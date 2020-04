Comment penser COVID-19 comme un M.D.

Les étudiants qui étudiaient pour devenir médecins ont été renvoyés chez eux alors que la pandémie de COVID-19 empirait. Alors que beaucoup d’entre eux étaient sur le point de commencer une nouvelle carrière médicale, ils se sont retrouvés à l’écart pendant la crise sanitaire la plus importante de leur vie.

Cependant, ce temps libre n’a pas été dépassé. Certains étudiants se sont portés volontaires pour équiper des services d’assistance téléphonique sur les coronavirus ou organiser des livraisons de nourriture. Et un groupe de 30 étudiants de la Harvard Medical School a adopté une approche différente et extrêmement ambitieuse: pendant la semaine du 15 mars, ils ont travaillé jour et nuit pendant 72 heures pour concevoir, à partir de zéro, un nouveau programme universitaire axé sur COVID-19. L’équipe a dévoilé son offre au monde le «Match Day» (20 mars), lorsque les futurs diplômés apprennent généralement où ils deviendront résidents.

«Nous pensons:« C’est pour cela que nous sommes ici », explique Michael Kochis, un organisateur du projet de curriculum. «Les gens ont peur. Les gens ont besoin de nous pour apporter des connaissances ou apporter des soins cliniques réels. Même si nous sommes sur le point de pouvoir fournir ces services cliniques, nous pouvons réellement jouer un rôle ici en partageant les connaissances. »

Le programme, qui a été approuvé par les membres du corps professoral, offre une vue d’œil du médecin sur les profondeurs de la pandémie. Il commence par les premiers principes: le module initial couvre la virologie et l’immunologie. Les lecteurs sont informés que les coronavirus, en général, ont les plus grands génomes de tous les virus à base d’ARN qui infectent les humains. Et le programme détaille notre capacité prodigieuse à générer des gouttelettes respiratoires par un éternuement (40 000 gouttelettes) ou une toux (3 000) ou simplement en parlant (environ 600 gouttelettes par minute). Une unité d’épidémiologie compare le COVID-19 aux précédentes pandémies de grippe H1N1 de 1918 et 2009. Un autre module enseigne comment enfiler et retirer l’équipement de protection individuelle et comment ajuster les réglages sur un ventilateur mécanique.

Le programme demande également aux lecteurs de réfléchir à la question «Comment la présentation initiale bénigne et, plus tard, la maladie grave observée dans COVID-19 peuvent-elles s’expliquer par la réponse immunitaire au virus?» Et il leur fait répondre à une question sur la raison pour laquelle cette fois-ci est différente: «Brian vient de publier sur Facebook:« La grippe porcine était une pandémie, mais personne ne nous a demandé de bouleverser notre vie. Pourquoi paniquons-nous à propos de COVID-19? “Qu’écririez-vous?”

En outre, le programme d’études contient des unités sur l’éthique et la communication avec les patients, y compris des méthodes pour exprimer l’empathie, donner de mauvaises nouvelles et provoquer des changements de comportement pour prévenir l’infection. “Ce n’est pas seulement [about] former des médecins à être des techniciens ou des scientifiques, mais aussi des humains au sens le plus complet », explique Kochis.

Un livre d’or sur le site Web du programme a été signé par 2 500 visiteurs. L’un d’eux était un étudiant en médecine des Philippines dont la ville a été effectivement mise en détention. Cet étudiant a noté que les autorités avaient «encouragé les étudiants en médecine comme moi à essayer d’étudier cela autant que possible – car il est probable que nous serons déployés très bientôt dans les hôpitaux en raison du manque de personnel de santé. J’ai beaucoup appris de vos modules, je vous en suis très reconnaissant. »

Le programme – qui est en cours de traduction, en tout ou en partie, dans 10 autres langues – peut également aider les étudiants de quatrième année aux États-Unis qui obtiennent leur diplôme tôt afin qu’ils puissent servir de recrues dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Kochis dit qu’il connaît environ 10 écoles qui intègrent des parties du projet dans leur travail en classe. «Ce programme est fabuleux à bien des égards», explique Margaret L. Plews-Ogan, professeure agrégée de médecine générale à la University of Virginia School of Medicine, qui prévoit d’utiliser le nouveau matériel pour construire un cours plus large pour ses étudiants. . Elle ajoute que les auteurs «savent que très bientôt ce seront eux en première ligne» – et que le programme d’études peut aider leurs pairs à se préparer.

Cammie Lesser et Max Nibert de Harvard enseignent une classe d’un mois et de troisième et quatrième année en microbiologie et maladies infectieuses – et ils disent que le nouveau texte des étudiants aidera. «Nous voyons un grand avantage à pouvoir utiliser leur programme comme source de référence et de lectures préparatoires pour notre cours», dit Nibert.

Wolfram Goessling, professeur de médecine à Harvard qui a agi en tant que conseiller pédagogique pour l’effort, affirme que le fossé de connaissances entre les enseignants et les étudiants est minime pour une maladie émergente telle que COVID-19. Ce projet, ajoute-t-il, peut «servir d’étude de cas sur la façon dont les étudiants peuvent être immédiatement impliqués dans la contribution à un programme d’études sur des sujets nouveaux et nouveaux».

Si vous en avez assez des bulletins de nouvelles par câble et que vous souhaitez vous engager dans un peu d’apprentissage social à distance, vous pouvez accéder au curriculum COVID-19 des étudiants en médecine ici. Les informations sont mises à jour tous les vendredis.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.