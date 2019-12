Comment sera la météo à Noël: alerte météo due aux vents violents

Après un après-midi de mardi sous un soleil pur et écrasant, l'arrivée du vent du sud a soulagé les habitants de la métropole. Noël est arrivé dans une grande partie du pays avec une baisse de température importante et la possibilité de pluies isolées, tel que rapporté par le Service météorologique national (SMN). Sauf dans le nord du pays, où les températures seront élevées et en plein soleil, des précipitations et des températures basses sont attendues du centre au sud.

Selon le SMN, le passage d'un front froid à travers la zone métropolitaine a provoqué un changement de vents vers le secteur sud, avec des vitesses comprises entre 45 et 60 km / h, avec des rafales qui dans certains secteurs peuvent dépasser 80 km / h. Pour cette raison, le SMN a émis une alerte en raison de vents violents pour le nord de la province de Buenos Aires, l'est et le centre de Catamarca, Cordoue, le sud d'Entre Ríos, l'est et le centre de La Rioja, San Luis, Sur et le centre de Santa Fe, au sud de Santiago del Estero, ville autonome de Buenos Aires et Rio de la Plata. Il a également été signalé que l'intensité des vents aura tendance à diminuer progressivement du sud au nord au cours de la matinée de ce mercredi.

Selon le dernier rapport du SMN, les précipitations arriveront dans la soirée à la capitale fédérale et au Buenos Aires Conurbano. L'instabilité restera pour le reste de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Selon le SMN, jeudi sera nuageux, les vents du secteur est tournant vers le sud-est, avec des températures comprises entre 17 et 26 degrés, et des orages isolés jusque tard dans la nuit.

Vendredi, la température augmentera un peu pour atteindre 29 degrés. Les précipitations se prolongeront tôt le matin et le matin de cette journée. Le soir le ciel sera principalement nuageux, avec des vents du nord-est tournant vers l'est, mais pas de pluie.

Malheureusement, le mauvais temps persistera pendant le week-end. Samedi, les tempêtes isolées reviendront, déjà avec plus d'intensité. De fortes averses sont attendues pour la soirée. La température varie entre 23 et 30 degrés.

Dimanche, il y aura une légère augmentation de la température, avec un minimum de 22 degrés et un maximum de 32 degrés. La journée sera principalement nuageuse, les vents du nord tournant vers l'est et des averses l'après-midi.