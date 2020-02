Comment un différend sur un numéro unique est devenu une crise cosmologique

Vers la fin du 20e siècle, le modèle cosmologique standard semblait complet. Plein de mystères, oui. Débordant de zones fertiles pour de nouvelles recherches, certainement. Mais dans l’ensemble, il s’est maintenu: l’univers était composé d’environ deux tiers d’énergie noire (quelque chose de mystérieux qui accélère l’expansion de l’univers), peut-être d’un quart de matière noire (quelque chose de mystérieux qui détermine l’évolution de la structure dans l’univers ), et 4 ou 5 pour cent de matière «ordinaire» (ce qui nous appartient – et des planètes, étoiles, galaxies et tout ce que nous avions toujours pensé, jusqu’à ces dernières décennies, constituaient l’univers dans son intégralité). Cela s’est ajouté.

Pas si vite. Ou, plus précisément, trop vite.

Ces dernières années, un écart est apparu entre deux façons de mesurer le taux d’expansion de l’univers, une valeur appelée la constante de Hubble (H0). Les mesures commençant dans l’univers d’aujourd’hui et remontant à des stades antérieurs et antérieurs ont toujours révélé une valeur pour H0. Les mesures commençant aux premiers stades de l’univers et progressant, cependant, ont toujours prédit une autre valeur – celle qui suggère que l’univers se développe plus rapidement que nous ne le pensions.

L’écart est mathématiquement subtil mais – comme le sont souvent les écarts mathématiques subtils amplifiés à l’échelle de l’espace-temps de l’univers – cosmiquement significatif. Connaître le taux d’expansion actuel de l’univers aide les cosmologistes à extrapoler dans le temps pour déterminer l’âge de l’univers. Cela leur permet également d’extrapoler dans le temps pour comprendre quand, selon la théorie actuelle, l’espace entre les galaxies sera devenu si vaste que le cosmos ressemblera à une étendue vide au-delà de notre propre environnement immédiat. Une valeur correcte de H0 pourrait même aider à élucider la nature de l’énergie sombre entraînant l’accélération.

Jusqu’à présent, les mesures du premier univers prospectif prédisent une valeur pour H0, et les mesures du dernier univers rétrospectif en révèlent une autre. Ce genre de situation n’est pas rare en science. Habituellement, il disparaît sous un examen plus approfondi – et l’hypothèse qu’il disparaîtrait a rassuré les cosmologistes au cours de la dernière décennie. Mais le désaccord s’est durci, année après année, chaque série de mesures devenant de plus en plus insoluble. Et maintenant, un consensus s’est dégagé sur le problème.

Crédit: George Retseck (cône d’expansion); Jen Christiansen (schémas); Collaboration ESA et PLANCK (Planck CMB)

Personne ne suggère que tout le modèle cosmologique standard est faux. Mais quelque chose ne va pas – peut-être avec les observations ou peut-être avec l’interprétation des observations, bien que chaque scénario soit peu probable. Cela laisse une dernière option – tout aussi improbable mais aussi de moins en moins impensable: quelque chose ne va pas avec le modèle cosmologique lui-même.

Pour la majeure partie de l’histoire humaine, «l’étude» de nos origines cosmiques était une question de mythe – des variations sur le thème «au commencement». En 1925, l’astronome américain Edwin Hubble l’a propulsé vers l’empirisme lorsqu’il a annoncé qu’il avait résolu un mystère séculaire sur l’identité des taches dans le ciel – ce que les astronomes appelaient des «nébuleuses». Les nébuleuses étaient-elles des formations gazeuses qui résidaient dans la canopée des étoiles? Si c’est le cas, alors peut-être que cette verrière d’étoiles, qui s’étend aussi loin que les télescopes les plus puissants pouvaient voir, était l’univers dans son intégralité. Ou les nébuleuses étaient-elles des «univers insulaires» qui leur étaient propres? Hubble a découvert au moins une nébuleuse: ce que nous appelons aujourd’hui la galaxie d’Andromède.

