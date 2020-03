Comment les tests d’anticorps fonctionnent et pourraient aider à lutter contre le coronavirus

Le Royaume-Uni a commandé 3,5

millions de tests d’anticorps, qui montreraient si quelqu’un a été exposé au COVID-19.

Ces tests, qui prennent juste une goutte de sang, pourraient aider à révéler les personnes qui ont

été exposés au virus et sont maintenant probablement immunisés, ce qui signifie qu’ils pourraient revenir en arrière

travailler et reprendre une vie normale.

Les anticorps sont des protéines que l’organisme

les globules blancs produisent pour combattre une infection. Ils se lient à un virus,

l’empêchant d’infecter une cellule, et peut rester dans le sang longtemps après la

l’infection disparaît. Les tests d’anticorps sont couramment utilisés pour tester l’exposition à

d’autres virus.

Actualités scientifiques

s’est entretenu avec David Weiner, directeur du Centre de vaccination et d’immunothérapie du

Wistar Institute de Philadelphie et Charles Cairns, doyen de l’Université Drexel

College of Medicine, sur le fonctionnement des tests d’anticorps et sur certains des

défis du développement des tests.

le

les réponses suivantes ont été modifiées pour plus de clarté et de clarté.

SN: Qu’est-ce que

un test d’anticorps faire?

Cairns: Les tests d’anticorps cherchent à voir si quelqu’un a

été exposé à un antigène spécifique, comme un virus. Les tests britanniques sont conçus pour fonctionner de deux manières. Ils

soit détecter des anticorps humains dans le sang à l’aide d’un antigène conçu pour être similaire

à une caractéristique du virus. Ou inversement, le test détecte le virus dans le sang

utilisant un [human-made] anticorps conçu pour piéger le virus.

SN: Comment c’est

différent des tests diagnostiquant une infection?

Cairns: Les tests de diagnostic sont

à l’aide de tests RT-PCR (SN:

3/6/20). Vous prenez un écouvillon nasal (ou un échantillon d’expectoration) qui identifie

ARN viral spécifique du virus COVID-19.

C’est l’étalon-or pour voir si vous êtes activement infecté.

le

les tests d’anticorps sont rapides – une piqûre de sang et vous obtenez une réponse oui / non. Vous avez

avait COVID-19 ou vous n’avez pas.

SN: Pourquoi les anticorps

les tests comptent?

Weiner: Gens

qui ont récupéré n’auront pas de tests positifs RT-PCR, car ils ont déjà réussi

le virus. Ceux qui sont récupérés, ces anticorps les protègent contre

réinfection. (Cependant, on ne sait toujours pas combien de temps cette immunité pourrait durer.)

Nous recherchons actuellement des personnes positives [and have a current infection]. Mais il est important de trouver des personnes qui se sont rétablies et qui ne risquent pas d’être réinfectées, afin qu’elles puissent sortir et être les tampons pour le reste d’entre nous. C’est ainsi que se développe l’immunité collective (SN: 3/24/20). Les tests d’anticorps nous donnent également une meilleure idée du nombre de personnes infectées et de celles qui se sont rétablies, afin que nous puissions commencer à aller de l’avant.

SN: Qui

devrait être prioritaire pour obtenir ce test?

Weiner: Je pense que les premiers intervenants et les travailleurs de la santé

devrait être examiné en premier, car il est très important pour eux [to feel

confident] pour revenir en première ligne.

SN: Quel est

le statut des tests de détection d’anticorps répandus aux États-Unis?

Cairns: Il y a beaucoup de gens qui travaillent [antibody] tests [in

the United States]. Mais vous essayez de reproduire un étalon-or – la RT-PCR

test – avec un test qui utilise de plus petites quantités d’échantillon, est plus rapide et est disponible

en dehors du laboratoire.

La grande question est la suivante: une réponse positive aux anticorps signifie-t-elle que la personne est activement infectée ou qu’elle a été infectée par le passé? Les tests doivent être précis et éviter à la fois les faux positifs et les faux négatifs. C’est le défi.

