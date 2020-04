Comment les protéger de la pandémie?

Le moment est venu pour nous de protéger nos grands-parents de la nouvelle menace mondiale, le coronavirus. Ce sont les plus vulnérables, statistiquement parlant. Ici, nous expliquerons comment et quelles mesures vous devez prendre pour assurer la sécurité des personnes âgées.

Nos grands-parents nous ont toujours donné les conseils les plus sages et sans parler de tout ce qu’ils font pour nous quand nous sommes malades. Avec nos parents, ils sont les meilleurs dispensateurs de soins.

Le moment est maintenant venu pour nous de les rembourser pour tout ce qu’ils ont fait pour nous et de les protéger contre cette nouvelle menace appelée Coronavirus.

Et si l’un de vos grands-parents ou vos parents étaient positifs pour COVID-19? Certes, c’est une situation que vous ne voulez pas passer. Personne n’est exempté de contracter le virus. Cependant, selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les personnes de plus de 65 ans sont la population la plus vulnérable et ont enregistré le plus de décès dus à cette maladie.

Ici, nous expliquerons comment et quelles mesures vous devez prendre pour assurer la sécurité des personnes âgées. Le Dr Laura Vanessa Albanchez Harker, spécialiste médicale en thérapies alternatives, maîtrise en médecine interne et avec sept ans d’expérience de travail avec des personnes âgées, a expliqué les recommandations pour les soins de nos grands-parents.

Selon le Dr Albanchez Harker, cette population est la plus à risque car le système de défense n’est pas assez fort comme avant et pour cette raison, il n’aura pas les outils pour lutter contre un virus comme COVID-19.

Coronavirus des grands-parents: voici les recommandations pour prendre soin de nos grands-parents

Le soignant de la personne âgée ne doit pas quitter la maison. En raison de la fragilité des personnes âgées, les soins doivent être extrêmes. C’est pourquoi le soignant ne devrait pas avoir de contact externe pour minimiser le risque de ramener le virus à la maison.

L’aîné devrait rester dans un isolement total. Il n’est pas recommandé que le grand-père ait des visiteurs. Il est important qu’il soit séparé des enfants car ils peuvent être un agent transmetteur car les symptômes dans la population infantile sont généralement légers ou asymptomatiques.

Évitez les sorties inutiles. Si grand-père a un rendez-vous médical non urgent, consultez le médecin par téléphone ou par appel vidéo.

Contrôler la prise de médicaments et une bonne nutrition. Un patient en bonne santé présente moins de complications qu’un patient souffrant de maladies incontrôlées.

Ne partagez pas les ustensiles de cuisine ou de toilette. Gardez à l’esprit que tout contact avec des liquides ou de la salive peut être un risque de contagion. Si possible, séparez les assiettes, verres, couverts, serviettes et autres qui sont pour un usage personnel.

Augmentez la propreté des surfaces et aérez l’endroit. Le virus peut durer quelques heures sur les surfaces avant de mourir. C’est pourquoi les surfaces doivent être nettoyées plus fréquemment. De plus, vous devez de temps en temps ouvrir les fenêtres et laisser l’air circuler.

Le responsable de la cuisine doit porter des masques. Le responsable de la nourriture doit être extrêmement hygiénique et garder la bouche couverte et les mains propres lors de la manipulation des aliments. N’oubliez pas que toute goutte de salive peut transporter le virus qui pénètre dans la bouche, le nez et les yeux.

Expliquez à la personne âgée pourquoi vous vous isolez. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un rejet, mais d’un sacrifice pour les protéger. Essayez de les appeler plus souvent et de passer des appels vidéo afin qu’ils ne souffrent pas d’anxiété ou de dépression.

Ces recommandations semblent difficiles, mais nous devons savoir que cet isolement n’est pas un rejet, c’est un signe difficile d’amour avec ceux qui ont toujours tout donné pour nous protéger et prendre soin de nous.