Comment prévenir la prochaine épidémie?

Nous ne pouvons pas être myope alors que le monde trie COVID-19. Nous devons également trier – maintenant – comment prévenir les futures épidémies zoonotiques.

La santé de toute vie sur la planète est liée. L’épidémie de COVID-19 nous rappelle clairement un fait fondamental qui ne peut être ignoré: la santé et le bien-être humains, animaux, végétaux et environnementaux sont tous intrinsèquement liés et profondément influencés par les activités humaines. La santé implique plus que l’absence de maladies infectieuses; il doit intégrer des facteurs socioéconomiques, politiques, évolutifs et environnementaux tout en tenant compte des attributs et des comportements individuels.

Par conséquent, une approche multidisciplinaire intégrant et finançant des experts en santé animale, écosystémique et humaine est nécessaire de toute urgence. Le gouvernement fédéral a pris des mesures critiques, mais d’autres actions ciblées sont indiquées par ce que nous pouvons apprendre des écologistes, des sociologues, des écologistes et des gestionnaires de la faune, qui sont essentiels pour assurer notre santé publique.

Les coronavirus, comme le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, qui cause COVID-19, ne sont pas rares. Les humains et les animaux hébergent et voyagent naturellement avec une multitude d’agents pathogènes, y compris ces virus. Les virus peuvent infecter leurs porteurs, entraînant des maladies et éventuellement la mort. Ils peuvent également être inoffensifs et les humains ou les animaux non perturbés deviennent leurs «hôtes réservoirs».

L’ignorance concernant ce coronavirus abonde. L’Organisation mondiale de la santé appelle la propagation de la désinformation une «infodémie». Il se propage sur les réseaux sociaux comme un virus. Nous devrions savoir mieux. L’OMS estime qu’environ 60 pour cent de tous les virus qui infectent les humains proviennent d’animaux. Ce phénomène est appelé «zoonose». L’OMS constate que 75% des nouvelles maladies infectieuses au cours de la dernière décennie sont zoonotiques.

Que pouvons-nous faire pour prévenir l’infection par le prochain virus émergent? Que donnerions-nous aujourd’hui pour éviter la pandémie du VIH / SIDA, un lentivirus qui a été attribué au contact humain avec des chimpanzés infectés et des mangabeys fuligineux en Afrique de l’Ouest? L’épidémie de SRAS en 2002 a commencé par le contact humain avec un mammifère, la civette, que les chauves-souris avaient infecté par le coronavirus.

Il vaut la peine de se rappeler que les retombées zoonotiques à l’interface faune-homme ne sont ni des événements ponctuels, ni seulement trouvés dans des pays lointains. Nous les connaissons comme la rage, le virus du Nil occidental, la peste, la salmonellose, l’hantavirus ou la maladie de Lyme. Les humains s’efforcent puissamment d’éviter ces maladies zoonotiques.

Notre interface avec la faune est affectée par les changements d’affectation des terres, des activités telles que l’exploitation forestière / la déforestation, l’expansion de l’agriculture dans des zones auparavant non perturbées et un commerce massif de la faune, tous altérant la circulation normale des virus et modifiant la composition, l’abondance et le comportement des espèces réservoirs viraux. Ces changements augmentent les taux de contact entre les animaux porteurs de virus et les humains (et vice versa).

Benjamin Franklin a déclaré en 1736 qu ‘«une once de prévention vaut une livre de guérison». Ne nous lavons-nous pas souvent les mains pour éviter tout contact avec des virus? Notre société mondiale n’a-t-elle pas besoin d’en faire encore plus à propos des «germes» qui nous affligent? Les virus qui habitent les animaux sauvages peuvent infecter les animaux domestiques et, de même, les maladies du bétail peuvent décimer les dernières populations d’animaux sauvages.

La peste porcine africaine anéantit aujourd’hui la production porcine en Asie et menace les exploitations en Europe et en Amérique du Nord. Pour les espèces de porcs sauvages très menacées d’Asie du Sud-Est, ce virus pourrait être le coup de grâce.

Une grande partie du monde ne parvient toujours pas à appliquer les normes sanitaires mondiales en matière de production animale et de commerce d’animaux et de leurs produits. La consommation urbaine à grande échelle de la faune sauvage ne connaît pas de normes et ne peut jamais être considérée comme hygiénique et sûre. Partout, les humains sont en danger.

Que pouvons-nous faire?

En octobre 2019, quelques semaines avant l’apparition de l’épidémie en Chine, la Wildlife Conservation Society et le gouvernement allemand ont recommandé des mesures énergiques pour renforcer la santé mondiale. Les principes de Berlin, pour «Une planète, une santé, un avenir», énoncent 10 étapes pratiques, des prescriptions pour des communautés saines. Les gouvernements à tous les niveaux devraient tenir compte de ces directives.

Grâce aux Principes de Berlin, les communautés peuvent mieux «intégrer la compréhension de la santé humaine et animale à la santé de l’environnement» et agir pour restaurer et maintenir des écosystèmes sains afin d’éviter les rejets de maladies.

Il est trop tard d’attendre pour agir jusqu’à ce qu’une maladie infecte un être humain. COVID-19 se trouve maintenant à travers le monde, tandis que les responsables de la santé publique font des heures supplémentaires pour détecter, suivre, isoler et traiter les nouveaux cas. Alors que les laboratoires gouvernementaux et les sociétés pharmaceutiques se précipitent pour trouver un vaccin contre ce virus, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif.

Au lieu de cela, nous devons concevoir des approches adaptatives, holistiques et prospectives pour la détection, la prévention, la surveillance, le contrôle et l’atténuation des maladies infectieuses émergentes qui intègrent les interconnexions complexes entre les espèces, les écosystèmes et la société humaine, tout en tenant pleinement compte des moteurs économiques nuisibles et pervers les subventions.

Bien que le crédit supplémentaire bipartisan de 8 milliards de dollars pour allouer des fonds d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19 récemment signée par le président Trump soit essentiel, nous pouvons et devons faire plus pour nous assurer que nous gardons plusieurs longueurs d’avance sur la prochaine épidémie de zoonose en appuyant les efforts politiques à l’échelle internationale pour fermer définitivement les soi-disant «marchés humides» où la faune sauvage est commercialisée et trafiquée pour la consommation humaine, et continuer de financer la surveillance mondiale de la faune sauvage.

Alors que nous nous occupons de toute urgence des malades, nous devons adopter d’urgence une approche de la santé unique et prendre des mesures pour accroître les investissements intersectoriels dans les infrastructures mondiales de santé humaine, animale, faunique, végétale et écosystémique et les mécanismes de financement internationaux pour la protection des écosystèmes, proportionnés avec la nature critique des menaces émergentes de maladies infectieuses pour la vie sur notre planète.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.