Comment les scientifiques luttent contre leur chagrin face au changement climatique

Arrivé à la Grande Barrière de Corail en Australie en octobre 2016, Tim Gordon pensait vivre un rêve. En grandissant dans le sud-est du pays d’Afrique du Malawi, il avait couvert les murs de sa chambre d’affiches de récifs Technicolor et s’était engagé un jour à explorer ces mondes sous-marins. Le biologiste marin n’était pas préparé à ce qu’il a trouvé: un champ silencieux et incolore de gravats submergés.

À Lizard Island, au large de la côte nord-est du Queensland, Gordon espérait étudier les sons des créatures du récif. “Un récif devrait être bruyant”, avec des poissons perroquets croquants, des grincements d’oursins et une myriade de couinements, de grondements et de cris d’autres animaux marins, explique Gordon, de l’Université d’Exeter en Angleterre. Mais beaucoup de ces créatures ont disparu lorsque le changement climatique a réchauffé l’océan, déclenchant un blanchissement généralisé des coraux en 2016 et 2017.

“Au lieu de documenter les merveilles de la nature”, dit-il, “je documentais sa dégradation.”

Des scientifiques comme Gordon pleurent les pertes écologiques dont ils sont témoins. Ils s’inquiètent de la probabilité de nouvelles pertes à venir et sont frustrés que les avertissements concernant les dangers d’émissions de carbone non contrôlées soient restés largement ignorés.

L’océan Arctique central est généralement enfermé dans la glace. Mais le réchauffement récent a permis à une expédition d’août 2017 de naviguer dans la région sans l’aide d’un navire brise-glace. Tim Gordon (illustré) et ses collègues ont échantillonné l’eau. T. Gordon

Déjà, le changement climatique modifie l’environnement à un rythme accéléré. Les glaciers perdent des milliards de tonnes de glace chaque année (SN Online: 25/09/19). Les incendies de forêt et les tempêtes deviennent de plus en plus intenses et destructeurs (SN Online: 12/10/19). Le pergélisol, qui retient le carbone dans la terre, dégèle, perturbe les communautés arctiques, libère du carbone et accélère le réchauffement.

Et grâce en partie à d’autres menaces d’origine humaine, notamment la pollution et la destruction de l’habitat, 1 million d’espèces sont menacées d’extinction (SN: 16/12/19, p. 5).

“Il y a cette idée que les scientifiques doivent être complètement émotionnellement détachés de ce qu’ils étudient”, dit Gordon. Mais l’ampleur des dommages que lui et les autres voient, fait des ravages émotionnels. “Surtout”, dit-il, “car il ne semble pas que cela va être réglé de sitôt.”

Premiers observateurs

Le deuil est une réponse naturelle lorsqu’un proche est perdu et que son absence est fortement ressentie. Mais les humains s’attachent et aiment aussi leur environnement naturel, qu’il s’agisse d’une forêt sacrée par une certaine communauté ou d’un chêne bien-aimé vu depuis la fenêtre d’une chambre. Les plantes et les animaux, les rivières sinueuses et les montagnes escarpées peuvent tous susciter des émotions profondes.

Lorsque ces lieux sont perdus ou dégradés, les gens pleurent. Le déclin rapide du châtaignier d’Amérique, un arbre emblématique qui dominait autrefois les forêts de l’Est mais a disparu en grande partie lors d’une brûlure fongique au début du XXe siècle, a suscité un chagrin généralisé, explique Susan Freinkel, journaliste qui a écrit un livre sur l’arbre.

«Le châtaignier était intimement lié à un mode de vie dans les Appalaches, au cœur de la chaîne de l’arbre», explique Freinkel. Maisons aux murs en bois de châtaignier et toits couverts d’écorce. Les matelas étaient remplis de feuilles et les gens rôtissaient les noix omniprésentes et crémeuses. «Cette connexion intime a donné aux gens l’impression de perdre un ami bien-aimé lorsque les arbres ont commencé à mourir», dit-elle.

La douleur était profonde pour certains. Joe Tribble de l’est du Kentucky se souvient: «Mec, j’ai eu le sentiment le plus horrible à ce sujet quand j’étais enfant, regarder en arrière là-bas et voir ces arbres mourir. Je pensais que le monde entier allait mourir », selon un recueil d’histoires orales compilé par Nyoka Hawkins en 1993.

