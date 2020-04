Comment Twitter change la recherche médicale

Esther Choo n’avait que quelques milliers d’adeptes sur Twitter avant août 2017. Choo, urgentologue à l’Oregon Health & Science University, a interagi principalement avec d’autres médecins. Mais quand elle a tweeté un jour au sujet du racisme qu’elle avait enduré en pratiquant la médecine, ses publications sont devenues virales – et son nombre de followers a grimpé jusqu’à 20 000 presque du jour au lendemain. Aujourd’hui, elle compte près de 80 000 abonnés.

«Les avantages professionnels ont été si concrets», explique Choo. Twitter, pour elle, l’a aidée à rencontrer de nouveaux collègues et amis professionnels et lui a offert des opportunités de plaidoyer autour de l’équité raciale et de genre en médecine. “Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait ma carrière sans cela.”

En tant que médecin de haut niveau sur la plate-forme, Choo (@choo_ek) est une valeur aberrante dans la communauté médicale en termes de nombre de ses adeptes, mais elle fait partie d’une communauté importante et croissante de médecins et de scientifiques qui utilisent Twitter dans le cadre de leur travail professionnel. vies. Une enquête Nature menée en 2014 a révélé que 13% des scientifiques utilisent Twitter, et en 2017, une analyse publiée dans PLoS One a identifié plus de 45000 scientifiques avec des comptes.

La plupart des scientifiques et des médecins n’atteignent pas un public aussi large que Choo, mais ils trouvent que cela a été utile pour leur carrière. «Twitter abaisse les limites de nos silos institutionnels», explique Ankeet Udani (@ankeetudani), anesthésiste et spécialiste de l’enseignement médical à la Duke University School of Medicine, qui a lancé un club de journaux sur Twitter pour les résidents. Cela contribue également à uniformiser les règles du jeu scientifique, explique Janet Han (@netta_doc), cardiologue au Veterans Affairs Greater Los Angeles Healthcare System et à l’Université de Californie à Los Angeles, et auteure d’articles sur les médias sociaux en médecine. «Tout le monde peut être sur Twitter», dit-elle, des étudiants de première année aux directeurs de département. “Tout le monde peut interagir avec n’importe qui.”

La plate-forme est également en train de remodeler fondamentalement la façon dont les scientifiques et les médecins universitaires peuvent découvrir, discuter et partager la recherche. Ce n’est pas une entreprise parascolaire pour ceux qui y participent, c’est un outil de communication essentiel, explique Vinay Prasad (@VPrasadMDMPH), hématologue-oncologue à l’Oregon Health & Science University et un utilisateur actif de Twitter avec plus de 30 000 abonnés. Mais ce changement s’accompagne de douleurs croissantes, et tout le monde, des particuliers aux grandes institutions, a du mal à trouver la meilleure façon d’incorporer les médias sociaux dans les mesures traditionnelles autour des réalisations. «C’est probablement l’une des choses les plus perturbatrices et les plus bénéfiques qui se soit produite en médecine universitaire», dit Prasad.

Analyse immédiate

Avant Twitter, les chercheurs disposaient de moyens limités pour répondre et critiquer les nouvelles recherches dans leur domaine. Ils pouvaient écrire une lettre au rédacteur en chef ou un article d’opinion dans une revue, mais cette réponse ne serait publiée que si les rédacteurs de cette revue y consentaient. Même s’il était publié, il n’apparaissait souvent pas avant des semaines. Ils pourraient mener leurs propres expériences et publier leur propre article, mais cette avenue est également soumise aux mêmes restrictions d’accès et de temps. Les blogs permettent l’auto-édition, mais il est difficile de diriger les gens vers eux, et le PubMed Commons – qui offrait aux chercheurs un moyen de commenter directement les articles – n’a jamais fait son chemin et a été supprimé en 2018.

Twitter contourne ces barrages routiers et permet aux conversations sur de nouveaux articles de se dérouler immédiatement et publiquement, explique Jordan Gauthier (@drjgauthier), un boursier du Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson. «Le jour de la publication, les gens peuvent y réagir», explique Gauthier, un utilisateur actif de Twitter qui compte environ 2 000 abonnés.

