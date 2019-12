Comment Noël est né au Mexique et quelle importance a eu Fray Pedro de Gand

Le partage des coutumes et traditions ancestrales avec la communauté, et surtout avec la famille, renforce les liens et donne un sentiment d'appartenance. Au Mexique, les fêtes de Noël ont des caractéristiques distinctives des fêtes européennes -où ça vient- parce que ils ont une forte composante préhispanique que tout le monde ne sait pas.

Noël, mot dérivé du latin "nativitas" ou "naissance", C'est l'une des principales célébrations du christianisme qui marque la naissance de Jésus de Nazareth. À ce jour, personne ne sait avec certitude quand Jésus-Christ est né, mais on pense qu'au Moyen Âge, les dirigeants de l'Église chrétienne, inspirés des évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, fixent la date pour que leurs fidèles loin des vacances païennes, dans ce cas, liées au solstice d'hiver.

Il existe des documents historiques qui indiquent que le premier Noël fait dans les terres américaines a eu lieu le 25 décembre 1492 dans la soi-disant "La Hispaniola", une île qui constitue actuellement Haïti et la République dominicaine, peu de temps après que les Européens ont découvert le continent.

Selon les recherches, Christophe Colomb a effectué une enquête dans la région lorsque la caravelle "Santa María" a enregistré des problèmes. Face à cet obstacle et avec l'aide des indigènes, la charge apportée par les conquérants a été sauvegardée et un fort a été construit avec le bois de la caravelle. Il restait 39 hommes, faisant partie de l'équipage.

Le fort a été achevé la construction le 25 décembre, et par conséquent, Christophe Colomb l'a appelé "La Navidad", le jour où les Espagnols ont célébré cette date religieuse pour la première fois sur le terrain du nouveau monde, selon l'auteur Virigina Nylander Ebinger dans son livre "Bonus de Noël, coutumes de Noël, musique et nourriture des pays hispanophones d'Amérique".

Pendant leur séjour au Mexique, les historiens soulignent que le premier Noël mexicain dont il existe un record était en 1526. Le missionnaire franciscain, Fray Pedro de Ghent, il a écrit à Le roi Carlos V à propos de cette célébration avec les indigènes dans ce qui était alors connu comme la Nouvelle-Espagne.

Lorsque les évangélisateurs sont arrivés, dans leur empressement à diffuser la religion, ils ont cherché à profiter des points de contact qui faciliteraient la conversion des indigènes. Par exemple, les Aztèques ont célébré en hiver la naissance de Huitzilopochtli, dieu de la guerre, coïncidant avec la saison de Noël. Ces jours-ci, les Tenochcas ont emmené des invités chez eux et leur ont offert du tzóatl, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de «joie» (bonbons à l'amarante).

Pedro de Gand, après avoir passé beaucoup de temps à apprendre et à assimiler la langue nahuatl et les coutumes indigènes, décrit Carlos V comment il introduit les célébrations des fêtes dans le processus d'évangélisation. Alors, détaillez comment avait transformé les coutumes indigènes telles que les danses et les chants en rites chrétiens.

Parmi ses histoires, il raconte au monarque qu'il a gardé la musique des chansons indigènes, mais il a changé les paroles, décrivant comment il a composé des vers solennels en l'honneur de Dieu.

De plus, les tilmas ou manteaux portés par les indigènes les peignaient avec des thèmes faisant allusion à Noël, et incorporaient les petits, déguisant les enfants indigènes des anges pour chanter des chants de Noël la veille de Noël.

Donc, en quelque sorte, Traditions chrétiennes «fusionnées» avec les coutumes indigènes qui ont entraîné des naissances, des pastorelas et des auberges, où chaque année des familles mexicaines se réunissent pour chanter des chants de Noël, briser la piñata et dîner des plats de saison tels que des romeritos ou de la morue le soir de Noël, éléments emblématiques de ces fêtes qui sont passées de génération en génération de la période de l'évangélisation jusqu'à nos jours

