’amitié, les filles autistes se comportent souvent plus comme des filles neurotypiques que comme des garçons autistes, mais avec quelques différences, selon une étude de 2019. Par exemple, comme les filles neurotypiques, elles ne nomment qu’un ou deux amis proches, mais contrairement à elles, elles n’ont généralement pas un cercle plus large d’amis occasionnels.

Les filles autistes connaissent non seulement plus de conflits que leurs pairs neurotypiques, mais trouvent également ce conflit plus difficile à gérer. «Les filles autistes ont tendance à avoir une approche très noire et blanche du conflit», explique Sedgewick. «Si quelque chose tourne mal, cela semble très important; c’est souvent catastrophique. » Sedgewick l’a vu de première main lorsqu’elle a travaillé avec un adolescent autiste qui s’était brouillé avec sa meilleure amie. «Elle est devenue convaincue que cette personne la détestait absolument [and] allait la détester pour toujours », dit Sedgewick. “Elle a chuté [a class] qu’elle a partagé avec cet enfant parce qu’elle était tellement convaincue que ça allait être horrible. » Sedgewick dit que l’amitié aurait peut-être pu être sauvée, mais la finalité des actions de la fille autiste a rendu cela impossible. Reconnaître l’existence et l’intensité de tels sentiments est une étape nécessaire pour aider les filles impliquées à y faire face, dit Sedgewick.

Trouvez votre tribu:

Avoir des amis qui sont également sur le spectre peut contourner une partie du conflit. Dena Gassner, 61 ans, a été diagnostiquée autiste à 38 ans. Elle a une écurie d’amis, autistes et non autistes, et travaille comme assistante sociale. Mais comme Britton, elle trouve plus facile de se connecter avec d’autres sur le spectre. “Vous n’avez rien à expliquer à personne”, dit-elle. Lorsque Gassner sort dîner avec son groupe d’amis autistes, tout le monde dans le groupe sait à quoi s’attendre. «Les gens qui peuvent tolérer plus de son ou ceux qui ont apporté leurs bouchons d’oreille font face à la foule. Les gens qui ne peuvent pas faire face au mur », explique Gassner. “Ces relations sont précieuses pour moi.” Chez ces amis, dit-elle, elle trouve un échange presque organique: «comme une personne inspire et l’autre expire.»

Pour trouver cette précieuse synchronie, cependant, les personnes autistes doivent d’abord se trouver. Ian Aquino, 12 ans, a une passion pour les trains, un intérêt particulier chez les garçons autistes. Sa mère, Susana Montes, l’a donc emmené au Transit Museum de Brooklyn, New York, pendant une grande partie de sa vie. Quand Ian avait 8 ans, le musée a introduit un programme de compétences sociales appelé Subway Sleuths pour les enfants du spectre; Ian n’a raté aucun samedi. “Dans cet environnement, vous ne voyez vraiment pas ses différences”, explique Montes. “Cela l’a aidé à se connecter avec les autres garçons.” Les enfants jouaient à cache-cache et parlaient des trains, entretenant des conversations détaillées sur la façon dont chacun s’était rendu au musée: “Avez-vous pris le train A ou le train 4?”

Pour certaines personnes autistes, les amitiés se développent grâce à des programmes expérimentaux conçus pour les soutenir. Le but de certains de ces programmes est que les participants n’adoptent pas seulement des comportements qui semblent sociaux, mais qu’ils apprennent à se comporter de manière à aider à établir des relations. Le théâtre est présent dans plusieurs d’entre eux, dit Lerner, car il ralentit les allers-retours de la conversation. «Le théâtre consiste en quelque sorte à briser et à apprendre les interactions sociales, puis à répondre aux autres et à se connecter aux autres de manière à ce que chacun se sente membre du groupe», dit-il. Organiser un spectacle ensemble, avec des mentors adultes pour aider, fait ce que Lerner appelle des «succès vécus» dans l’expérience de l’amitié.

Dans un autre programme développé par Lerner, les participants jouent à un jeu appelé Gibberish, dans lequel les adolescents doivent interpréter les intentions des autres sans utiliser un langage réel. Il ne s’agit pas de bien faire les choses, dit-il, mais de veiller à ce que fait l’autre personne de manière à créer des opportunités de connexion. Les jeux entraînent de nombreuses plaisanteries sur la bêtise qui en découle. Lerner a lancé d’autres groupes sociaux récréatifs pour faire de la place aux intérêts préférés des personnes autistes. Plutôt que d’offrir des jeux vidéo comme récompense extrinsèque pour avoir parlé à quelqu’un, Lerner les intègre dans le programme. “Nous disons que si c’est quelque chose que vous aimez, c’est une chance de vous connecter”, dit-il.

Beaucoup de ces idées ont été inspirées il y a 16 ans après que Lerner a créé un petit camp pour enfants autistes appelé Spotlight qui a finalement inspiré des programmes similaires aux États-Unis. Le deuxième ou le troisième jour, un garçon de 11 ans a couru et a tiré la manche de Lerner. “Matt, Matt, où as-tu trouvé ces enfants?” Lerner se souvient de lui avoir demandé.

“Partout,” répondit Lerner. “Tout le monde veut venir au camp, tout comme vous.”

Le garçon s’est tourné vers Lerner et a dit: «C’est le premier groupe normal d’enfants que j’aie jamais rencontré.»

Cette histoire a été initialement publiée sur Spectrum.