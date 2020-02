Comment l’intelligence artificielle changera la médecine

LE MONDE BIOMÉDICAL EST IMPERATIF EN DONNÉES. Nous avons des téraoctets d’informations génomiques de la souris à l’homme, des trésors de métriques de santé provenant d’essais cliniques et des tonnes de données dites réelles provenant des compagnies d’assurance et des pharmacies. À l’aide d’ordinateurs puissants, les scientifiques ont examiné cette prime avec de bons résultats, mais il est devenu clair que nous pouvons en apprendre beaucoup plus avec l’aide de l’intelligence artificielle. Au cours de la prochaine décennie, les réseaux de neurones d’apprentissage en profondeur transformeront probablement la façon dont nous recherchons les modèles de données et la façon dont la recherche est menée et appliquée à la santé humaine. Ce rapport spécial explore les promesses de cette révolution naissante.

À l’heure actuelle, les plus gros paris sont placés dans le domaine de la découverte de médicaments. Et pour une bonne raison. Le coût moyen de mise sur le marché d’un nouveau médicament a presque doublé entre 2003 et 2013 pour atteindre 2,6 milliards de dollars, et parce que neuf sur 10 échouent au cours des deux dernières phases des essais cliniques, la majeure partie de l’argent est gaspillée. Chaque grande entreprise pharmaceutique travaille avec au moins une start-up axée sur l’IA pour voir si elle peut augmenter le retour sur investissement. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent passer au crible des millions de composés, réduisant les options pour une cible médicamenteuse particulière. Peut-être plus excitant, les systèmes d’IA – qui ne sont pas limités par les théories et les préjugés dominants – peuvent identifier des cibles entièrement nouvelles en repérant des différences subtiles au niveau des tissus, des cellules, des gènes ou des protéines entre, disons, un cerveau sain et un cerveau marqué par la maladie de Parkinson – différences qui pourraient échapper ou même mystifier un scientifique humain.

Cette même capacité aux yeux perçants est également déployée pour interpréter les analyses médicales. Certains systèmes peuvent déjà détecter des signes précoces de cancer qui pourraient être manqués par un radiologue ou voir des choses qui dépassent tout simplement les capacités humaines, comme l’évaluation du risque cardiovasculaire à partir d’une échographie rétinienne. La Food and Drug Administration approuve les algorithmes d’imagerie à un clip rapide. D’autres applications d’IA se trouvent un peu plus loin. Les inefficacités des dossiers de santé électroniques (DSE) d’aujourd’hui seront-elles corrigées par des systèmes intelligents qui empêchent les erreurs de prescription et fournissent des alertes précoces de maladie? Certains des plus grands géants mondiaux de la technologie y travaillent.

Malgré la crainte que les machines ne déplacent les humains, la plupart des experts pensent que l’intelligence artificielle et humaine fonctionnera en synergie. La plus grande préoccupation est le manque de personnes possédant à la fois des connaissances biomédicales et des compétences en construction d’algorithmes. Si ce problème humain peut être résolu, la clé de la création d’applications d’IA réussies peut dépendre de la qualité et de la quantité de ce que nous nourrissons leur gueule affamée. «Nous comptons sur trois choses», explique le PDG d’une start-up en apprentissage profond. “Des données, des données et encore plus de données.”

Ce rapport, publié dans Scientific American et Nature, est parrainé par F. Hoffmann-La Roche Ltd. Il a été produit indépendamment par les rédacteurs de Scientific American, qui assument l’entière responsabilité du contenu éditorial.