Comment les perspectives des patients façonnent l’adoption de l’innovation médicale

L’innovation a été le moteur de l’excellence en médecine américaine. Du développement de l’anesthésie au pontage cardiaque, l’innovation dans les modalités de traitement a sauvé des millions de vies à travers le pays — et le monde. Ce qui n’est souvent pas étudié à fond, c’est de savoir si l’intégration de nouvelles innovations médicales augmente le fardeau des coûts pour le système de santé. Plus important encore, quel est le rôle des patients, le cas échéant, dans l’adoption de ces innovations?

Par exemple, la chirurgie robotique est une technologie qui permet aux médecins d’effectuer des procédures complexes avec plus de précision. Il a connu une augmentation exponentielle de l’adoption dans les spécialités cliniques au cours des deux dernières décennies. Cette adoption est largement motivée par des avantages spécifiques associés à l’approche robotique: un séjour à l’hôpital plus court, moins de perte de sang et des besoins en médicaments antidouleur moins élevés.

Cependant, la preuve que la chirurgie robotique conduit à de meilleurs résultats reste ambiguë. Cette augmentation incontrôlée de l’adoption a même conduit la FDA à émettre un avertissement de ne pas recourir à la chirurgie robotique pour certaines procédures, en raison d’un manque de preuves sur les risques et les avantages.

Cela est particulièrement pertinent dans le climat politique actuel, car les dépenses nationales de santé aux États-Unis sont de plus en plus insoutenables. En 2018, les dépenses nationales de santé (NHE) étaient de 11172 $ par personne. L’année précédente, la charge administrative a coûté 812 milliards de dollars, selon une étude récente révélatrice dans Annals of Internal Medicine. Ces chiffres sinistres ont conduit à un regain d’intérêt pour investir dans des modèles de prestation de soins de santé fondés sur la valeur, qui mettent l’accent sur l’amélioration des résultats des soins tout en réduisant les coûts.

Dans une étude publiée récemment, notre équipe de recherche à l’hôpital Brigham and Women a cherché à comprendre si une proposition de valeur positive pour le patient jouait un rôle dans l’adoption de la chirurgie robotique du cancer. Nous avons commencé par une question simple: la chirurgie robotique présente-t-elle une option plus abordable du point de vue du patient?

Les enquêtes précédentes sur cette question reposaient sur la compréhension des dépenses totales de soins de santé, ce qui, bien qu’important, n’est pas un bon marqueur de proposition de valeur pour le patient. Pour les patients, ce qui compte souvent le plus, c’est le montant qu’ils paient de leur poche, car il s’agit généralement des dépenses qui leur sont «visibles». Nous avons estimé que cette dépense était plus pertinente pour sous-estimer le rôle des patients dans l’adoption de nouvelles technologies médicales.

Il s’avère que la réponse à cette question est plus compliquée qu’on ne le pensait auparavant. Pour commencer, notre analyse révèle que pour cinq interventions chirurgicales majeures du cancer (pour une maladie de la prostate, de l’utérus, du côlon et des reins), la chirurgie robotique du cancer a été associée à des frais remboursables inférieurs à ceux de la chirurgie ouverte – présentant une approche plus abordable. du point de vue du patient.

Notre étude était une analyse économique de 15 893 patients qui ont subi l’une des cinq interventions chirurgicales majeures, en utilisant des demandes d’assurance non identifiées pour 1,9 million d’inscrits du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Fait intéressant, nous avons constaté que les patients soumis à une approche robotique pour l’ablation de l’utérus était plus ancienne que celles subissant l’approche ouverte; et les patients soumis à une approche ouverte pour le cancer du rein avaient plus de maladies coexistantes que ceux soumis à l’approche robotique, révélant que la décision de choisir l’une de ces options est toujours principalement motivée par des considérations cliniques.

Pour encadrer nos résultats dans le contexte de la littérature actuelle, nous avons effectué un examen approfondi des preuves pour comprendre pourquoi les dépenses personnelles seraient plus faibles pour une procédure plus avancée telle que la chirurgie robotique. Notre revue révèle que trois forces économiques majeures pourraient être à l’origine de l’adoption de la chirurgie robotique: la publicité directe auprès des patients, la centralisation des soins et l’intégration de la plateforme robotique dans les programmes de formation chirurgicale.

Tout d’abord, bien que la rentabilité demeure un facteur de motivation important pour l’adoption rapide de la chirurgie robotique, la demande des patients explique pourquoi les hôpitaux sont prêts à absorber les coûts initiaux élevés de la chirurgie robotique. Nous savions déjà que la publicité directe au consommateur (DTCA) de la chirurgie robotique augmente la demande. Il est possible que cette demande plus élevée incite les hôpitaux à proposer la chirurgie robotique afin de conserver un avantage concurrentiel. Notre constatation de coûts directs beaucoup plus faibles associés à l’approche robotique est susceptible d’aggraver cette tendance.

Une autre raison de l’adoption rapide de la chirurgie robotique a été la centralisation des procédures chirurgicales. Les preuves actuelles suggèrent que les institutions acquérant le robot ont vu une augmentation spectaculaire de leur volume chirurgical, tandis que celles qui ne l’ont pas connu le phénomène inverse. Il a également été signalé que des chirurgiens à haut volume aux États-Unis dans les hôpitaux d’enseignement et de grande taille ont rapidement adopté une approche robotique.

Enfin, l’adoption rapide des robots pourrait résulter de changements dans les programmes de formation en résidence en chirurgie. Des preuves récentes indiquent que les programmes de résidence forment de plus en plus leurs résidents à l’exploitation de plateformes robotiques, soulignant qu’après la résidence, les stagiaires pourraient être mieux équipés pour utiliser cette option. Et puisque les centres à volume élevé sont plus susceptibles d’utiliser une plate-forme robotique – et que les hôpitaux universitaires ont tendance à être des centres à volume élevé – ces tendances en matière d’adoption devraient continuer de s’étendre.

Certes, nos résultats doivent être interprétés avec prudence, car nos analyses ne tiennent pas compte de l’achat ou de la maintenance des plateformes robotiques coûteuses (les coûts peuvent atteindre des millions de dollars américains). Cependant, étant donné que nous nous sommes appuyés sur une méthodologie acceptée – et calculé les menues dépenses en utilisant les informations sur les coûts des soins hospitaliers, des soins ambulatoires et de la pharmacie ambulatoire pendant les périodes périopératoires et postopératoires – nous pensons que les estimations sont précises.

Ces résultats fournissent des informations utiles aux décideurs sur la manière dont le système de santé favorise l’adoption et la diffusion de technologies médicales innovantes et sur l’importance de comprendre le point de vue du patient. Pendant trop longtemps, les décideurs politiques se sont concentrés sur un raisonnement simpliste – rentabilité, cupidité – pour décrire l’adoption rapide de nouvelles technologies médicales dans la pratique clinique. Nos résultats jettent les bases de recherches futures sur ces questions et révèlent pourquoi la conception de solutions politiques qui conduisent à une adoption régulière nécessitera une réflexion au niveau des systèmes.