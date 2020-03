Comment nettoyer votre téléphone pour vous protéger du coronavirus

C’est une chose d’arrêter de toucher votre visage. Une autre chose très différente est d’arrêter de toucher les choses qui touchent votre visage.

Le coronavirus est arrivé et ne montre aucun signe d’arrêt. L’une des meilleures façons de vous protéger est de garder vos mains propres et éloignées de votre visage, mais il est difficile de toujours être au courant de nos mouvements.

Garder le téléphone propre est un autre moyen intelligent d’empêcher les germes de s’approcher du bout de vos doigts. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis considèrent que votre téléphone portable est une “surface à contact élevé” et pourrait donc être porteur du virus..

Mais nettoyer le téléphone (à fond, je veux dire) n’est pas aussi simple que cela puisse paraître: il a toutes sortes de coins et recoins, des cristaux délicats et des étuis de protection complexes.

Tout type d’humidité peut interférer avec le fonctionnement du téléphone. Apple recommande aux gens d’éviter d’utiliser des nettoyants en aérosol ou des produits résistants.

Pas de chlore, pas d’aérosols. Vous avez besoin que votre téléphone fonctionne, même si vous le souhaitez propre.

De plus, et cela va sans dire, vous ne devez pas immerger votre téléphone dans un liquide quelconque, qu’il soit antibactérien ou autre. Cela ne se terminera pas bien pour nous deux.

Un nettoyage en douceur avec un produit contenant 70% d’alcool isopropylique est largement suffisant. Apple recommande Clorox et le CDC affirme que les désinfectants ménagers enregistrés par l’Environmental Protection Agency sont efficaces.

Portez des gants jetables pour nettoyer, comme le recommande le CDC, et lavez-vous bien les mains par la suite. Comme votre téléphone, les gants réutilisables peuvent contenir des particules virales, les rendant pratiquement inutiles.

Et n’oubliez pas votre coque de téléphone.

Nettoyez-le à l’intérieur et à l’extérieur, d’un bout à l’autre. Laissez sécher avant de remonter.

Vous pourriez également envisager de changer un peu votre comportement. AT&T suggère de partager des photos par SMS, au lieu de passer le téléphone d’une main à l’autre, et d’utiliser des appareils tels que des écouteurs et des technologies telles que Bluetooth pour éloigner le téléphone de votre visage.

C’est peut-être la meilleure chose que vous puissiez faire toute la journée. Cette épidémie est rapide et la recherche est par nature lente à se mettre à jour. En conséquence, le CDC ne sait toujours pas exactement combien de temps le virus peut être attaché à une surface, mais les preuves suggèrent qu’il pourrait s’agir “d’heures en jours”.

De plus, les téléphones sont … dégoûtants. Une étude de 2017 publiée dans la revue Germs a trouvé un grand nombre de bactéries, virus et agents pathogènes sur 27 téléphones portables pour adolescents. Les scientifiques ont écrit qu ‘”ils émettent l’hypothèse que cela pourrait jouer un rôle dans la propagation d’agents infectieux dans la communauté”.

La prévention vaut toujours mieux que le regret.