Les premières personnes touchées par le changement environnemental sont souvent les agriculteurs, les pêcheurs, les communautés autochtones et d’autres qui vivent et travaillent la terre. Les scientifiques sont également concernés par la surveillance et l’étude – et de plus en plus par la sauvegarde – de notre monde naturel.

Les scientifiques sont «à la pointe de la lance… observant Armageddon au ralenti, cataloguant les pertes chaque jour», explique Lise Van Susteren, psychiatre à Washington, DC. En particulier, dit-elle, ceux qui ont passé leur carrière à étudier une espèce ou l’écosystème qui disparaît rapidement en souffre le plus. “Ils ne peuvent pas s’en détourner et se concentrer sur autre chose”, dit-elle.

Pour sensibiliser aux effets possibles sur la santé mentale des perturbations climatiques, Van Susteren a cofondé la Climate Psychiatry Alliance, un réseau national de psychiatres déterminés à lutter contre ce qu’elle appelle la menace déterminante de notre temps. Finalement, la perturbation climatique affectera tout le monde, reconnaît-elle. Mais les climatologues sont déjà parfaitement conscients de ce qui se passe.

“Certains scientifiques sont plus ouverts à ce sujet que d’autres”, a déclaré Van Susteren. “Mais je ne connais pas un seul qui ne soit pas affligé par ce qu’il voit.”

Pour comprendre l’ampleur du problème, un groupe de spécialistes des sciences sociales travaillant sur un projet appelé Adaptive Mind a commencé une enquête au printemps 2019. Ils ont demandé aux scientifiques et à d’autres professionnels travaillant pour aider la société à s’adapter au changement climatique comment ils s’en sortaient.

Selon les résultats préliminaires, 80 pour cent des 122 répondants ont déclaré se sentir épuisés, bien que leurs raisons puissent aller au-delà du chagrin climatique. Beaucoup d’entre eux ont également déclaré que, tout en restant engagés dans leur travail, ils ont souvent l’impression de ne pas faire assez ou de travailler assez vite, explique la sociologue Susanne Moser, chef de projet de Adaptive Mind.

«C’est la meilleure recette pour l’épuisement professionnel», ce qui peut forcer certains à quitter complètement un domaine scientifique, explique Moser, de l’Université d’Antioche à Keene, N.H. «Ces gens ont quotidiennement une peur existentielle dans les yeux», dit-elle. «Lorsque vous laissez la science du climat et tout ce que cela signifie vraiment pénétrer et la connecter à votre réalité locale, cela devient rapidement non seulement une expérience cognitive, mais une expérience émotionnelle.»

«Un sens des responsabilités parentales»

En kayak en traversant une baie de l’Alaska bordée de hautes falaises rocheuses en août 2019, le glaciologue Ethan Welty a ressenti un profond désespoir. Une décennie plus tôt, la baie était couverte de glace, faisant partie du gigantesque glacier Columbia que Welty a commencé à étudier en 2009. Maintenant, il a pagayé parmi des icebergs dérivants, à des kilomètres du bord du glacier.

Le glaciologue Ethan Welty fait du kayak au milieu de la glace dérivante près du glacier Columbia dans le sud de l’Alaska en août 2019. Une décennie plus tôt, une grande partie de cette baie était couverte de glace. Mylène Jacquemart

Avec les falaises exposées, «c’était sans doute plus beau qu’auparavant, mais je suis juste submergé de chagrin», explique Welty, de l’Université du Colorado à Boulder. Il n’a pas été bouleversé par le recul rapide du glacier, d’une vingtaine de kilomètres en seulement quatre décennies. Après tout, la retraite du glacier Columbia n’est pas uniquement due aux changements climatiques d’origine humaine, mais aussi aux processus naturels associés au petit âge glaciaire qui s’est terminé dans les années 1800.

Mais Welty voit la disparition du glacier comme un signe de ce qui va arriver avec le changement climatique mondial. Alors que les températures atmosphériques continuent de grimper, de nombreux glaciers du monde fondront (SN: 1/21/17, p. 14), entraînant la perte des écosystèmes, l’élévation du niveau de la mer et, éventuellement, l’inondation des côtes (SN Online: 29/10/19).

