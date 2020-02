Comment rendre l’étude de la conscience scientifiquement traitable

Étrangement, la science moderne a longtemps été dominée par l’idée qu’être scientifique signifie retirer la conscience de nos explications, afin d’être «objective». C’était la raison d’être du behaviorisme, une théorie de la psychologie aujourd’hui morte qui a poussé cette tendance à un extrême pervers.

Les comportementalistes comme John Watson et B.F. Skinner ont scrupuleusement évité toute discussion sur ce que leurs sujets humains ou animaux pensaient, voulaient ou voulaient, et se concentraient plutôt entièrement sur le comportement. Ils pensaient que parce que les pensées dans la tête des autres, ou chez les animaux, sont impossibles à connaître avec certitude, nous devrions simplement les ignorer dans nos théories. Nous ne pouvons être véritablement scientifiques, ont-ils affirmé, que si nous nous concentrons uniquement sur ce qui peut être directement observé et mesuré: le comportement.

Erwin Schrödinger, l’un des principaux architectes de la mécanique quantique au début du XXe siècle, a qualifié cette approche dans son livre philosophique de 1958 Mind and Matter, de «principe d’objectivation» et l’a exprimé clairement:

“Par [the principle of objectivation] Je veux dire… une certaine simplification que nous adoptons afin de maîtriser le problème infiniment complexe de la nature. Sans en avoir conscience et sans en être rigoureusement systématique, nous excluons le Sujet de la Connaissance du domaine de la nature que nous nous efforçons de comprendre. Nous retournons avec notre propre personne dans la partie d’un spectateur qui n’appartient pas au monde, qui par cette procédure même devient un monde objectif. »

Schrödinger a cependant identifié à la fois le problème et la solution. Il a reconnu que «l’objectivation» n’est qu’une simplification qui est une étape temporaire dans le progrès de la science dans la compréhension de la nature.

Il conclut: «La science doit être renouvelée. Il faut faire attention. »

Nous en sommes maintenant au point, semble-t-il à un nombre croissant de penseurs qui écoutent enfin Schrödinger, où nous devons abandonner, le cas échéant, le principe d’objectivation. Il est temps pour nous d’employer un «principe de subjectivation» et, ce faisant, de comprendre non seulement la moitié de la réalité – le monde objectif – mais l’ensemble, les mondes externe et interne.

La science de la conscience a connu une renaissance au cours des deux dernières décennies et l’étude de notre propre esprit – conscience / subjectivité – est finalement devenue une quête respectable. Cependant, il est toujours difficile de déterminer quels types de données et quels types d’expériences nous devrions considérer comme légitimes dans l’étude de la conscience.

Nous nous éloignons de la notion que seule la science «objective» est légitime. Nous développons actuellement un nouvel ensemble de normes pour remplacer «l’objectivité». Ces nouvelles normes reposent sur la notion de confirmation intersubjective. Ce terme de fantaisie signifie simplement que nous reconnaissons que toutes les données «objectives» sont des données que nous pouvons discuter et décider en tant que communauté de scientifiques de considérer comme exactes et pertinentes et donc «vraies». La vérité est intersubjective et non objective. Il n’y a pas de «vue de nulle part». Il y a toujours quelque part, une perspective, un sujet.

C’est le «problème difficile» épistémologique qui se cache derrière le «problème difficile» ontologique. Le premier demande: Quels types de données et de questions devons-nous poser pour comprendre la nature de la conscience? Comment la science donne-t-elle un sens à ce qui a semblé à tant de gens pendant si longtemps être un problème scientifiquement insoluble? Ce dernier est le recadrage désormais bien connu du problème classique esprit / corps proposé par David Chalmers dans son livre de 1996 The Conscious Mind: Toward a Theory of Consciousness.

Le lauréat du prix Nobel Gerald Edelman et Giulio Tononi ont expliqué le problème épistémologique dans leur livre de 2001, A Universe of Consciousness:

«La conscience pose un problème spécial que l’on ne rencontre pas dans d’autres domaines de la science. … Ce que nous essayons de faire, ce n’est pas seulement de comprendre comment le comportement ou les opérations cognitives d’un autre être humain peuvent être expliqués en termes de fonctionnement de son cerveau. … Nous n’essayons pas seulement de relier une description de quelque chose là-bas à une description scientifique plus sophistiquée. Au lieu de cela, nous essayons de relier une description de quelque chose là-bas – le cerveau – avec quelque chose ici – une expérience, notre propre expérience individuelle, qui nous arrive en tant qu’observateurs conscients. »

Ainsi, l’étude de la conscience nécessite une cartographie entre deux domaines très différents: un monde mesurable objectif (c’est-à-dire «intersubjectif») et un monde interne subjectif difficile à mesurer. Comment ces mondes se correspondent-ils? Quelles structures physiques sont associées à la conscience et pourquoi? Jusqu’où la chaîne de la conscience s’étend-elle?

Je veux suggérer ici, cependant, que si l’étude de la subjectivité, en tant que phénomène physique, est différente dans une certaine mesure parce qu’elle retourne la lentille même de la conscience sur elle-même, elle n’est pas différente en nature des autres objets d’étude scientifique.

L’inférence raisonnable est un outil couramment utilisé en science, car nous savons très rarement ce qui se passe «vraiment» dans le domaine scientifique sur lequel nous nous concentrons. Nous faisons constamment des inférences, sur la base des meilleures informations disponibles. Le neuroscientifique Christof Koch le souligne bien dans son nouveau livre The Feeling of Life Itself.

Un certain nombre de neuroscientifiques et de philosophes développent actuellement divers outils pour mesurer la présence et le type de conscience – dont certains dont j’ai discuté ici dans mon dernier essai.

Tous ces tests dépendent d’une inférence raisonnable. Nous ne pouvons connaître aucune conscience autre que la nôtre.

Un collègue, le psychologue Jonathan Schooler de l’Université de Californie à Santa Barbara, m’a dit qu’un «aspect important de la science à la première personne consiste à identifier les principes clés qui émergent de l’expérience elle-même, puis à examiner leurs implications pour la science de manière plus générale. ” Lui et d’autres scientifiques développent une «science à la première personne» et une «métascience» dans ce sens.

Pour résumer, en ignorant l’esprit dans la nature, nous nous ignorons – parce que le «monde» est, pour chacun de nous, entièrement une création de notre propre esprit, mais basé sur les données sensorielles imparfaites que nous recevons du monde objectif. Ce que nous gagnons en acceptant la subjectivité comme faisant partie de la nature, c’est une science plus complète.

Les esprits humains sont, dans cette nouvelle vision de la science, un produit naturel de l’évolution de l’esprit et de la matière, qui ne sont que deux aspects de la même chose. Les esprits humains représentent la forme d’esprit la plus complexe dans ce coin de notre univers, à notre connaissance.

Nous sommes donc spéciaux dans la complexité de nos esprits, mais nous ne sommes pas distincts dans un sens qualitatif du reste de la nature et du nombre infini d’esprits beaucoup moins complexes qui constituent la nature – le monde qui nous entoure.

Nous sommes maintenant à un point où les scientifiques et les philosophes qui étudient la conscience peuvent retrousser leurs manches et s’occuper de tester la nature de la conscience dans ses nombreuses manifestations, et ces données, à leur tour, alimenteront nos théories de la conscience et de la physique la réalité plus généralement, dans une danse en cours de dévoilement de la vérité.