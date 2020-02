Comment maximiser votre entraînement avec l’entraînement en force push-pull

Autant que j’aime mon temps d’exercice, je ne veux pas brûler toutes mes heures de lumière du jour au gymnase. Je parie que vous êtes pareil. Donc, quand je suis intéressé à développer des muscles, je préfère effectuer un entraînement de musculation push-pull. Cette stratégie me donne, et beaucoup de mes clients, des résultats musculaires et de force en beaucoup moins de temps.

Qu’est-ce qu’un entraînement push-pull?

En bref, un entraînement push-pull est celui où vous choisissez un seul muscle ou groupe musculaire et effectuez un ensemble d’exercices qui utilisent ces muscles dans une direction de poussée. Ensuite, immédiatement ou lors de votre prochaine séance d’entraînement, vous vous concentrez sur ce même muscle ou groupe musculaire, mais vous vous déplacez dans une direction de traction.

Cela vous semble compliqué? Ce n’est pas. Continuez à lire et vous comprendrez.

Raisons d’aimer la formation push-pull

Dans la technique classique de renforcement musculaire, vous exercez généralement un seul groupe musculaire chaque jour. Par exemple, vous consacrerez une journée à votre dos, suivie des journées des jambes, de la poitrine, des bras, des épaules et du tronc. C’est efficace, mais cela peut être fastidieux et cela demande beaucoup plus de temps au gymnase.

Une autre raison pour laquelle j’aime l’entraînement push-pull par rapport à la technique classique est que lorsque je classe mes exercices choisis entre qu’ils s’engagent à pousser ou à tirer des muscles, cela facilite vraiment la construction d’un entraînement complet.

Je n’ai pas non plus à rester assis là sur le banc de musculation à regarder l’horloge sur le mur pendant que je donne aux différents groupes musculaires le repos prescrit entre les séries. Au lieu de cela, je vais fatiguer les muscles de poussée mais les laisser reposer pendant que j’engage les muscles de traction.

Bien sûr, il y a un certain croisement entre les groupes musculaires, mais quand je trouve que je ne suis pas tout à fait prêt pour le jeu de traction après avoir terminé un jeu de poussée particulièrement punitif, je prends un rapide repos de 30 secondes pour me préparer à nouveau.

Un autre gros avantage est que si vous vous entraînez dans une salle de sport animée, vous pouvez facilement choisir, à la volée, la série d’exercices à faire en fonction de la machine ou de l’appareil actuellement disponible. Autrement dit, tant que vous êtes en mesure de garder l’équilibre push-pull intact.

Le plan push-pull vous permet également d’utiliser quelque chose appelé microcycles. Avec les microcycles, pendant une séance, vous pouvez utiliser des poids plus lourds pour un entraînement plus musclé. Ensuite, pour la prochaine session, vous choisissez des poids plus légers mais effectuez une quantité plus élevée de répétitions pour un entraînement plus hypertrophique (renforcement musculaire). En utilisant les microcycles, vous pouvez tirer le meilleur parti des deux mondes: la force et la taille.

Si vous débutez en musculation, vous constaterez probablement que l’ajout d’un entraînement push-pull dans votre programme d’exercice facilite la planification d’une routine. Au lieu de devoir vous rappeler quels muscles sont vos quadriceps ou vos deltés, ou trouver comment cibler vos triceps, il vous suffit de faire une évaluation rapide. Décidez si une partie de votre corps – bras, jambe, dos, poitrine, etc. – pousse ou tire un poids, et vous êtes prêt à partir.

Comme je l’ai déjà laissé entendre, ce type d’entraînement est très efficace en termes de temps. Donc, si vous trouvez difficile d’intégrer le temps dans votre journée pour faire un bon entraînement, ce modèle d’exercice vous permettra de maximiser chaque minute. L’aspect gain de temps de cet entraînement est obtenu en faisant quelque chose appelé un surensemble. Nous allons jeter un coup d’oeil.