«Avant de me rendre au Columbia Glacier, je ne comprenais pas à quelle vitesse ces paysages peuvent changer et comment la nature n’est pas seulement une chose stable sur laquelle nous pouvons compter indéfiniment», explique Welty. «Lorsque vous retournez à plusieurs reprises dans un endroit, vous développez une sorte d’attachement. C’est presque un sens des responsabilités parentales. »

Pour le collègue glaciologue Andy Aschwanden de l’Université de l’Alaska Fairbanks, le sentiment de perte face à la glace qui rétrécit dans le monde est aggravé par des sentiments de frustration et d’impuissance. Lui et ses collègues ont passé des décennies à mettre en garde contre les conséquences du changement climatique, mais les émissions de carbone liées au réchauffement climatique continuent d’augmenter. Les chercheurs prévoient que 2019 sera une autre année record pour les émissions mondiales de dioxyde de carbone (SN Online: 12/3/19).

Le glaciologue Andy Aschwanden perce un piquet d’ablation, pour surveiller les niveaux de glace au fil du temps, dans le glacier Black Rapids, dans l’est de l’Alaska, en avril 2016.Gabe Wolken

“J’ai du mal à comprendre comment il se peut que la science soit relativement claire depuis les années 1970”, dit Aschwanden, “mais les gens ne prennent toujours pas de mesures significatives.” Il espère que cela changera à mesure que de plus en plus de gens voient le changement climatique affecter leur vie quotidienne (SN: 21/12/19 et 1/4/20, p. 25)

“Si les communautés autochtones remarquent des changements dans les schémas migratoires [of hunted animals], ou les résidents côtiers voient plus d’érosion, plus de gens parlent du changement climatique », dit-il. «Cela me donne de l’espoir, même si la fenêtre d’action se ferme.»

Ouverture

Faire face au chagrin écologique peut être difficile et solitaire. Il existe rarement des coutumes ou des protocoles parmi les scientifiques pour le traiter.

«Lorsqu’un être cher décède, la société vous entoure… vous obtenez un congé du travail ou de l’école. Il y a des funérailles, les gens apportent de la nourriture », explique la chercheuse en sciences sociales Ashlee Cunsolo du Labrador Institute of Memorial University à Happy Valley – Goose Bay, Canada. «Mais il n’y a pas de rituels pour un chagrin écologique. Beaucoup de gens n’en parlent pas du tout, parce qu’ils trouvent ça gênant, ou ils ne savent pas quoi dire. ”

Tout en étudiant comment les communautés inuites du nord-est du Canada font face aux changements climatiques, Cunsolo est devenue tellement stressée qu’elle a développé un nerf pincé à l’épaule et a dû prendre six semaines de congé. Les histoires des Inuits étaient déchirantes, dit-elle. Un aîné lui a dit: «Les Inuits sont des gens de la banquise. S’il n’y a plus de glace de mer, comment pouvons-nous être des gens de la glace de mer? ”

La chercheuse en sciences sociales Ashlee Cunsolo (à gauche) s’entretient avec Susan Saksagiak, une résidente du Nunatsiavut, sur ses expériences et son travail en tant que professionnelle de la santé mentale auprès de voisins inuits en proie au chagrin climatique à Nain, au Canada.Inez Shiwak

Les terres inuites font partie d’une région qui a connu un réchauffement à un rythme trois fois supérieur à la moyenne mondiale depuis 1948, selon un rapport du gouvernement canadien de 2019. Pendant des années au cours de ses recherches, Cunsolo a gardé son chagrin pour elle. «Je n’en ai pas parlé, parce que je ne voulais pas m’approprier leur douleur en tant que colon non autochtone», dit-elle. Mais finalement, Cunsolo a partagé ses sentiments avec les membres de la communauté inuit, ce qui, selon elle, a été utile. «Ce fut un tournant; nous nous sommes tous ouverts et avons commencé à parler. » Elle dit que les membres de la communauté inuit font aussi face, en partie en créant des programmes, tels que des cours sur les pratiques de tissage traditionnelles, pour garder les gens connectés à leur culture quand ils ne peuvent pas autant sortir sur la glace.

