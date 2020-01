Comment s’est passé le retour de Lucía Galán à «Hello Dolly», après la mort de sa mère

Lucía et Joaquín Galán Ils ont commencé l’année avec de tristes nouvelles. Sa mère a eu un accident vasculaire cérébral à la fin de l’année dernière et est décédée après plusieurs jours de souffrance, le 12 janvier. Pendant ces jours, le chanteur a créé Bonjour Dolly, la comédie musicale qui signifiait le retour du chanteur au théâtre. Au milieu de la douleur, l’actrice est revenue aux tables.

Jeudi 16 était le jour du retour. Lucia est revenue se mettre à la place de Dolly, la marieuse new-yorkaise, qui traverse la vie en faisant plaisir aux gens et qui, à son tour, cherche un nouvel amour après son veuvage. Lucia est arrivée au théâtre accompagnée de son frère Joaquin, et le spectacle était sa belle-sœur Viviana, son petit ami, Pablo Alarcón, sa fille, Roséeet l’un de ses amis les plus proches, Manuela Bravo.

Lucia monta sur scène, brillait comme tous les soirs et il a dédié cette fonction à la mémoire de sa mère. À la fin, elle et l’ensemble des acteurs sont allés dîner. Ce fut la première sortie du casting, car en raison de l’ACV subi par Engracia, ils n’avaient pas fait le repas classique pour célébrer la première de l’œuvre.

Lucía et Joaquín ont mené la table, qui a également participé Antonio Grimau, Laura Azcurra, Agustín Sullivan et Darío Lopilato, protagonistes de l’œuvre. C’était aussi Arturo Puig, directeur du décor, avec sa femme, l’actrice Jungle allemande; et les producteurs Leo Cifelli et Angel Mahler.

Lucia allait bien et – selon plusieurs témoins qui ont assisté au moment – la fonction était une injection d’humeur pour l’actrice, pour faire face à la perte de sa mère d’une manière moins douloureuse. “Elle est arrivée au théâtre et a fait la routine habituelle, ses camarades de classe l’ont accueillie comme d’habitude et tout le monde est allé de l’avant pour que le spectacle se déroule de la meilleure façon”, a déclaré une source de la production de Hello Dolly à Teleshow.

Lucia continuera de diriger le spectacle jusqu’à la mi-mars – comme prévu -, car il a des engagements exceptionnels avec son frère Joaquin et une tournée prévue avec Pimpinela à travers différents pays.

Après la mort, les Pimpinela ont écrit dans leurs réseaux un message de gratitude pour les adeptes et pour tous ceux qui leur ont apporté leur soutien à un moment aussi douloureux: des manifestations d’affection et de respect envers eux et leur mère. QEPD. “

Comme indiqué par la production de l’œuvre, “Lucia voulait reprendre dès qu’elle le pouvait les fonctions. Ce furent des jours difficiles pour elle, mais elle n’a jamais mis un frein à la répétition ou au début des représentations. Elle portait sa tristesse en silence”Ils ont souligné.