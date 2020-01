Comment traiter votre passeport est meilleur par téléphone qu’en ligne

C’est au 1er janvier 2020 que le coût par procédure de passeport au Mexique a augmenté qui, selon les informations fournies par le ministère des Affaires étrangères, présente les équivalences suivantes: pour un an, 625 pesos; pendant trois ans, 1 300 pesos: 6 ans, 1, 790 pesos et pendant 10 ans, 2 150 pesos.

Le montant des droits 2020 avec un avantage de 50% pour la délivrance d’un passeport valable trois ans est de 650 pesos; celle de six ans, de 895 pesos, tandis que celle correspondant à 10 ans est de 1 375 pesos. Sur la base de l’avantage de 50%, il est important de tenir compte du fait qu’il ne s’applique qu’aux personnes de plus de 60 ans., personnes handicapées et travailleurs agricoles temporaires Mexique-Canada.

Les personnes handicapées doivent le vérifier en en soumettant un des documents suivants:

a) Certificat original ou certificat médical délivré par toute institution de santé publique ou de sécurité sociale

b) Original et copie des titres de compétences nationaux pour les personnes handicapées délivrés par le Système National pour le Développement Intégral de la Famille (DIF)

Dans le cas des travailleurs agricoles temporaires, pour que la remise soit effective, ils doivent présenter une preuve dans l’original, délivré par le Système national de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Il ne sera applicable qu’aux passeports d’une validité de 3 à 6 ans.

Remarque: La procédure de passeport effectuée dans les bureaux de liaison de l’État et des municipalités avec le SRE, a un coût supplémentaire fixé par les États ou les municipalités pour le service fourni dans leur localité.

Dans le cas du traitement des passeports pour les personnes majeures l’un des documents suivants peut être délivré pour l’accréditation de la nationalité mexicaine: copie certifiée conforme de l’acte de naissance délivré par l’office de l’état civil mexicain (original); copie certifiée conforme de l’acte de naissance délivré par les bureaux consulaires (original); lettre de naturalisation (original et copie); déclaration de nationalité mexicaine par naissance (original et copie); Certificat de nationalité mexicaine (original et copie).

Dans le cas de copies photostatiques, celles-ci doivent être lisibles, en noir et blanc, même qui sera accepté avec le recto (recto) et le verso (verso) sur le même recto de la feuille. Lorsque le format du document ne le permet pas, les copies doivent être sur des feuilles séparées.

Il est à noter que l’acte de naissance ne doit pas être extemporané (survenu après les trois premières années de vie), si elle dépasse la saison, une documentation supplémentaire doit être présentée: Original de la copie certifiée conforme du certificat de mariage des parents, délivré par l’office de l’état civil mexicain, s’ils se sont mariés sur le territoire national avant la naissance du demandeur; Copie certifiée originale du certificat de naissance d’un frère aîné, délivré par l’office de l’état civil mexicain, dès lors qu’il est né sur le territoire national et enregistré dans les trois ans suivant sa naissance.

Également original de la copie certifiée conforme de l’acte de naissance du père ou de la mère mexicain, délivré par le bureau de l’état civil mexicain, s’il a été enregistré dans les trois ans de sa vie; Original et copie de document délivré par l’autorité d’immigration de la date d’admission dans le pays de la mère étrangère, si cela s’est produit avant la date de naissance de l’intéressé; Original et copie de Certificat d’enseignement primaire délivré par le Ministère de l’éducation publique ou toute autre institution reconnue par ledit secrétariat, à condition qu’elle ait été conclue entre 12 et 14 ans de l’intéressé.

De même, original du parti religieux de l’intéressé, collationné dans les livres de l’institution correspondante par un notaire et s’est installé dans l’année de sa naissance; Original de la copie certifiée conforme de l’acte de naissance d’un demi-frère aîné délivré par l’office de l’état civil mexicain, à condition qu’il soit né sur le territoire national et enregistré dans les trois premières années suivant la naissance; Dans le cas des personnes de moins de 12 ans, elles peuvent soumettre un original et une copie du une preuve de naissance ou un certificat médical de naissance, délivré par une autorité compétente ou une sage-femme autorisée par le ministère de la Santé.

Dans le cas de mineurs adoptés par des Mexicains et / ou des étrangers, remettre l’original de la copie certifiée conforme de la sentence contenant la résolution d’adoption et l’ordonnance pour laquelle elle était exécutoire. (Article 15, section VII du Règlement sur les passeports et l’actuel document d’identité et de voyage).

Pour obtenir le fiche d’aide au paiement correspondante Entrez dans la ligue suivante.

Lorsque vous l’ouvrez, il suffit de l’imprimer, en tenant compte que dans la section de la chaîne de dépendance qui se résume au format, à la fin, le validité. Il est important d’être enregistré en fonction de la durée requise par chaque voyageur pour avoir son passeport, c’est-à-dire: un an (01); trois ans (03); six ans (06) et 10 ans (10).

Les options qui existent pour traiter le passeport sont,

Face à face: Sur rendez-vous auprès des 45 Délégations du Ministère des Affaires Etrangères ou aux Bureaux d’Etat et Communaux de Liaison avec le SRE.

Dans les Délégations du Secrétariat de 08h00 à 15h00 du lundi au vendredi.

Délégations Benito Juárez, Cuajimalpa et Cuauhtémoc, situé à Mexico, en plus Ils servent les samedis et dimanches de 08h00 à 15h00.

Connaître le les horaires des bureaux de liaison des États et des municipalités, Vous pouvez appeler le numéro suivant: 800 810 773.

Dans ce même numéro, vous pouvez demander des informations, en cas de doute sur les exigences du processus de passeport mexicain sur le territoire national, ainsi que sur un rendez-vous gratuit du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00, le samedi de 09h00 à 16h00 : 00 heures.

Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne via le lien suivant: https://citas.sre.gob.mx , bien qu’il soit recommandé d’appeler, car si vous devez apporter des modifications à votre rendez-vous, les conseillers téléphoniques peuvent vous aider lors du prochain appel. Le faire en ligne empêche les changements, car il y a une inscription dans le système et il n’y a rien de plus que d’annuler le rendez-vous et d’en faire un nouveau.

En cas d’exigence d’un passeport d’urgence, c’est le domaine de la protection des citoyens qui est chargé de fournir les informations nécessaires. savoir si le voyageur en question est soumis à l’obtention d’un passeport sous ces caractéristiques. Son numéro de téléphone est le: 55 36 86 55 81 et son email: atencionciudadanasre@sre.gob.mx, et ses heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.