De plus, lorsque Hubble a regardé la lumière des autres nébuleuses, il a constaté que les longueurs d’onde s’étalaient vers l’extrémité rouge du spectre visible, suggérant que chaque source s’éloignait de la Terre. (La vitesse de la lumière reste constante. Ce qui change, c’est la longueur entre les vagues, et cette longueur détermine la couleur.) En 1927, le physicien et prêtre belge Georges Lemaître a remarqué un motif: plus la galaxie est éloignée, plus son décalage vers le rouge est important. Plus il était loin, plus il reculait rapidement. En 1929, Hubble est parvenu indépendamment à la même conclusion: l’univers est en expansion.

Crédit: Jen Christiansen (schémas); Collaboration ESA et PLANCK (Planck CMB); NASA et WMAP Science Team (WMAP CMB détail); Source: «Le programme Carnegie-Chicago Hubble. VIII. An Independent Determination of the Hubble Constant Based on the Tip of the Red Giant Branch », par Wendy L. Freedman et al., Dans Astrophysical Journal, vol. 882, n ° 1; 29 août 2019 (graphique des résultats divergents)

Se développer à partir de quoi? Inversez l’expansion vers l’extérieur de l’univers et vous finirez par arriver à un point de départ, un événement de naissance en quelque sorte. Presque immédiatement, quelques théoriciens ont suggéré une sorte d’explosion de l’espace et du temps, un phénomène qui a plus tard acquis le surnom (initialement désobligeant) de «big bang». L’idée paraissait fantastique et pendant plusieurs décennies, en l’absence de preuves empiriques, la plupart des astronomes pouvaient se permettre de l’ignorer. Cela a changé en 1965, lorsque deux articles ont été publiés simultanément dans le Astrophysical Journal. Le premier, par quatre physiciens de l’Université de Princeton, a prédit la température actuelle d’un univers qui avait émergé d’une boule de feu primordiale. Le second, par deux astronomes des Bell Labs, a rapporté la mesure de cette température.

L’antenne radio des Bell Labs a enregistré une couche de rayonnement de toutes les directions dans le ciel – quelque chose qui est devenu connu sous le nom de fond micro-ondes cosmique (CMB). La température que les scientifiques en ont déduite de trois degrés au-dessus du zéro absolu ne correspondait pas exactement à la prédiction de la collaboration de Princeton, mais pour un premier essai, elle était suffisamment proche pour parvenir rapidement à un consensus sur l’interprétation du big bang. En 1970, le protégé de Hubble, Allan R. Sandage, a publié un essai très influent dans Physics Today qui a en fait établi le nouveau programme de recherche scientifique pour les décennies à venir: «Cosmologie: une recherche de deux nombres». Un nombre, Sandage a dit, était le taux actuel d’expansion de l’univers – la constante de Hubble. Le deuxième nombre était la vitesse à laquelle cette expansion ralentissait – le paramètre de décélération.

Les scientifiques se sont d’abord fixés une valeur pour le deuxième chiffre. À partir de la fin des années 1980, deux équipes de scientifiques ont entrepris de mesurer la décélération en travaillant avec une hypothèse et un outil communs. L’hypothèse était que dans un univers en expansion plein de matière interagissant gravitationnellement avec toute autre matière – tout tirant sur tout le reste – l’expansion doit être ralentie. L’outil était des supernovae de type Ia, des étoiles explosives qui, selon les astronomes, pouvaient servir de bougies standard – des sources de lumière qui ne varient pas d’un exemple à l’autre et dont la luminosité vous indique sa distance relative. (Une ampoule de 60 watts apparaîtra de plus en plus sombre lorsque vous vous en éloignerez, mais si vous savez qu’il s’agit d’une ampoule de 60 watts, vous pouvez en déduire sa séparation.) Si l’expansion ralentit, les astronomes ont supposé, à une grande distance de la Terre, une supernova serait plus proche, et donc plus brillante, que si l’univers grandissait à un rythme constant.