Les commentaires sur Twitter suppriment le journal de l’équation, permettent à quiconque de discuter des bourses et d’avoir une grande visibilité, dit Prasad: “C’est une formidable démocratisation de la critique de la science.” La plate-forme ouverte permet la possibilité que certaines critiques ou commentaires soient inexacts, ajoute-t-il. «Mais j’espère que la communauté est suffisamment intelligente pour attirer l’attention sur ce qui est exact. Les commentaires inexacts n’obtiennent pas les mêmes retweets. “

Parfois, la rétroaction donnée sur Twitter peut être plus pointue et critique que ce qui pourrait être donné en personne ou dans un éditorial officiel. «Vous pouvez voir des requins se rassembler autour d’un papier pour le déchirer», explique Gauthier. Mais alors qu’ils peuvent mordre, la tendance pourrait aider à pousser la qualité de la recherche. “J’y pense – vais-je être interrogé par l’un des statisticiens en ligne?” il dit. “Peut-être que cela stimule l’excellence et améliore les méthodes, et demande aux gens de réfléchir à ce que pense la communauté sur le terrain, plutôt que seulement dans votre propre bureau.”

Faire du clubbing

La discussion en ligne des articles est parfois facilitée par les clubs de revues Twitter. Les clubs de journaux, où les chercheurs se réunissent et examinent de manière critique de nouveaux articles ou de la littérature, sont des forums importants pour l’échange d’idées et la formation continue. Mais ils se produisent traditionnellement en personne et les participants sont généralement limités par le lieu. Sur Twitter, cependant, les clubs de journaux peuvent s’étendre au-delà de ces frontières. Udani, par exemple, en a lancé un pour les résidents en anesthésie. Les anesthésiologistes sont souvent isolés, mais l’utilisation de Twitter pour parler des articles les expose à des approches du monde entier. «C’est un changement par rapport au club de journaux traditionnel, qui est un peu dépassé», dit-il.

Une analyse formelle du potentiel éducatif des clubs de revues Twitter, centrée sur un club de revues de radiation médicale, a conclu que la flexibilité et l’accessibilité de l’environnement numérique offrent des avantages que les clubs en personne n’offrent pas – y compris la possibilité pour plus de gens d’observer sans pression pour participer, engagement mondial et moins de hiérarchies basées sur l’ancienneté. Dans ce club de journal particulier – la réunion #MedRadJClub – une heure de conversation pourrait avoir jusqu’à 245 participants et 4 559 tweets, a montré l’analyse.

Twitter peut offrir une deuxième chance à des articles qui n’auraient pas été acceptés dans des revues à fort impact, explique Sharonne Hayes (@SharonneHayes), cardiologue et fondatrice de la Women’s Heart Clinic à la Mayo Clinic Rochester, Minnesota. Elle était l’auteur principal d’un document de 2017 qui a révélé, pour la première fois, que les femmes médecins étaient beaucoup moins susceptibles d’être présentées avec le titre professionnel de “ médecin ” que leurs collègues masculins lors des grandes rondes, lorsque les cliniciens décrivent des cas de patients à d’autres médecins – les médecins masculins ont présenté leurs collègues féminines en utilisant des titres officiels seulement environ la moitié du temps. L’équipe a soumis ses résultats à trois revues à fort impact, mais a été rejetée.

“Le principal sentiment que j’ai ressenti des critiques était qu’ils ne pensaient pas [the findings] étaient en fait une chose », dit Hayes. Le document a finalement été publié dans un journal sur la santé des femmes à faible impact, mais elle l’a publié sur les réseaux sociaux et a écrit un article de blog décrivant les résultats. Cela a aidé le journal à atteindre un public plus large, même à partir d’un journal moins lu. “En conséquence, mes co-auteurs ont été cités dans Time et le Washington Post.”

La communauté scientifique essaie toujours de comprendre comment intégrer les médias sociaux aux critères de réussite traditionnels. Hayes elle-même dit que le nombre de retweets et de likes d’un article ne devrait pas être un substitut à la valeur de la science elle-même.

Renforcement des structures de pouvoir

Les médias sociaux offrent une alternative aux structures de pouvoir traditionnelles en science et en recherche, qui donnent le plus de poids aux revues à fort impact, aux professeurs titulaires et aux institutions prestigieuses. Sur Twitter, les personnes qui n’ont pas de mandat, qui ont des publications plus limitées à leur nom ou qui sont au début de leur carrière ont la possibilité de démontrer leur expertise. Mais l’affichage des connaissances sur les médias sociaux, plutôt que dans les forums traditionnels comme les revues, est parfois critiqué comme étant moins pertinent ou rigoureux. En 2014, un chercheur a créé une métrique appelée «indice Kardashian» pour mesurer le suivi d’un scientifique par rapport au nombre de citations que ses articles reçoivent – avec l’implication que certains avaient une «célébrité» Twitter qui n’était pas fondée sur la réussite scolaire et était donc non justifié.

