Comment trier les patients qui ont besoin de soins intensifs

Les patients atteints de COVID-19 ont inondé des hôpitaux en Italie, obligeant les médecins à prendre des décisions angoissantes concernant les personnes qui devraient recevoir des soins vitaux. Les afflux de patients pourraient bientôt exiger des décisions de triage pénibles dans les unités de soins intensifs (USI) des États-Unis. Jeudi, il y avait plus de 13000 cas confirmés aux États-Unis, et le nombre de morts à l’échelle nationale était passé à 175.

En février, une étude de la recherche opérationnelle a utilisé la modélisation mathématique pour déterminer quel type de politique de triage pourrait être utile dans une unité de soins intensifs pendant une telle augmentation. Le document a analysé les circonstances dans lesquelles les patients pouvaient être mis en file d’attente pour être admis dans une unité de soins intensifs hypothétique avec des lits limités ou transférés dans un service général à mesure que leur état changeait. L’objectif était de trouver une heuristique, ou règle empirique, pour les cliniciens qui minimisait le taux de mortalité moyen de tous les patients au fil du temps, ce qui est l’objectif du triage dans le monde réel.

«Souvent, les professionnels de la santé se concentrent vraiment sur la prise de cette seule décision pour le patient qui se trouve juste en face d’eux», explique Laura Albert, ingénieur système à l’Université du Wisconsin – Madison, qui n’a pas participé à l’étude. . «C’est vraiment difficile quand ils doivent demander au patient d’attendre, car cela sauvera beaucoup plus de vies à travers le système. Ces heuristiques sont vraiment précieuses pour les fournisseurs de services, car sinon, il leur est si difficile de passer cet appel sur le moment. »

À l’aide de simulations informatiques, les chercheurs ont appliqué une heuristique qui a déterminé qui devrait être admis dans un lit de soins intensifs en estimant combien les chances de survie de chaque patient ont augmenté en y étant, puis en divisant le chiffre par le nombre de jours que cette personne aurait probablement besoin de rester. Les personnes dont le ratio était le plus élevé ont été priorisées. Les chercheurs ont également examiné le fonctionnement de l’heuristique lors de l’ajout de conditions de santé supplémentaires aux patients.

L’étude a comparé les taux de mortalité collectifs heuristiques à ceux des scénarios de triage possibles. Une politique a fourni des lits sur le principe du premier arrivé, premier servi. Un autre a donné son congé aux patients qui étaient le moins susceptibles de se retrouver dans une mauvaise situation dans un service général pour faire de la place pour de nouveaux patients. Une troisième approche a fait sortir au hasard des personnes des soins intensifs à l’arrivée de nouveaux patients.

Dans l’ensemble, le ratio heuristique priorisait les patients qui devaient recevoir le plus grand bénéfice chaque jour où ils occupaient un lit de soins intensifs. Le co-auteur de l’étude, Nilay Argon, chercheur en opérations à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, dit que cela était particulièrement utile lorsque l’état d’un individu s’améliorait ou empirait pendant son séjour. «Dès qu’ils changent d’état, leur triage doit être appliqué à nouveau», explique Argon. Les modèles opérationnels antérieurs des décisions de triage dans les unités de soins intensifs n’ont pas considéré l’état du patient comme différent, ajoute-t-elle.

Une approche du premier arrivé, premier servi utilisée dans un hôpital de Wuhan, en Chine, lorsque le coronavirus a commencé à se propager n’était peut-être pas la meilleure stratégie. Shu-Yuan Xiao, pathologiste à l’Université de Chicago, était à Wuhan à ce moment-là et a vu comment les agents de santé ont réagi. Il les a même aidés. «Les hôpitaux étaient débordés», explique Xiao. “Ils n’avaient tout simplement pas autant d’USI, et les unités de soins intensifs avaient un premier arrivé, premier servi » au début, ce qui peut avoir contribué aux taux élevés de mortalité initiaux dans la ville.