Ce que les deux équipes ont découvert indépendamment, cependant, c’est que les supernovae les plus éloignées étaient plus faibles que prévu et donc plus éloignées. En 1998, ils ont annoncé leur conclusion: l’expansion de l’univers ne ralentit pas. Il accélère. La cause de cette accélération est devenue connue sous le nom d ‘«énergie sombre» – un nom à utiliser comme espace réservé jusqu’à ce que quelqu’un comprenne ce que c’est réellement.

Une valeur pour le premier nombre de Sandage – la constante de Hubble – a rapidement suivi. Depuis plusieurs décennies, ce nombre était une source de discorde parmi les astronomes. Sandage lui-même avait affirmé que H0 serait d’environ 50 (le taux d’expansion exprimé en kilomètres par seconde pour 3,26 millions d’années-lumière), une valeur qui mettrait l’âge de l’univers à environ 20 milliards d’années. D’autres astronomes préféraient un H0 proche de 100, soit un âge d’environ 10 milliards d’années. L’écart était embarrassant: même une science toute neuve devrait pouvoir contraindre un nombre fondamental dans un facteur de deux.

En 2001, le projet clé du télescope spatial Hubble a achevé la première mesure fiable de la constante Hubble. Dans ce cas, les bougies standard étaient des variables céphéides, des étoiles qui s’éclairent et s’assombrissent avec une régularité qui correspond à leur luminosité absolue (leur 60 watts, pour ainsi dire). Le projet clé a fini par diviser essentiellement la différence entre les deux valeurs précédentes: 72 ± 8.

La prochaine recherche purement astronomique de la constante a été réalisée par SH0ES (Supernovae, H0, pour l’équation d’état de l’énergie sombre), une équipe dirigée par Adam G.Riess, qui en 2011 a partagé le prix Nobel de physique pour son rôle dans la découverte de 1998 de l’accélération. Cette fois, les bougies standard étaient à la fois des céphéides et des supernovae de type Ia, et ces dernières comprenaient certaines des supernovae les plus éloignées jamais observées. Le résultat initial, en 2005, était de 73 ± 4, presque identique à celui du projet clé mais avec une marge d’erreur plus étroite. Depuis lors, SH0ES a fourni des mises à jour régulières, toutes tombant dans la même plage d’erreur toujours plus étroite. Le plus récent, en 2019, était de 74,03 ± 1,42.

Toutes ces déterminations de H0 impliquent l’approche traditionnelle de l’astronomie: en commençant ici et maintenant, le royaume que les cosmologistes appellent l’univers tardif, et en regardant de plus en plus loin dans l’espace, c’est-à-dire (parce que la vitesse de la lumière est finie) et plus loin dans le temps, aussi loin qu’ils peuvent voir. Au cours des deux dernières décennies, cependant, les chercheurs ont également commencé à utiliser l’approche inverse. Ils commencent à un point aussi éloigné qu’ils peuvent voir et progressent vers le présent. Le point de coupure – le rideau entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas voir, entre l’univers «précoce» et «tardif» – est le même CMB que les astronomes utilisant l’antenne radio des Bell Labs ont observé pour la première fois dans les années 1960.

Le CMB est un rayonnement relique de la période où l’univers, au jeune âge de 379 000 ans, s’était suffisamment refroidi pour que les atomes d’hydrogène se forment, dissipant le brouillard dense des protons et des électrons libres et laissant suffisamment de place aux photons de lumière pour voyager à travers l’univers. Bien que la première image Bell Labs du CMB soit une étendue lisse, les théoriciens ont supposé qu’à une résolution plus élevée, le rayonnement de fond révélerait des variations de température représentant les germes de densité qui évolueraient dans la structure de l’univers telle que nous la connaissons – les galaxies , amas de galaxies et superamas de galaxies.