D’autres scientifiques parlent également de leurs peurs et de leurs frustrations face à l’enjeu du changement climatique. Stimulée par une discussion plus ouverte, Cunsolo dit qu’elle et d’autres chercheurs développent une enquête sur le changement climatique, la santé mentale et le chagrin écologique pour évaluer l’impact sur ceux qui travaillent dans les domaines de l’écologie, de la conservation et de l’environnement dans le monde.

Gordon, le chercheur sur les coraux, et deux autres scientifiques des récifs ont écrit une lettre dans la science du 11 octobre intitulée «Les scientifiques environnementaux en deuil ont besoin de soutien». Les trois ont soutenu que les scientifiques devraient être plus ouverts sur le bilan émotionnel de leur travail et ont exhorté les universités et les institutions à adopter des protocoles pour aider les chercheurs à faire face. Des dizaines de scientifiques ont envoyé à Gordon des notes de remerciements personnelles. “Les scientifiques ont vraiment salué l’honnêteté émotionnelle”, dit-il.

Après avoir reconnu le stress de l’étude des récifs coralliens dégradés, Gordon a orienté son travail vers la restauration de cet écosystème. «Je voulais canaliser mon chagrin vers quelque chose de plus positif», dit-il. Il utilise des haut-parleurs sous-marins qui imitent les sons d’un récif sain pour aider les bébés poissons naturellement emportés vers la mer à retrouver leur chemin, un voyage rendu difficile sans la balise du bruit des récifs. La méthode montre les premiers signes de travail, Gordon et ses collègues ont écrit le 29 novembre dans Nature Communications. Cette approche pourrait compléter d’autres outils que les scientifiques utilisent pour restaurer les récifs dégradés (SN: 10/29/16, p. 18)

Mais tout le monde ne peut pas changer l’orientation de son travail. Moser, du projet Adaptive Mind, suggère que les scientifiques peuvent être réalistes tout en gardant l’espoir. “Ce n’est pas un espoir de Pollyanna que tout ira bien”, dit-elle. Au lieu de cela, elle souligne le genre d’espoir que l’on trouve souvent chez les personnes en phase terminale, qui doivent décider comment aller de l’avant malgré un pronostic sombre. Elle conseille que les scientifiques pourraient de même essayer d’envisager un avenir intéressant et accessible, puis trouver comment y parvenir.

Il est temps de plaider

L’herpétologue Karen Lips avait déjà fait face à l’effroi depuis des décennies lorsqu’elle a décidé qu’elle pouvait aider en faisant plus en matière de politique scientifique et de diplomatie.

Les amphibiens sont en forte baisse en raison de la pollution, de la destruction de l’habitat et de la propagation du champignon chytride mortel Batrachochytrium dendrobatidis, ou Bd (SN: 4/27/19, p. 5). Le changement climatique entraîne également des températures plus élevées qui altèrent les écosystèmes, par exemple en asséchant les cours d’eau.

Lips, de l’Université du Maryland à College Park, a été parmi les premiers scientifiques à tirer la sonnette d’alarme sur Bd, après avoir été témoin de vagues de mort dans les populations de grenouilles dans les années 1990 dans les montagnes de Talamanca, dans le sud-est du Costa Rica. Certains scientifiques suggèrent que le changement climatique pourrait aggraver la menace du Bd pour certaines espèces. Le réchauffement menace également d’exclure de nombreuses espèces d’amphibiens des plages de températures étroites auxquelles elles sont adaptées.

L’herpétologue Karen Lips est titulaire d’une salamandre rouge (Pseudotriton ruber) lors d’une enquête annuelle dans le sud-ouest de la Virginie.Carly Muletz Wolz

Cela peut être «un travail déprimant», dit Lips. Mais c’est aussi “excitant parce que vous aidez à combler les lacunes d’une histoire, à décrire l’ampleur du problème, en espérant finalement aider à résoudre le problème.” Dans le même temps, elle peut être découragée par l’impact limité qu’un scientifique peut avoir.

Même lorsqu’elle a réussi – elle a aidé à persuader le US Fish and Wildlife Service d’interdire temporairement les importations de certains amphibiens aux États-Unis en 2009 pour réduire la menace chytride – l’effort pourrait ne résoudre qu’une infime partie du problème.

“Mais c’est tout ce que nous avons”, dit Lips. «Je détesterais m’asseoir ici et dire que nous avons vu cela se produire, mais que nous n’avons rien fait. C’est inacceptable. ”