«Les soins de santé ne dépendent que des ressources dont nous disposons et des ressources disponibles [for one patient] sont en fait fonction de la façon dont vous traitez les autres patients », explique Albert. «Vous ne pouvez pas toujours prendre ces décisions de traitement isolément. Et nous le voyons vraiment quand il y a une forte vague de patients. “

Edieal Pinker, chercheur en opérations à l’Université de Yale, dit que réserver un lit pour les patients gravement critiques – une pratique appelée «marche au ralenti» – lorsque des individus moins critiques attendent apporte encore une autre couche de complexité au triage. “Une fois que vous avez attaché ce lit, vous bloquez quelqu’un”, dit-il. “C’est une décision difficile à prendre, car vous dites à un patient qui est devant vous maintenant [that] ils ne peuvent pas avoir ça. C’est difficile à faire pour les gens, vous avez donc besoin de directives et de discipline. ” La nouvelle étude ne portait que sur les politiques de non-ralenti.

Semblable à ce qu’indiquait le nouveau modèle, lorsqu’un patient ayant de faibles chances de guérison attache un lit de soins intensifs pendant plusieurs jours et que plusieurs autres patients pourraient être stabilisés dans ce lit, dit Pinker, les cliniciens devront prendre la décision de déménager ce patient aux soins palliatifs. “Le danger, cependant, lorsque vous déplacez des patients infectieux COVID-19, c’est que vous avez besoin d’un endroit pour les déplacer où vous n’allez pas finir par propager le virus encore plus”, ajoute-t-il.

Les modèles ne sont pas nécessairement la réponse finale, explique Jennifer Horney, épidémiologiste au Disaster Research Center de l’Université du Delaware. Elle prévient que les hypothèses intégrées peuvent ne pas se traduire par des scénarios du monde réel. «Je pense que nous pouvons envisager [models] dans le cadre d’un outil de planification », dit-elle. Mais “il est important d’être judicieux lors de l’utilisation des données de la modélisation pour essayer de prédire exactement ce qui va se produire dans une situation réelle.” Horney dit que les études «post-événement» qui collectent des données auprès des établissements de soins de santé après une véritable épidémie, comme la pandémie de H1N1 en 2009, et les utilisent pour prédire ce qui se produirait dans un événement similaire, peuvent être préférables aux modèles qui font des hypothèses qui peut ou ne peut pas jouer.

En effet, il est peut-être trop tôt pour que les hôpitaux appliquent l’heuristique de la nouvelle étude à une poussée de patients COVID-19. Une difficulté est le manque de données sur les taux de survie de la maladie, explique Scott Levin, ingénieur biomédical à la Johns Hopkins School of Medicine, qui a co-conçu un système de triage électronique pour Johns Hopkins, un programme d’apprentissage automatique qui utilise la santé enregistrer les données pour aider à classer les patients en salle d’urgence. «Nous n’avons pas vraiment beaucoup de données historiques sur qui bénéficiera d’une unité de soins intensifs», dit-il. À mesure que les données s’accumulent, Levin dit: les modèles mis à jour peuvent produire des recommandations de triage mieux adaptées à ce qui se passe avec COVID-19.

Sans données de survie solides, la flexibilité sera la clé pour faire face à une poussée de patients atteints de coronavirus, explique Pinar Keskinocak, ingénieur système au Georgia Institute of Technology. Elle dit qu’il est important pour les administrateurs du système de santé et les décideurs politiques de sortir des sentiers battus sur la façon de modifier le flux de travail et les processus.

Un exemple vient de Demetrios Kyriacou, médecin au service d’urgence de l’hôpital Northwestern Memorial – une ligne de front pour le triage qui compte environ 100 lits. Kyriacou dit que le comité des catastrophes de l’hôpital a discuté de l’extension de la zone de triage à d’autres parties de l’établissement, y compris même une baie d’ambulance, si le besoin s’en faisait sentir. «Si nous étions intervenus plus tôt pour isoler les personnes malades, je pense que nous aurions une épidémie beaucoup moins problématique dans ce pays», dit-il.