En 1992, la première sonde spatiale du CMB, le Cosmic Background Explorer, a trouvé ces variations de signature; en 2003, une sonde spatiale de suivi, la sonde d’anisotropie hyperfréquence Wilkinson (WMAP), a fourni une résolution beaucoup plus élevée, suffisamment élevée pour que les physiciens puissent identifier la taille des ondes sonores primitives produites par la matière primitive. Comme vous pouvez vous attendre des ondes sonores qui se déplacent à presque la vitesse de la lumière depuis 379 000 ans, les «taches» du CMB partagent un rayon commun d’environ 379 000 années-lumière. Et parce que ces taches se sont développées dans l’univers que nous étudions aujourd’hui, les cosmologistes peuvent utiliser cette taille initiale comme une «règle standard» avec laquelle mesurer la croissance et l’expansion de la structure à grande échelle jusqu’à nos jours. Ces mesures, à leur tour, révèlent le taux d’expansion – la constante de Hubble.

La première mesure de H0 de WMAP, en 2003, était de 72 ± 5. Parfait. Le nombre correspondait exactement au résultat du projet clé, avec l’avantage supplémentaire d’une plage d’erreur plus étroite. Les autres résultats du WMAP étaient légèrement inférieurs: 73 en 2007, 72 en 2009, 70 en 2011. Pas de problème, cependant: l’erreur pour les mesures SH0ES et WMAP se chevauchait toujours dans la plage de 72 à 73.

En 2013, cependant, les deux marges s’embrassaient à peine. Le résultat le plus récent de SH0ES à cette époque montrait une constante de Hubble de 74 ± 2, et le résultat final de WMAP montrait une constante de Hubble de 70 ± 2. Néanmoins, ne vous inquiétez pas. Les deux méthodes pourraient s’entendre sur 72. Les résultats d’une méthode commenceraient sûrement à évoluer vers l’autre à mesure que la méthodologie et la technologie s’amélioreraient – peut-être dès que les premières données auraient été publiées par l’observatoire spatial Planck, le successeur de l’Agence spatiale européenne au WMAP.

Cette version est arrivée en 2014: 67,4 ± 1,4. Les plages d’erreur ne se chevauchent plus, pas même se ferment. Et les données ultérieures publiées par Planck se sont avérées aussi inflexibles que celles de SH0ES. La valeur de Planck pour la constante de Hubble est restée à 67, et la marge d’erreur a diminué à un, puis, en 2018, une fraction d’un.

«Tension» est le terme scientifique de l’art pour une telle situation, comme dans le titre d’une conférence à l’Institut Kavli pour la physique théorique (KITP) à Santa Barbara, en Californie, l’été dernier: «Tensions entre le premier et le dernier univers . ” Le premier orateur était Riess, et à la fin de son discours, il s’est tourné vers un autre lauréat du prix Nobel dans l’auditorium, David Gross, un physicien des particules et un ancien directeur du KITP, et lui a demandé ce qu’il pensait: Avons-nous une «tension, »Ou avons-nous un« problème »?

Gross a averti que ces distinctions sont «arbitraires». Puis il a dit: “Mais oui, je pense que vous pourriez appeler ça un problème.” Vingt minutes plus tard, à la fin des questions et réponses, il a modifié son évaluation. En physique des particules, a-t-il dit, “nous n’appellerions pas cela une tension ou un problème mais plutôt une crise”.

“D’accord”, a déclaré Riess, concluant la discussion. “Alors nous sommes en crise, tout le monde.”

Contrairement à une tension, qui nécessite une résolution, ou un problème, qui nécessite une solution, une crise nécessite quelque chose de plus – une refonte globale. Mais de quoi? Les enquêteurs de la constante de Hubble voient trois possibilités.

L’une est que quelque chose ne va pas dans la recherche sur l’univers tardif. Une «échelle de distance» cosmique qui s’étend de plus en plus à travers l’univers n’est aussi solide que ses barreaux – les bougies standard. Comme dans toute observation scientifique, les erreurs systématiques font partie de l’équation.