L’indice a été largement critiqué, y compris par ceux qui ont contesté l’idée que les citations sont la mesure la plus importante de l’expertise scientifique – ce qui pénalise les jeunes chercheurs, par exemple, qui auront automatiquement un nombre de citations inférieur. “Il est critique pour les personnes qui cherchent à communiquer plus largement, comme si c’était une mauvaise chose”, a déclaré Prasad.

Choo dit que la mentalité s’est estompée au sein de la communauté scientifique. «Il y a quelques années, c’était un paysage très différent», dit-elle. “Vous n’entendez plus beaucoup dire que vous perdez votre temps sur Twitter et que vous devriez écrire un document.”

Certaines institutions commencent à considérer l’activité des médias sociaux dans les décisions d’embauche et de promotion, ce qui est une étape positive, explique Eric Topol (@EricTopol), cardiologue et généticien au Scripps Research Institute et personnalité de premier plan (avec plus de 177 000 abonnés) ) dans Twitter scientifique. “De plus en plus, ce sera la façon dont la communauté scientifique échange des idées, et cela complète l’histoire typique des citations d’une personne”, dit-il.

Cependant, il ne devrait être inclus que de manière modeste, explique Hayes. «Être populaire ne devrait pas être la raison pour laquelle quelqu’un devient professeur titulaire.» Les organisations doivent déterminer le poids qu’elles accordent aux médias sociaux et la manière dont elles déterminent quels types d’utilisation sont pertinents pour le travail scientifique d’une personne. «Nous devons systématiser la façon dont nous évaluons la validité», déclare Hayes. “C’est encore un peu un Far West là-bas.”

Choo ne pensait pas initialement que les médias sociaux devraient être intégrés dans les décisions d’évolution de carrière, mais dit qu’elle a été conquise. «J’ai été convaincu de la qualité et de la rigueur de certaines des informations éducatives que les gens diffusent sur les réseaux sociaux. Les gens font des tweetorials, qui sont vraiment rigoureux. C’est une formation médicale incroyable. ” Cependant, Choo dit que des mesures quantitatives rigoureuses doivent être développées pour évaluer l’utilisation des médias sociaux par les gens.

Établir une présence

Avec autant de conversations sur la science et la médecine sur Twitter, les personnes qui ne l’utilisent pas du tout sont absentes d’un forum important pour les conversations sur la science et la médecine, dit Hayes. Ils n’ont pas à être aussi actifs que Prasad ou Choo – ou même à tweeter du tout – mais ils doivent garder un œil sur la discussion. «Je pense que cela a atteint le point où les médecins universitaires devraient à coup sûr avoir une présence, sinon rien, juste pour qu’ils puissent voir ce qui se passe. C’est comme lire des journaux », dit-elle. “Vous ne pouvez pas mettre votre tête dans le sable. C’est une autre source d’information. “

Les gens qui résistent ont souvent des préoccupations communes, y compris la brièveté des tweets et le temps que cela prend pour les autres travaux. Reshma Jagsi (@reshmajagsi), vice-présidente du Département de radio-oncologie de l’Université du Michigan, a partagé bon nombre de ces préoccupations avant de commencer à utiliser Twitter cet été. «J’étais une résistance Twitter», dit-elle. Elle a vu ses préoccupations rapidement bouleversées, notant que le filetage de tweets et la liaison à des articles permettaient des conversations solides.

Les médias sociaux peuvent consommer beaucoup de temps, mais il est possible de les utiliser de manière productive et avec modération. La bonne science, dit Choo, prend souvent du temps et de l’espace, donc la gestion du temps est essentielle. «Certains jours, je peux vraiment m’y prendre», dit-elle. “Je pense vraiment que vous avez besoin de garanties pour vous assurer de rester productif.”

Trier le volume d’informations sur Twitter et identifier les meilleures façons de l’utiliser peut également prendre du temps. Cependant, l’ignorer complètement n’est pas la bonne solution à ce problème, et il est possible de voir une tranche des informations, même si quelqu’un ne peut pas tout voir, dit Jagsi. «Le tri du blé de l’ivraie en vaut la peine jusqu’à présent.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 9 décembre 2020.