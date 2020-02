Comment l’image célébrée “Pale Blue Dot” est devenue

Il y a trente ans, le 14 février 1990, le vaisseau spatial Voyager 1 a ordonné à ses caméras de prendre une dernière série historique d’images planétaires. Assis au-dessus du plan écliptique, huit ans et demi après sa dernière rencontre planétaire avec Saturne, et à quatre milliards de milles du Soleil, plus loin que l’orbite de Neptune, le vaisseau spatial a intercepté et exécuté un ensemble d’instructions pour acquérir 60 expositions individuelles de Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, le Soleil et le vaste néant entre les deux. Cette simple séquence de commandes et la dernière des dizaines de milliers d’images prises par Voyager 1 et son vaisseau sœur, Voyager 2, lors de leurs voyages à travers le système solaire, ont marqué une ère révolutionnaire dans la maturité de notre espèce.

Voyage audacieux et sans fin vers les planètes extérieures et au-delà, la mission Voyager est devenue emblématique au fil des ans dans sa portée et sa signification: plus de rite de passage que d’expédition, plus mythique que scientifique. Les images extraordinaires de mondes extraterrestres jamais vues auparavant, et le sentiment précognitif d’être là qu’elles ont évoqué, ont relié les laïcs du monde entier au pèlerinage historique du Voyager dans l’inconnu, avec l’éternité le dernier port d’escale. Ce n’était pas une folie de sentir que la mission nous offrirait à tous une mesure d’immortalité.

Le légendaire disque d’or du Voyager a accru la fascination. Les deux Voyagers portaient chacun un enregistrement phonographique d’images, de musique et de sons représentatifs de notre planète, y compris des salutations vocales à tous les découvreurs extraterrestres en 55 langues. C’était un message de la planète Terre véhiculé dans la Voie Lactée… un appel plein d’espoir à travers l’espace et le temps à nos concitoyens galactiques. Il était ravi de penser que des nouvelles de nous et de notre planète d’origine pourraient être récupérées par une civilisation extraterrestre, quelque part et à un moment donné, dans le long avenir de notre galaxie.

En raison de son voyage sans fin, de ses découvertes scientifiques éblouissantes dans le système solaire et de sa physionomie humaine, pour les participants et les spectateurs, le Voyager est devenu symbolique de notre désir aigu de comprendre notre place cosmique et la signification de notre propre existence. Cela n’a laissé aucun doute sur notre statut d’espèce interplanétaire. Il est devenu, avec le temps, la mission interplanétaire la plus vénérée et la plus appréciée de toutes, l’Apollo 11 d’exploration robotique.

Peut-être le geste le plus poignant de la mission Voyager fut son dernier salut d’adieu à son lieu de naissance. Le portrait de la famille des planètes du Soleil pris au début des années 1990 comprenait une image de la Terre. Carl Sagan, membre de l’équipe d’imagerie Voyager et capitaine de la petite équipe qui avait produit le Golden Record, avait proposé cette image au projet Voyager en 1981. Il l’a finalement appelée, à juste titre, le Pale Blue Dot. Sa motivation s’exprime dans son livre du même nom, dans lequel il décrit vouloir continuer dans la tradition commencée par les fameuses images Earthrise du programme Apollo, se référant spécifiquement à celle prise de la surface de la Lune par Apollo 17. 1994, Sagan a déclaré:

«Il me semblait qu’une autre image de la Terre, celle-ci prise à cent mille fois plus loin, pourrait aider dans le processus continu de nous révéler notre véritable circonstance et condition. Les scientifiques et les philosophes de l’Antiquité classique avaient bien compris que la Terre n’était qu’un simple point dans un vaste Cosmos englobant, mais personne ne l’avait jamais vue comme telle. C’était notre première chance. »

Bien que Carl ait convaincu un petit groupe de personnel du projet Voyager et le chef de l’équipe d’imagerie Brad Smith, de fournir le soutien technique, de planification et politique requis, les chefs de projet n’étaient pas disposés à dépenser les ressources pour le faire. La proposition de Sagan de 1981 a été rejetée, tout comme ses autres propositions au cours des sept années suivantes.

Ignorant complètement que Sagan avait lancé un tel effort, j’ai eu indépendamment la même idée – prendre une image de la Terre et des autres planètes – peu de temps après être devenu membre officiel de l’équipe d’imagerie à la fin de 1983. J’avais en tête le sentimental «Au revoir» au cœur d’une image de notre planète natale prise avant que le Voyager ne se dirige vers l’espace interstellaire, et la perspective que cela nous donnerait de nous-mêmes… notre petite place sans cesse rétrécie dans la vue sans cesse grandissante du Voyager sur notre système solaire. Je dois également admettre qu’un autre gros avantage était le «facteur cool» de présenter une vue de notre système solaire telle que les visiteurs étrangers pourraient la voir à leur arrivée ici.

