Comment survivre en tant que noctambule dans un monde de 9 à 5

Préférez-vous regarder un lever de soleil ou compter les étoiles de minuit? Avez-vous votre énergie créative et votre zèle optimiste lorsque vous sortez du lit le matin ou lorsque tout le monde est allé se coucher pour la nuit? Ou que diriez-vous de cela – si vous deviez vous réveiller à 6h00 du matin, ressembleriez-vous davantage à Mary Poppins ou à Oscar le Grouch?

Vos réponses dépendront de votre chronotype, une tendance biologiquement câblée pour que votre corps et votre cerveau fonctionnent mieux à certains moments de la journée. La plupart d’entre vous se trouvent quelque part au milieu – vous n’aimez pas vous réveiller à 5 h 00 pour une course, mais vous n’êtes pas du genre à bourdonner d’énergie après minuit non plus. Mais beaucoup d’entre nous ont des chronotypes plus avancés ou retardés. Autrement dit, nous pourrions être des alouettes du matin extrêmes ou des oiseaux de nuit.

Pourquoi les noctambules ont-ils une mauvaise réputation?

Je suis personnellement un oiseau de nuit. De retour au collège, je ne me suis jamais inscrit à des cours commençant avant 10 h 00 et je pouvais rester confortablement debout après 2 h 00 pour faire la fête – je veux dire, étudier – sans que mon énergie ne fléchisse. Et il n’y avait aucun problème avec ça au collège! Je n’avais pas de tournées à 7 h 00 ni de réunions à 8 h 00, donc mon corps et mon cerveau pouvaient vivre avec bonheur selon l’horaire qu’ils voulaient. Mais plus j’entre dans ma carrière professionnelle, plus ma biologie doit s’adapter au grand méchant monde, conçu par et pour les matinaux.

Je blâme Benjamin Franklin. Quand il a dit: «Tôt au lit, tôt pour se lever, rend un homme en bonne santé, riche et sage», il n’a pas suivi cela avec la mise en garde que cela n’est vrai que pour les gens du matin! S’il parlait au reste d’entre nous, il aurait dû dire: «Rester debout, dormir, vous rend en bonne santé et heureux dans votre propre peau.» Mais malheureusement, son admiration pour la matinée a contribué au stéréotype selon lequel les lève-tard sont juste paresseux ou immature.

Mécanismes d’adaptation et santé des noctambules

Et ce n’est pas seulement un problème de mauvaise réputation. Les personnes atteintes de chronotypes retardés (c.-à-d. Les oiseaux de nuit) sont plus à risque de troubles psychiatriques, de toxicomanie, d’hypertension, d’obésité, de diabète de type 2 et même d’infertilité. Mais ce n’est pas parce que les hiboux sont intrinsèquement malsains. C’est parce que nous sommes obligés de vivre une vie de désalignement – notre biologie ne correspond pas à nos demandes externes, ce qui nous amène à avoir des habitudes moins saines pour maintenir nos horloges biologiques. Par exemple, si vous êtes un chronographe retardé, je parie que vous dormez le week-end. Vous essayez de vous coucher «à une heure décente», mais vous ne pouvez pas vous empêcher de lancer et de tourner et, éventuellement, de mettre votre iPad tard dans la nuit. Avez-vous déjà porté des lunettes de soleil le matin parce que vous n’êtes pas encore prêt à avoir l’air humain? Ces habitudes sont tout à fait compréhensibles – j’avais l’habitude de les faire toutes.

Malheureusement, ces habitudes perturbent constamment votre horloge biologique intérieure, appelée système circadien. Ce n’est pas une mince affaire, car le système circadien est responsable du respect du calendrier et du bon fonctionnement de toutes vos fonctions biologiques, y compris votre métabolisme, la sécrétion hormonale, la fonction cognitive, le tonus musculaire et même l’humeur. Si votre corps et votre cerveau sont la Grand Central Station, le système circadien est le réseau de toutes les horloges de la station. Lorsque l’heure de la grande tour de l’horloge correspond toujours à l’heure des conducteurs de train, qui correspond également à l’heure de tous les ordinateurs et à la montre de chaque passager, alors tout se passe bien. Mais imaginez si l’heure de cette grande tour de l’horloge changerait au hasard, et personne ne pouvait être sûr de savoir quelle heure il était. Imaginez le chaos dans cette gare!

Il n’est pas étonnant que les travailleurs postés, qui ont une version encore plus extrême du désalignement circadien, ont de plus grands problèmes de santé comme l’obésité que leurs pairs qui ne travaillent pas. Encore plus effrayant, le travail posté est le seul élément non chimique de la liste des cancérogènes de l’American Cancer Society, ce qui signifie que les médecins conviennent que le travail posté augmente le risque de cancer pour une personne. Et même si vous n’êtes pas un travailleur posté, mais que vous avez même quelques heures de volte-face entre votre horaire de sommeil en semaine et votre horaire de week-end, vous êtes plus à risque de prendre du poids, de l’obésité, du diabète et de la dépression.