Cette possibilité a perturbé la conférence KITP. Un groupe dirigé par Wendy L. Freedman, un astrophysicien maintenant à l’Université de Chicago qui avait été chercheur principal sur le projet clé, a déposé un article au milieu de la conférence qui annonçait un résultat contraire. En utilisant un autre type de bougie standard – des étoiles appelées géantes rouges qui, au bord de l’extinction, subissent un «flash d’hélium» qui indique de manière fiable leur luminosité – Freedman et ses collègues étaient arrivés à une valeur qui, comme le disait leur journal, « se situe à mi-chemin dans la plage définie par la tension Hubble actuelle »: 69,8 ± 0,8 – un résultat qui n’offre aucun chevauchement de marge d’erreur rassurant avec celui de SH0ES ou de Planck.

Le timing de l’article a semblé provocateur pour au moins certains des autres chercheurs de l’univers tardif présents. L’équipe SH0ES en particulier a eu peu d’occasions de digérer les données (ce que les scientifiques ont essayé de faire pendant le dîner ce soir-là), et encore moins de savoir comment réagir.

Trois semaines plus tard, cependant, ils ont publié un document de réponse. La méthode que l’équipe de Freedman a utilisée «est une bougie standard prometteuse pour mesurer les distances extragalactiques», ont commencé les auteurs, diplomatiquement, avant d’éviscérer les erreurs systématiques qui, selon eux, affectaient les résultats de l’équipe. L’interprétation préférée de Riess et de ses collègues des données de la géante rouge a restauré la constante de Hubble à une valeur bien dans ses limites précédentes: 72,4 ± 1,9.

Freedman désapprouve avec véhémence cette interprétation: «C’est faux! C’est complètement faux! ” elle dit. «Ils ont mal compris la méthode, bien que nous leur ayons expliqué à plusieurs reprises.»

(Début octobre 2019, lors d’une autre réunion de «tension», le différend a pris une tournure personnelle lorsque Barry Madore – l’un des collaborateurs de Freedman, ainsi que son épouse – a montré une diapositive qui représentait la tête de Riess dans une guillotine. L’image faisait partie d’une métaphore de bloc de coupe scientifique, et Madore a déclaré plus tard que l’inclusion de la tête de Riess était une blague. Mais Riess était dans le public; il suffit de dire que la prochaine pause-café comprenait, à l’insistance de nombreux participants, une discussion sur les codes de conduite professionnels.)

De telles querelles ne peuvent que laisser les physiciens des particules penser que, oui, le problème réside dans les astronomes et les erreurs impliquant la méthode de l’échelle de distance. Mais les observations CMB et la règle cosmique doivent avoir leur propre potentiel d’erreurs systématiques, non? En principe, oui. Mais peu (le cas échéant) d’astronomes pensent que le problème réside dans l’observatoire de Planck, que les physiciens pensent avoir atteint le seuil de précision pour les observations spatiales du CMB. En d’autres termes, les mesures de Planck du CMB sont probablement aussi bonnes que jamais. «Les données sont spectaculaires», explique Nicholas Suntzeff, un astronome du Texas A&M qui a collaboré avec Freedman et Riess, mais pas sur la constante Hubble. «Et des observations indépendantes» du CMB – au télescope du pôle Sud et au réseau de grands millimètres d’Atacama – «montrent qu’il n’y a pas d’erreur.»

Si la source de la tension de Hubble n’est pas dans les observations de l’univers tardif ou du premier univers, les cosmologistes n’ont d’autre choix que de poursuivre l’option trois: «la nouvelle physique».

Depuis près d’un siècle, les scientifiques parlent de la nouvelle physique – des forces ou des phénomènes qui échapperaient à nos connaissances actuelles sur l’univers. Une décennie après qu’Albert Einstein a présenté sa théorie générale de la relativité en 1915, l’avènement de la mécanique quantique a compromis son exhaustivité. L’univers du très grand (celui fonctionnant selon les règles de la relativité générale) s’est révélé mathématiquement incompatible avec l’univers du très petit (celui fonctionnant selon les règles de la mécanique quantique).