Pendant deux ans, j’ai fauché l’idée autour du projet et, sans surprise, comme Sagan, je n’ai abouti à rien. Mais le scientifique du projet Voyager, Ed Stone, a fait de son mieux pour m’encourager en me disant que s’il y avait de la science à obtenir par une image de la Terre, cela pourrait alors être possible. Comme je ne pouvais en penser à aucun, j’ai abandonné et j’ai commencé à penser à d’autres observations scientifiques du système solaire interne qui pourraient être faites à partir du système solaire externe. Le résultat: en 1987, nous avons utilisé Voyager 1 pour tenter d’imager les bandes de poussière astéroïdes découvertes par le satellite astronomique infrarouge en 1983. Rien n’a été détecté.

Ce n’est qu’en 1988 que j’ai finalement pris connaissance de la proposition de Sagan. Après lui avoir dit que j’avais eu la même idée quelques années plus tôt et essayé et échoué, comme lui, de convaincre qui que ce soit de le faire, il a demandé mon aide, suggérant que je calcule les temps d’exposition. [A letter I wrote to Carl after our conversation, in 1988, and reporting on my calculations, is archived in the Library of Congress.]

C’est une note historique ironique à cette histoire que le calcul le plus difficile de la grappe était l’exposition pour la Terre. Comme personne n’avait jamais pris une image de la Terre quand elle était plus petite qu’un pixel, et comme la nébulosité de son atmosphère est si variable que sa luminosité inhérente est difficile à calculer ou à prévoir, il n’y avait aucune information disponible pour suggérer avec confiance combien de temps une exposition devrait être. D’une manière ou d’une autre, tout a fonctionné.

L’image Pale Blue Dot de la Terre n’est pas une image étonnante. Mais cela n’a pas d’importance à la fin, parce que c’était la façon dont Sagan l’a romancé et l’a transformé en une allégorie sur la condition humaine, qui a depuis lors fait la phrase «Pale Blue Dot» et l’image elle-même synonyme d’un appel inspirant à la fraternité planétaire et à la protection de la Terre.

Compte tenu de mon histoire avec le concept, il était naturel que seulement quelques mois après la prise de l’image du point bleu pâle, quand j’ai appris que je serais le chef de l’équipe d’imagerie pour Cassini à Saturne, je mets en haut de ma liste de seaux pour refaire l’image, seulement la rendre belle. Et il m’est venu à l’esprit lors de la planification de la refonte de Cassini, combien ce serait formidable si nous faisions savoir aux gens du monde à l’avance que leur photo serait prise, à un milliard de kilomètres de là… et les invitons au moment opportun le temps de sortir, de contempler l’isolement de notre maison dans l’espace, d’apprécier la rareté qu’elle est parmi les planètes du Soleil, de s’émerveiller de toute la vie sur Terre et de sourire simplement en étant vivant sur un point bleu pâle.

Et nous avons fait tout cela… le 19 juillet 2013.

Image “Le jour où la terre a souri”, avec notre planète visible sous les anneaux de Saturne. Crédit: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Je l’ai appelé «Le jour où la Terre a souri». Il est devenu une belle image de Saturne et de ses anneaux au premier plan, et de notre planète océan bleu, à un milliard de kilomètres au loin, à la dérive dans une mer d’étoiles.

La signification d’images comme celle-ci – notre maison vue comme un simple point de lumière bleue – réside dans la vue non corrompue et non politisée qu’ils nous offrent de nous-mêmes, une vue de nous tous ensemble sur un minuscule point d’une planète, seule dans la noirceur de l’espace. Nos explorations scientifiques, et des images comme celle-ci, nous ont montré qu’il n’y a littéralement pas d’autre endroit où aller, pour survivre et prospérer, sans efforts extraordinaires, et je dirais, irréalisables.

Mis à part la science-fiction, il se peut que la dernière position de l’humanité se trouve ici sur Terre, là où tout a commencé, et notre leçon à l’avenir est la suivante: nous ferions mieux d’en tirer le meilleur parti.

Sagan avait raison. Comme il l’a dit en 1994:

“[The Pale Blue Dot] souligne notre responsabilité… de préserver et de chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. »

En août 2012, dans une autre première historique, Voyager 1 s’est échappé de la bulle magnétique du Soleil et est entré dans l’espace interstellaire. Cette glorieuse entreprise historique, qui nous a redéfinis à chaque étape du processus, l’avait fait à nouveau. À ce stade, notre espèce est devenue interstellaire. Homo sapiens… Bienvenue dans la Voie lactée!