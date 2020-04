Comment les troupeaux d’herbivores pourraient aider le pergélisol

Le pergélisol de l’Arctique fond – et rapidement. C’est une mauvaise nouvelle, car ces sols gelés stockent des milliards de tonnes de carbone, attendant d’être déchaînés. Alors, y a-t-il un moyen de sauver le pergélisol? Une équipe de chercheurs pense qu’elle a peut-être trouvé une solution possible: les gros animaux, les herbivores – des animaux qui ne mangent que des plantes.

En 1996, les chercheurs ont commencé une expérience appelée Pleistocene Park. Ils ont clôturé environ huit miles carrés de terrain dans le nord-est de la Sibérie. Et puis ils ont introduit différents types d’herbivores: rennes, chevaux, orignaux, bisons, moutons et autres grosses bestioles.

Depuis lors, les scientifiques ont étudié les effets de ces animaux sur l’écosystème. L’un des résultats est que ces gros herbivores aident à garder le sol très froid, plus frais qu’il ne le serait autrement.

«La neige en hiver est importante pour la température du sol, car elle agit comme une couche isolante. Ainsi, l’air en hiver, aux hautes latitudes, est beaucoup plus froid que le sol. »

Philipp Porada, écologiste de la végétation à l’Université de Hambourg.

«L’idée de cette expérience était donc d’introduire de grands herbivores… et de quantifier leurs effets sur la température du sol, pour voir s’ils peuvent réellement protéger les sols du pergélisol contre le dégel. Et cela fonctionne parce que les animaux augmentent la densité de la neige en hiver en piétinant, ce qui réduit l’isolation du sol contre les températures de l’air froid et entraîne un effet de refroidissement. »

L’air gelé atteint le sol plus facilement. Porada et ses collègues ont réalisé l’importance de cet effet, ils ont donc tiré des données du parc du Pléistocène ainsi que de la Suède pour modéliser l’effet que les herbivores pourraient avoir sur le pergélisol s’ils vivaient en grand nombre dans l’Arctique. Les chercheurs ont découvert que même dans le pire des cas, environ quatre degrés Celsius de réchauffement climatique:

«Ces herbivores du modèle réduisent considérablement la température du sol, de 1,7 degrés en moyenne… et cela conduit à une préservation d’environ 80% de la zone de pergélisol d’aujourd’hui. Et sans l’effet herbivore dans le modèle – donc dans le cycle de contrôle – nous avons constaté que seulement 50% de la zone de pergélisol resterait en l’an 2100. Nous pouvons donc dire que l’effet des herbivores dans le modèle conduit à une préservation substantielle du sol du pergélisol. »

Il peut sembler étrange que des troupeaux de chevaux et de moutons adaptés au froid broutent la toundra arctique. Mais là encore, nous vivons à une époque étrange.

—Annie Sneed

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)