Pendant un certain temps, les physiciens ont pu ignorer le problème, car les deux domaines ne se sont pas recoupés sur le plan pratique. Mais ensuite vint la découverte du CMB, validant l’idée que l’univers du très grand émergeait réellement de l’univers du très petit – que les galaxies et amas à grande échelle que nous étudions à l’aide de la relativité générale étaient issus de fluctuations quantiques . La tension de Hubble découle directement d’une tentative de faire correspondre ces deux types de physique. Les fluctuations quantiques du CMB prédisent que l’univers arrivera à maturité avec une valeur de la constante de Hubble, tandis que les observations relativistes générales faites aujourd’hui révèlent une autre valeur.

Riess compare l’écart à la croissance d’une personne. “Vous avez un enfant, et vous pouvez mesurer sa taille très précisément quand il a deux ans”, dit-il. “Et vous pouvez ensuite utiliser votre compréhension de la croissance des gens, comme un graphique de croissance, pour prédire leur taille finale à la fin.” Idéalement, la prédiction et la mesure seraient d’accord. “Dans ce cas”, dit-il, “ce n’est pas le cas.” Là encore, il ajoute: “Nous n’avons pas de courbe de croissance pour la croissance habituelle des univers.”

Les cosmologistes ont donc commencé à envisager la possibilité radicale – mais pas totalement désagréable – que le modèle cosmologique standard ne soit pas aussi complet qu’ils l’ont supposé.

Un facteur possible affectant notre compréhension de la croissance de l’univers est une incertitude sur le recensement des particules de l’univers. La plupart des scientifiques sont aujourd’hui assez vieux pour se souvenir d’un autre déséquilibre entre l’observation et la théorie: le «problème des neutrinos solaires», un différend de plusieurs décennies sur les neutrinos électroniques du soleil. Les théoriciens ont prédit un montant; les détecteurs de neutrinos en indiquaient un autre. Les physiciens ont suspecté des erreurs systématiques dans les observations. Les astronomes ont mis en doute l’exhaustivité de la théorie. Comme pour la tension constante de Hubble, aucune des deux parties n’a bougé – jusqu’à la fin du millénaire, lorsque les chercheurs ont découvert que les neutrinos, de façon inattendue, ont une masse; les théoriciens ont ajusté le modèle standard de la physique des particules en conséquence. Un ajustement similaire maintenant – par exemple, une nouvelle variété de neutrinos dans le premier univers – pourrait modifier la distribution de la masse et de l’énergie juste assez pour tenir compte des différences de mesure.

Une autre explication possible est que l’influence de l’énergie sombre change au fil du temps – une alternative raisonnable, étant donné que les cosmologistes ne savent pas comment fonctionne l’énergie sombre, sans parler de ce qu’elle est.

“Il y a une petite correction quelque part nécessaire pour mettre les chiffres en accord”, dit Suntzeff. «C’est une nouvelle physique, et c’est ce qui excite les cosmologistes – un pli dans le mur du modèle standard, quelque chose de nouveau sur lequel travailler.»

Tout le monde sait ce qu’il doit faire ensuite. Les observateurs attendront les données de Gaia, un observatoire de l’Agence spatiale européenne qui promet, dans les deux prochaines années, une précision sans précédent dans la mesure des distances à plus d’un milliard d’étoiles dans notre galaxie. Si ces mesures ne correspondent pas aux valeurs que les astronomes ont utilisées comme premier échelon de l’échelle de distance, le problème sera peut-être après tout des erreurs systématiques. Les théoriciens, quant à eux, continueront de produire des interprétations alternatives de l’univers. Jusqu’à présent, cependant, ils n’en ont pas trouvé un qui résiste à l’examen de la communauté. Et là, à moins d’une percée, la tension – problème, crise – devra résider pour l’instant: dans un univers quasi non scientifique abritant une constante de Hubble prédite de 67 qui dément l’observation de 74.

Le modèle cosmologique standard reste l’un des grands triomphes scientifiques de l’époque. En un demi-siècle, la cosmologie est passée de la spéculation à la (quasi) certitude. Il n’est peut-être pas aussi complet que les cosmologistes le croyaient il y a encore un an, mais il reste un exemple classique de la manière dont la science fonctionne au mieux: elle soulève des questions, fournit des réponses et fait allusion au mystère.