Comment sont les pyjamas intelligents qui émettent des alertes lorsque l’utilisateur tombe?

Appareils connectés et intelligents. De plus en plus de gadgets incluent des capteurs pour surveiller différents aspects de la maison, de la voiture et du corps humain.

Dans la catégorie des accessoires portables, ils peuvent être mentionnés parmi les brosses connectées pour améliorer l’hygiène buccale pyjama qui pensait émettre des alertes lorsque l’utilisateur tombe ou a un problème. Ce dernier est la literie e-Skin développée par la société Xenoma.

Les pyjamas, qui sont deux pièces (veste et pantalon) intègrent des capteurs qui permettent surveiller la stabilité de l’utilisateur et s’il tombe, ils envoient un avis directement à leurs contacts.

Le vêtement contrôle également la fréquence cardiaque, la respiration et les signes vitaux de la personne en dormant. En ce sens, il offre également des informations sur les habitudes de sommeil. Comme il mesure également l’activité des utilisateurs, il propose des suggestions s’il détecte que cela fait longtemps sans bouger.

Ces vêtements chics faisaient partie des nouveautés qui se sont démarquées au CES, où il a également été possible de rencontrer Coussin de ronflement Motion Pillow Il intègre un système qui détecte quand une personne ronfle pour des changements dans le rythme de sa respiration.

Lorsque cela se produit, la chambre à air où la tête de l’utilisateur est supportée est gonflée pour changer de position. Ce petit mouvement du cou permettra à l’air de mieux pénétrer dans le nez et soulagera temporairement le blocage du ronflement .

Il convient de noter, cependant, que le ronflement n’est qu’un symptôme et qu’il peut masquer certains troubles ou maladies, il est donc essentiel de consulter un médecin pour avoir un diagnostic précis.

Un autre nouvel appareil au sein de ce qu’on appelle la «technologie de sommeil» est le bandeau Urgonight qui propose de contrôler la fréquence des ondes cérébrales qui régulent notre repos pour obtenir un meilleur repos.

Comme expliqué par ses créateurs, le bandeau est une solution d’entraînement cérébral non invasive qui utilise un appareil de mesure d’électroencéphalogramme (EEG). De plus, il propose des exercices cérébraux personnalisés dans une application.

Le bandeau, qui intègre des capteurs, a été développé par des neuroscientifiques et des experts du sommeil. Le système n’est pas utilisé tous les jours. Il doit être placé 20 minutes par jour, trois fois par semaine. Dans tous les cas, comme mentionné ci-dessus et chaque fois qu’il s’agit de questions liées à la santé et au bien-être, une consultation avec un professionnel de la santé est nécessaire.