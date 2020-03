Comment les retraités et les bénéficiaires de l’AUH factureront aux banques fermées

Après le long week-end particulier que l’Argentine traverse, mercredi 25, le paiement des retraites, des pensions, de l’allocation universelle pour enfants (AUH) et des autres prestations de la National Social Security Administration (Anses) reprendra.

L’isolement obligatoire fourni par le gouvernement empêchera les lignes habituelles dans les banques puisque les 4 500 succursales à travers le pays resteront fermées, sans exception, jusqu’au 31 mars inclus. Pour accéder à l’encaissement de leur crédit en espèces, les bénéficiaires auront deux moyens: les 15 300 distributeurs automatiques de billets et les 4 900 points de retrait extra-bancaires, c’est-à-dire que les entreprises où acheter avec une carte de débit peuvent retirer de l’argent.

De nombreuses chaînes de supermarchés et stations-service à travers le pays (Coto, Carrefour, Jumbo, Libertad, ChangoMas, La Anónima, YPF, Wal Mart, Axion, Makro, Vea, Disco et autres) offrent cette possibilité. Le service fonctionne à la fois avec les cartes de débit Visa, avec la marque «Extracash» et avec Mastercard, avec «Cashback».

Fournir de l’argent au réseau ATM est l’une des activités à l’exception de la quarantaine ordonnée par le gouvernement. L’ensemble du personnel des banques, des transporteurs de flux et du Trésor de la Banque centrale continuera de fonctionner. Tant des institutions financières que du gouvernement, il est garanti que les distributeurs automatiques de billets auront de l’argent tant que l’isolement durera. Les retraités peuvent également retirer de l’argent de leurs comptes de retraite aux distributeurs automatiques de toute institution financière et de tout type de réseau (Link ou Banelco) sans frais

La clé: acheter avec une carte de débit

La principale recommandation qui émane des Anses, de l’AFIP, des banques et de tout autre acteur lié au système financier est une coïncidence: vous devez utiliser la carte de débit pour acheter le plus possible et n’allouer de l’argent qu’en l’absence d’autre option. Cette recommandation, qui serait valable à tout moment, il est indispensable et même solidaire ces jours-ci, pour éviter les longues files d’attente aux distributeurs automatiques en pleine quarantaine, tout en réduisant un instrument qui propage le virus. Cette agglomération et circulation du public, en pleine pandémie, met en danger non seulement leur propre santé, mais aussi celle des employés et des clients des banques.

Pour les entreprises qui opéreront dans les prochains jours, même les commerçants, il est obligatoire d’accepter la carte de débit comme moyen de paiement. Et pour les bénéficiaires AUH et les retraités et retraités qui facturent le minimum, cela apporte également un avantage spécifique: depuis le 1er mars de l’année dernière, le retour de 15% du montant total des achats effectués par carte de débit s’applique.

Donc, un retraité minimum ou un bénéficiaire AUH qui effectue un achat de 1 000 $ dans un entrepôt ou un supermarché recevra 150 $ dans son compte de pension le jour ouvrable suivant. Le remboursement a un plafond mensuel de 700 $, près de 5% d’une retraite minimum, et peut doubler pour atteindre 1 400 $ dans le cas de ceux qui facturent l’AUH pour deux enfants ou plus. Pour accéder à cet avantage, aucune formalité n’est requise, seule la carte de débit doit être utilisée pour les achats quotidiens.

Les retraités, retraités ou bénéficiaires d’AUH qui n’ont pas leur carte de débit ne pourront pas accéder à leur argent avant le 31 mars, même lorsque Anses la déposera sur leur compte. Cependant, ceux qui se trouvent dans cette situation mais qui ont leurs services de banque à domicile, leurs applications de téléphonie cellulaire ou leurs services bancaires par téléphone autorisés à utiliser leurs comptes pourront, via ces canaux, payer des factures de services publics ou effectuer des virements immédiats et gratuits à d’autres personnes.

D’autre part, les retraités n’auront pas besoin de suivre le processus de la «foi en la vie», qui certifie leur survie auprès de la banque. L’Anses a décidé de suspendre l’obligation d’effectuer cette procédure pour la perception des retraites et pensions de mars et avril, “Leur garantir ainsi la collecte de leurs actifs ces deux mois sans mettre en péril la propagation du coronavirus à ce groupe à risque” et donc “garantir la perception immédiate des bénéfices”, comme l’explique un communiqué. Cependant, de nombreuses banques avaient déjà décidé de ne pas l’exiger.

La décision répondait au fait que les deux derniers jours de mars ont été déclarés jours chômés par le pouvoir exécutif national, afin de ne pas interrompre l’isolement obligatoire. Ceux qui étaient censés se rassembler, selon le calendrier publié, mercredi 25 et jeudi 26, garderont leurs dates inchangées.