Comment préparer un meilleur expresso, selon la science

Une nouvelle recherche remet en question la sagesse conventionnelle qui

une dose d’espresso nécessite des grains de café très finement moulus.

Les haricots bien moulus sont généralement considérés comme les meilleurs pour la fabrication

coups forts parce que les sols plus petits se dissolvent plus facilement, tandis que l’eau s’écoule à travers

ces motifs plus lentement – laissant plus de temps à l’eau pour absorber le café.

Dans le brassage d’espresso et l’exécution de simulations informatiques du même

processus, les chercheurs ont constaté que l’utilisation de sols plus fins permettait généralement à l’eau

pour absorber un pourcentage plus élevé du café séché – mais seulement jusqu’à un certain point. Quand

filtré à travers des haricots moulus au réglage le plus fin sur une machine standard, le

l’eau extraite un pourcentage de café inférieur à l’eau filtrée

des sols légèrement plus grossiers, rapportent les chercheurs en ligne le 22 janvier dans Matter.

Les expériences et les simulations ont montré que, avec les meilleurs

motifs, de très petites particules se coincent dans les écarts entre les autres particules, dit

Jamie Foster, mathématicien à l’Université de Portsmouth en Angleterre. Cela signifie

l’eau coule de manière inégale à travers les motifs, suréchantillonnant certaines parties tout en manquant

d’autres, qui gaspillent du café et produisent des saveurs incohérentes.

Après avoir dégusté un expresso finement moulu, Christopher Hendon, un chimiste

à l’Université de l’Oregon à Eugene, se souvient d’avoir détecté les deux notes amères

de café surextracté et les notes acides de motifs sous-extraits. “C’est un

profil de saveur vraiment étrange », dit-il.

Cependant, des sols plus grossiers ont éliminé le problème de colmatage et créé

goût plus cohérent. De plus, “vous avez extrait [coffee] plus

efficacement », explique Foster,« vous pouvez donc vous permettre d’utiliser moins de café ».

les chercheurs se sont associés à un café à Eugene pour tester cette stratégie. Selon

données sur les ventes pour une année débutant en septembre 2018, infusion de coups d’espresso

avec 15 grammes de sols grossiers plutôt que 20 grammes de sols fins économisés plus

à 3600 $.