Comment s’est déroulée la réunion de 90 minutes au cours de laquelle le dôme nazi a planifié l’Holocauste

Le 20 janvier 1942, dans un hôtel particulier de Wannsee, au sud-ouest de Berlin, 15 membres du gouvernement d’Adolf Hitler se sont mis d’accord en seulement 90 minutes sur le plan d’organisation de la “Solution finale au problème juif”, la décision finale sur ce qui serait connu comme l’Holocauste.

La villa a accueilli il y a 78 ans ce qu’on appelle la conférence de Wannsee et l’endroit est maintenant un centre de formation et Memorial Place, qui vient d’ouvrir une exposition qui raconte l’histoire de l’un des plus grands tournants des méthodes de meurtre systématique du régime nazi.

La décision de commettre ces meurtres n’a toutefois pas été prise lors de cette réunion, comme l’explique Efe, le directeur du service éducatif de la Wannsee Conference House, le Dr Elke Gryglewski.

“La décision d’un meurtre systématique avait déjà été prise auparavant, soi-disant à l’automne 1941. Il y avait déjà tous les éléments qui font partie du meurtre systématique: fusillades de masse, déportations, les premiers camps de la mort existent également déjà” .

“C’est pourquoi lorsque cette réunion a lieu, l’objectif est l’organisation”fit-il remarquer. «Mettre en œuvre la répartition du travail entre les différents ministères et discuter également de la manière dont les enfants des couples juifs et non juifs seront affectés.»

La prise de ces décisions était très importante pour le gouvernement allemand qui, au début de 1942, espérait toujours mettre fin à la guerre bientôt, donc la personne chargée d’organiser et de diriger la réunion était un général SS, Reinhard Heydrich.

Une fois tous les détails résolus, les décisions prises au cours de ces 90 minutes à Wannsee ont rapidement été appliquées par le reste de l’Europe. «L’organisation convenue ici est rapidement mise en place; après la conférence, des camps de la mort sont construits qui n’existaient pas encore dans les camps de concentration qui existent déjà, des chambres à gaz sont construites et, à partir de l’été 1942, des déportations systématiques commencent dans toute l’Europe », a expliqué Gryglewski.

UN LIEU POUR LE RESTE DES SS

Le lieu choisi pour la conférence était cette villa à la périphérie de Berlin: un manoir au bord d’un lac et entouré par la nature, dans une zone de vacances de la classe supérieure berlinoise.

La maison a été vendue en 1940 à une fondation créée par Heydrich lui-même et utilisée jusqu’à la fin de la guerre comme lieu de résidence et de loisirs pour les officiers SS.

Avec suffisamment d’espace sur ses trois étages, de grands jardins et la facilité d’arriver en un peu moins d’une heure au centre de Berlin, cette maison était l’endroit idéal pour combiner ce service presque hôtelier avec le travail institutionnel que le haut commandement des SS devait faire

Bien qu’il y ait eu de nombreuses conférences là-bas, c’est sans aucun doute la plus importante et la plus connue pour les conséquences qu’elle a apportées aux Juifs dans toute l’Europe.

MÉMOIRE HISTORIQUE DE LA MAISON WANNSEE

On a trouvé, après la fin de la guerre, les documents prouvant la vraie pertinence de la conférence, mais on ne leur a pas accordé beaucoup d’importance et la maison est devenue un centre de loisirs pour enfants jusqu’en 1988, lorsque la décision est finalement prise de devenir un lieu de mémoire.

“Pendant cette période, il y avait déjà des efforts de survivants tels que l’historien juif Joseph Wulf”, a expliqué Gryglewski, “en 1964, il voulait installer un centre de documentation international ici pour donner à quiconque veut enquêter sur le régime nazi.”

Cependant, l’historien a rencontré la réticence du gouvernement, car à ce moment-là, a expliqué Gryglewski, “il y avait encore beaucoup d’anciens nazis dans des postes gouvernementaux, et un centre de documentation comme celui-ci n’était pas souhaité”.

“Ce qui est tragique, c’est que Joseph Wulf, quand il voit que son initiative n’est pas réalisée et qu’il est clair qu’elle ne le sera pas, se suicide en 1964, ce qui nous montre combien il aurait été difficile de vivre dans ces premières décennies de l’après-guerre. , dans une société encore très dominée par les idées et par le peuple du régime nazi. “

L’histoire de Wulf, ainsi que celle de la maison elle-même et de la société de l’époque, ont été incluses dans la nouvelle exposition ainsi que les informations et les documents qui ont été récupérés de la réunion.

Avec tous ces éléments, Gryglewski espère que les visiteurs auront une vision globale de ce qui s’est passé lors de la conférence de Wannsee House, qui marquera en une heure et demie de manière si radicale l’histoire de l’Europe et du monde.