Comment prévenir la solitude en période de distanciation sociale

Avec un nombre croissant de personnes isolées en raison de la quarantaine et de l’éloignement social, COVID-19 n’est pas la seule menace pour la santé publique dont nous devrions nous inquiéter – la solitude en est une également.

Alors que les scientifiques se précipitent pour comprendre comment fonctionne le coronavirus, les chercheurs ont depuis longtemps compris les conséquences de l’isolement social et de la solitude sur le corps. Les personnes qui ne se sentent pas connectées aux autres sont plus susceptibles d’attraper un rhume, de souffrir de dépression, de développer une maladie cardiaque, d’avoir une fonction cognitive plus faible et de vivre une vie plus courte. En fait, les dommages à long terme causés par la solitude sont similaires au tabagisme ou à l’obésité.

En janvier, une enquête nationale a révélé que 79% des Gen Zers, 71% des milléniaux et 50% des baby-boomers se sentent seuls. De même, la proportion de personnes appartenant à tout type de groupe communautaire, comme un club de loisirs, une ligue sportive ou un groupe de bénévoles, est passée de 75 à 57% au cours de la dernière décennie. Même sans que le coronavirus nous sépare, il semble que la majorité de la population souffre d’une mauvaise santé sociale.

Bien que l’isolement soit la bonne réponse à la pandémie de coronavirus, nous avons besoin de l’exact opposé en réponse à l’épidémie de solitude. Alors, comment pouvez-vous cultiver votre bien-être social tout en évitant l’infection?

Une réponse évidente est l’appareil sur lequel vous lisez cet article. Les gens accusent souvent la technologie de la prévalence de la solitude, soulignant que nous passons trop de temps à parcourir les médias sociaux et pas assez à interagir avec IRL. Pourtant, des recherches récentes de mes collègues de l’École de santé publique de Harvard T. H. Chan brossent un tableau plus nuancé: la façon dont vous utilisez ces plates-formes semble avoir plus d’importance que ce que vous en faites. Nous pouvons tous bénéficier du développement d’habitudes numériques qui soutiennent des connexions humaines significatives, surtout maintenant que cela peut être notre seule option jusqu’à ce que l’épidémie se calme.

Que vous soyez mis en quarantaine, que vous travailliez à distance ou que vous soyez simplement prudent, c’est le moment idéal pour vous exercer à utiliser la technologie de manière socialement saine. Voici quelques suggestions pour vous connecter sans contact.

Face à face de loin: La prochaine meilleure chose à l’interaction en personne est le chat vidéo, car les signaux faciaux, le langage corporel et d’autres formes de communication non verbales sont importants pour le lien. Lorsque cela est possible, optez pour la vidéo plutôt que la messagerie ou les appels et jouez avec ce que vous feriez normalement avec les autres. Par exemple, essayez d’avoir un dîner numérique avec quelqu’un que vous avez rencontré sur une application de rencontres, un happy hour virtuel avec des amis ou une réunion de club de lecture à distance.

Gentillesse d’une minute: Obtenir beaucoup de likes sur une publication sur les réseaux sociaux peut vous donner un coup fugitif de dopamine, mais recevoir un message direct ou un e-mail avec un véritable compliment ou une expression de gratitude est plus personnel et plus durable, sans prendre beaucoup plus de temps. Lorsque vous vous trouvez dans les publications des gens, arrêtez-vous et envoyez à l’un d’eux quelques mots aimables. Après tout, nous avons besoin d’un peu de gentillesse supplémentaire pour contrer le stress et l’incertitude du coronavirus.

Cultivez votre communauté: La base de la connexion est d’avoir quelque chose en commun. Quel que soit votre créneau, il existe une communauté en ligne de personnes qui partagent votre passion et ont hâte de vous en faire part. Il existe également des groupes de soutien numérique, comme pour les nouveaux parents ou les patients atteints d’une maladie rare. Utilisez ces réseaux pour vous impliquer dans ce qui compte le plus pour vous.

Approfondir ou élargir: Fondamentalement, il existe deux façons de surmonter la solitude: entretenez vos relations existantes ou créez-en de nouvelles. Réfléchissez à votre état actuel de santé sociale, puis effectuez une action numérique pour l’approfondir – comme entrer en contact avec un ami ou un membre de la famille avec qui vous n’avez pas parlé depuis un certain temps – ou pour l’élargir – comme tendre la main à quelqu’un que vous aimeriez connaître.

Utilisez un outil: De plus en plus, les applications et les plateformes sociales sont conçues pour nous aider à optimiser nos interactions en ligne avec des êtres chers, notamment Ikaria, Cocoon, Monaru et Squad. Si vous vous débrouillez bien avec la structure, ces ressources peuvent être une option utile pour vous. Vous pouvez également envisager d’utiliser des invites de conversation, telles que TableTopics ou The And, pour déclencher un dialogue intéressant lors d’un appel vidéo.

La pandémie de coronavirus nous a rappelé que la connexion humaine peut propager la maladie. Mais la connexion humaine favorise également le bien-être. Profitons de cette occasion pour reconnaître l’importance des relations pour notre santé et pour mettre à profit la technologie pour le bien-être social.

