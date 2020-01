Comment rester hydraté pendant l’exercice

Lorsque j’ai commencé à courir semi-sérieusement, je portais diligemment une bouteille d’eau à ma ceinture, comme indiqué par tous les magazines et sites Web de course. Puis, alors que ma (ahem) soif pour le sport grandissait, j’ai obtenu mon diplôme pour une vessie de boisson embarrassante de style sac banane. Mais, curieusement, au moment où j’ai atteint le niveau de parrainage de chaussures et d’entraîneurs, je ne portais rien du tout avec moi. Quelques gorgées de fontaines d’eau aléatoires ou les postes de secours en cours ont très bien fonctionné.

Il y a une raison pour laquelle je raconte cette histoire. Pendant de nombreuses années, la règle générale pour l’hydratation de l’exercice a été que si vous transpirez plus de deux pour cent de votre masse corporelle, votre performance diminuera. Cela est basé sur des recherches militaires destinées à préparer les soldats américains au combat contre le climat chaud pendant la Seconde Guerre mondiale. En termes pratiques, la règle signifie qu’un homme qui pèse 80 kilogrammes (176 livres) ne peut transpirer que 1,75 litre (environ 60 onces liquides) de sueur avant de commencer à s’effondrer en termes de performances.

Le problème est que, selon la force avec laquelle vous vous entraînez et aussi la chaleur qu’il fait là où vous vous entraînez, vous pourriez potentiellement couler autant sur le sol du gymnase en environ une heure. Et même en sirotant une bouteille d’eau à électrolyte ne peut pas éviter cette perte de deux pour cent. Des études ont montré que dans des types d’activités plus difficiles (comme la course), les athlètes ne parviennent à remplacer qu’environ la moitié de leur liquide. S’ils tentent plus que cela, ils courent le risque d’obtenir un point de côté sévère et d’avoir à assumer le doublé, la main sur une position de la hanche que beaucoup d’entre nous connaissent si bien.

Un chercheur français a pris 643 coureurs et les a pesés avant et après un marathon. Le chercheur a découvert que seules les personnes les plus lentes de la course ont réussi à maintenir leurs pertes de fluide en dessous de 2%. Beaucoup de sourcils se sont levés d’une manière “je vous l’ai dit”.

Une autre étude a ensuite révélé que le coureur éthiopien vedette, Haile Gebrselassie, avait souvent perdu environ 10% de son poids corporel lors de ses marathons record. Cette règle générale concernant la transpiration de plus de deux pour cent de votre masse corporelle a été officiellement retirée. Dans le domaine de la science du sport, en tout cas. L’industrie des boissons pour sportifs, en revanche, a continué de battre ce tambour.

Dans son article de 2012 pour le Globe and Mail, Alex Hutchinson a cité le Dr Trent Stellingwerff, un physiologiste de l’Institut canadien du sport à Victoria, disant: “Quiconque a travaillé sur le terrain avec des athlètes s’est probablement rendu compte il y a des années qu’un strict deux pour cent l’arrêt de la déshydratation ne fonctionne tout simplement pas. ” Stellingwerff a poursuivi en disant qu’il vise généralement une déshydratation de trois à six pour cent, selon les conditions (à quel point il fait chaud ou froid) et la tolérance individuelle. Il est clair que certaines personnes supportent mieux le temps chaud que d’autres et certaines personnes, comme moi, transpirent simplement plus.

Alors, comment la règle des deux pour cent a-t-elle si mal tourné? Le problème avec les études qui ont conduit à cette règle est que les chercheurs avaient délibérément mis les sujets dans un état de déshydratation en utilisant des saunas et des diurétiques avant de leur demander de faire de l’exercice. Je suis sûr que vous pouvez imaginer qu’il y a une grande différence entre être déshydraté de force par des moyens extrêmes et simplement avoir soif après un dur entraînement. Je ne réussirais pas très bien non plus si j’étais maltraité comme ça et qu’on me demandait de courir un kilomètre rapide.

