Comment un cerveau de mammifère oublie-t-il?

Nos souvenirs sont imparfaits. Vous vous souvenez probablement à qui vous avez parlé au cours du dîner le week-end dernier, mais vous avez probablement oublié les détails de la conversation. Se souvenir de trop peut avoir ses inconvénients – dans des conditions telles que le trouble de stress post-traumatique, un événement pénible peut rester gravé dans l’esprit d’une personne, provoquant une angoisse continue. D’un autre côté, une perte de mémoire excessive est également un problème. La maladie d’Alzheimer, par exemple, est marquée par une incapacité à se souvenir. En utilisant des souris, les scientifiques ont maintenant démontré que les cellules immunitaires résidentes du cerveau, la microglie, jouent un rôle essentiel en aidant l’organe à oublier.

La microglie était autrefois considérée uniquement comme les chiens de garde du cerveau – activés exclusivement pour museler les agents pathogènes et les neurones morts et mourants. Ce point de vue a changé ces dernières années, car les scientifiques ont rassemblé des preuves que ces cellules ont des fonctions étendues: au cours du développement, elles semblent aider à sculpter le cerveau en éliminant les synapses excessives – les connexions entre les neurones. Et la microglie semble être un acteur majeur dans plusieurs maladies neurodéveloppementales et neurodégénératives, dont l’autisme et la maladie d’Alzheimer. Yan Gu, neuroscientifique à l’École de médecine de l’Université du Zhejiang en Chine, a déclaré que lui et ses collègues étaient intrigués par le lien potentiel entre les travaux sur l’élagage microglial au début du développement et les recherches antérieures indiquant que les synapses sont importantes pour le stockage et le codage des souvenirs. . “Nous nous sommes demandé si la microglie pouvait éliminer les synapses dans le cerveau adulte”, dit-il. “Et quelle est la relation entre la perte de synapses par la microglie et l’oubli?”

Pour répondre à cette question, le groupe de Gu s’est associé à d’autres chercheurs de l’Université du Zhejiang dans une étude, dont le neuroscientifique Lang Wang. Ils ont épuisé la microglie du cerveau des souris avec des médicaments administrés soit par l’alimentation, soit injectés directement dans le cerveau. Pour évaluer la rétention de la mémoire, ils ont utilisé le conditionnement de la peur contextuelle, une technique qui consiste à placer les rongeurs dans une cage et à leur donner des décharges électriques légères. (Lorsque les animaux rentrent dans la cage, même en l’absence de choc, le souvenir de l’expérience les immobilise.) Les chercheurs ont constaté que bien que cette réponse de congélation ait diminué après quelques semaines chez des animaux sains, elle est restée largement intacte dans leur microglie. homologues épuisés.

L’équipe a ensuite mené une série d’expériences pour déterminer comment, exactement, la microglie médie l’oubli. Ils se sont installés sur l’hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire et l’apprentissage, et ont étiqueté des neurones qui étaient actifs pendant la tâche contextuelle de conditionnement de la peur lorsque les animaux faisaient des souvenirs. (On pense que ces neurones associés à la mémoire se déclenchent ensemble lorsqu’un souvenir est rappelé.) Les chercheurs ont démontré que la réactivation de ces cellules se produisait plus fréquemment chez les animaux appauvris en microglies que chez les animaux sains.

D’autres tests ont révélé que l’oubli dépendait de la capacité de la microglie à engloutir les synapses – et de l’activité des neurones. La suppression de l’activation des neurones associés à la mémoire a conduit à plus d’oubli chez les souris, ce qui suggère que l’élimination médiée par la microglie était un mécanisme par lequel moins de souvenirs utiles sont perdus. Les résultats ont été publiés aujourd’hui dans Science.

«C’est un travail très excitant», déclare Paul Frankland, neuroscientifique au Hospital for Sick Children de Toronto, qui n’a pas participé à l’étude mais a collaboré avec certains de ses coauteurs par le passé. «Il s’agit d’un tout nouveau type de mécanisme d’oubli qui a été découvert.» Selon Frankland, un certain nombre de mécanismes d’effacement de la mémoire ont été proposés au cours de la dernière décennie, notamment des travaux de son groupe qui ont suggéré que la formation de les nouveaux neurones, la neurogenèse, permettent l’oubli. En termes simples, l’idée est que l’ajout de neurones introduit de nouvelles connexions et brise les anciennes, modifiant le modèle existant de synapses dans les engrammes – des ensembles de neurones où les souvenirs sont stockés – et les rendant plus difficiles d’accès.

L’oubli lié à la neurogenèse et à la microglie pourrait se produire de concert, ajoute Frankland, du moins dans certaines parties du cerveau où la neurogenèse est présente. Mais en examinant les zones de l’hippocampe où la neurogenèse se produit et ne se produit pas, Gu et ses collègues ont démontré que l’oubli médié par la microglie pouvait être plus répandu dans le cerveau. «Cela suggère que l’oubli médié par la microglie peut être une forme généralisée d’oubli même dans les régions du cerveau sans neurogenèse [such as the cortex]», Dit Gu.

«Ce fut une étude vraiment cool», explique Soyon Hong, neuroscientifique à University College London, qui n’a pas participé aux travaux. Elle note que si un autre groupe a précédemment démontré que les microglies sont impliquées dans la formation de synapses pendant l’apprentissage, la nouveauté du nouveau document est qu’il suggère que ces cellules jouent également un rôle dans l’élimination des synapses dans un cerveau adulte sain. Il reste cependant de nombreux mystères sur le mécanisme sous-jacent à ce processus. Des recherches antérieures ont montré qu’un constituant du système immunitaire appelé système du complément est impliqué dans le marquage des synapses pour la microglie à tailler. Wu et ses collègues ont démontré que ce système jouait également un rôle dans l’oubli médié par la microglie. Mais les questions plus spécifiques, telles que les facteurs qui contrôlent les protéines complémentaires qui marqueront les connexions neuronales pour l’élimination des microglies restent une question ouverte, dit Hong.

Gu et ses collègues travaillent actuellement à détailler davantage le mécanisme par lequel la microglie identifie les synapses à cibler et si ces processus tournent mal dans une maladie neurodégénérative telle que la maladie d’Alzheimer, dans laquelle la microglie hyperactive peut jouer un rôle. Hong, dont le laboratoire se concentre sur des travaux similaires, note que la réponse à ces questions pourrait avoir d’importantes implications à l’avenir. “Vous pouvez imaginer, à long terme, pour l’Alzheimer et d’autres maladies impliquant une perte de mémoire, que cette voie de signalisation neuro-immune impliquée dans la mémoire pourrait être une cible thérapeutique vraiment spécifique et nouvelle”, dit-elle.