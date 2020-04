Comment savoir si vous avez un pitch parfait?

Mariah Carey, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Mozart, Beethoven, Jimi Hendrix et Yanni. Qu’est-ce que ces musiciens ont en commun? On dit que tous ont un ton parfait.

La hauteur parfaite est-elle rare? Si vous ne l’avez pas déjà, pouvez-vous l’apprendre?

Qu’est-ce qu’un pitch parfait (ou absolu)?

La hauteur parfaite (techniquement appelée hauteur absolue) est la capacité d’identifier, sans effort, la hauteur d’une note.

Disons que quelqu’un joue un D au piano. Une personne avec une hauteur parfaite – et la formation musicale pour pouvoir nommer les notes – pourrait identifier la note comme un D sans aucune référence. Ou ils peuvent entendre une note jouée et être en mesure de la reproduire sur un instrument sans avoir à la rechercher. Si vous aviez dit à quelqu’un qui avait une formation vocale et un pitch parfait de chanter un D, ​​il pourrait le faire facilement.

Lorsque quelqu’un peut identifier une note uniquement lorsqu’elle est basée sur une note de référence, cela s’appelle la hauteur relative. Les personnes avec un ton parfait, d’autre part, n’ont pas besoin d’une note de référence pour étiqueter correctement un ton audible.

La hauteur parfaite est-elle rare?

Sur 10 000 personnes, seulement 1 à 5 d’entre elles auront un pitch parfait. Cependant, sur 10000 musiciens, entre 100 et 1100 (soit 1-11%) peuvent avoir le don. Le pitch parfait est également observé dans les familles, ce qui suggère qu’il est au moins partiellement génétique.

La hauteur parfaite est plus courante dans les cultures où la langue est tonale. Dans les langues tonales, le même mot dit dans des tons différents a des significations différentes. (C’est comparé aux cultures où le ton indique l’émotion et non le sens.) Une étude sur les étudiants en musique a révélé que 60% des étudiants parlant le mandarin qui avaient étudié la musique depuis l’âge de quatre ou cinq ans avaient un ton parfait par rapport à seulement 14% des anglophones. étudiants parlant.

Certains scientifiques soutiennent que cela pourrait signifier que la hauteur parfaite peut être enseignée. Cela est particulièrement vrai pour une personne qui apprend à modifier et à identifier le ton dès son jeune âge, comme quand elle apprend à parler sa langue maternelle.

D’autres études ont montré que le pitch parfait est plus fréquent chez les personnes autistes. Une étude portant sur des enfants âgés de 7 à 13 ans a montré que les personnes autistes étaient mieux en mesure de distinguer deux tonalités subtilement différentes et de se souvenir des mélodies des semaines plus tard que les enfants neurotypiques du même groupe d’âge. Ce lien est particulièrement intrigant, car la compréhension de la hauteur parfaite peut nous aider à comprendre les liens génétiques avec l’autisme ainsi que les traitements possibles.

Des recherches sur les différences anatomiques réelles ont montré que le cerveau des personnes au diapason parfait était différent. Ils ont plus de matière grise dans la zone du cerveau que nous soupçonnons d’être responsable de l’identification de la hauteur tonale, le cortex auditif droit. Leur cortex auditif droit et leur cortex préfrontal, également associés au traitement de la musique, sont également plus épais, ce qui suggère une activité cérébrale accrue.

Fait intéressant, si vous avez un pitch parfait, il est apparemment difficile de comprendre ne pas l’avoir. (Je dis «apparemment» parce que je n’étais pas doué d’une oreille aussi performante.)

Pour comprendre pourquoi, une analogie avec la couleur est souvent utilisée. Imaginez quelqu’un qui peut voir toutes les couleurs et les distinguer mais ne peut pas vous dire si quelque chose est “jaune” ou “bleu” à moins qu’on ne leur montre d’abord une couleur de référence comme “rouge”. Pour ceux d’entre nous qui voient la couleur, cela n’a aucun sens! Il en va de même pour ceux qui ont une hauteur parfaite lorsqu’ils essaient de comprendre pourquoi le reste d’entre nous ne peut pas étiqueter une note lorsque nous l’entendons d’elle-même. Dans l’analogie des couleurs, une personne avec un ton parfait pourrait regarder une nuance de bleu sur le chandail de quelqu’un, puis aller dans un magasin de peinture et trouver la nuance exacte de mémoire.

Alors, pourquoi la capacité de différencier quelque chose comme la couleur est-elle si courante mais la tonalité absolue est-elle si rare? Un groupe a suggéré que peut-être une composante de la hauteur parfaite était plus courante – appelons-la pas pas tout à fait parfaite, mais meilleure que seule capable de pertinence.

Les travaux menés par le Dr Elizabeth Margulis de l’Université de l’Arkansas suggèrent que même les personnes sans formation musicale formelle peuvent montrer des signes d’un certain aspect de la hauteur absolue. Par exemple, ils pourraient être en mesure de choisir plus facilement des notes individuelles qui sont fausses pour les gammes familières comme le do majeur (pensez aux touches blanches du piano) par rapport aux gammes moins courantes comme celles en ré bémol majeur (principalement le piano noir). clés).

Margulis et son équipe constatent également que notre capacité à suivre la hauteur absolue peut affecter la façon dont nous nous sentons émotionnels lorsque nous écoutons de la musique. Les participants à l’étude ont indiqué que la musique se sentait plus tendue lorsqu’elle contenait des notes qui étaient dans la mauvaise tonalité.

