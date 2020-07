Comment un district scolaire tend à la santé émotionnelle des élèves pendant la pandémie de coronavirus

SADDLE BROOK, N.J. – Il y a trois mois, le district scolaire de Saddle Brook progressait régulièrement vers l’apprentissage social et émotionnel dans le cadre d’une initiative de district.

Le yoga en classe, les mantras de pleine conscience et les stratégies d’adaptation à l’anxiété faisaient partie de la routine quotidienne.

Puis vint la pandémie.

L’apprentissage virtuel a séparé les enfants des camarades de classe et des enseignants alors que l’Alliance nationale pour la maladie mentale et d’autres experts en santé ont noté une augmentation du stress et de la dépression. Viennent ensuite le meurtre de George Floyd et les tensions raciales qui ont accru l’anxiété de nombreuses familles.

« Je suis heureuse que nous soyons en face de l’apprentissage social et émotionnel, que nous ayons mis en place cette initiative de bien-être, car nous en avions déjà parlé et nous l’avons fait », a déclaré la surintendante Danielle Shanley.

Pour répondre à une nouvelle réalité compliquée, l’ensemble du corps professoral a travaillé ensemble pour garder l’apprentissage social et émotionnel au premier plan.

« Ma préoccupation était que les enfants doivent être OK », a déclaré Shanley. « S’ils ne sont pas OK, ils ne pourront rien apprendre – ils ne peuvent pas se concentrer. Rien de tout cela n’aura d’importance. »

Les écoles de Saddle Brook ont ​​commencé l’enseignement en ligne à la mi-mars. La communication et les relations entre les enseignants et les élèves étaient désespérément nécessaires pendant cette période. Les enseignants devaient faire un face à face en direct avec les élèves une fois par semaine.

« C’était vraiment pour vérifier leur bien-être, afin que les étudiants et les enseignants puissent établir un contact visuel », a déclaré Shanley.

Certains étudiants ont prospéré dans l’environnement virtuel, mais d’autres ont eu du mal.

« Cette perte de connexion humaine à une si grande échelle est vraiment troublante et a vraiment affecté certains de nos professeurs et certains de nos étudiants », a déclaré Shanley.

Meghan Walls, psychologue pédiatrique de la National Alliance on Mental Illness, a déclaré qu’il était important de comprendre à quel point la pandémie était stressante pour les familles. Les routines perturbées sont particulièrement troublantes pour les enfants.

« L’une des choses qui entretiennent l’anxiété est d’avoir ce sentiment de manque de contrôle », a déclaré Walls.

Ce que le quartier a fait pour les étudiants

Après la fermeture des écoles, les élèves ont participé au lundi de pleine conscience virtuel et au vendredi de remise en forme. Dans tout le quartier, les étudiants ont pratiqué l’affirmation positive du yoga, se répétant un mantra: « Je suis responsable, je suis bon, je suis fort. »

Il reflétait les activités que les enfants avaient faites dans les salles de classe, telles que les respirations profondes du ventre et les ventouses et la reproduction du son d’une abeille bourdonnante à travers un long bourdonnement.

Les activités pendant l’apprentissage à distance comprenaient la rédaction d’un journal. Les étudiants ont été invités à donner leur avis sur leur activité préférée, dans l’espoir qu’ils trouveraient des pratiques qu’ils pourraient continuer pendant l’été.

Une classe de maternelle fait du yoga à l’école primaire Helen I. Smith, qui utilise des programmes de pleine conscience dans son programme d’études à Saddle Brook, New Jersey, le 9 mars.

Jillian Shadis, présidente de la New Jersey School Counsellor Association, a déclaré que les pratiques de pleine conscience et de bien-être sont de solides mesures préventives.

Ils « fournissent aux enfants les compétences, les ressources et les mécanismes d’adaptation dont ils ont besoin, afin qu’ils sachent comment gérer l’anxiété inévitable dans la vie », a déclaré Shadis.

Lutter contre le racisme

Le meurtre de Floyd le 25 mai a ajouté l’urgence aux efforts du district pour faire face aux problèmes de racisme dans le cadre des pratiques de bien-être social et émotionnel.

Coronavirus et écoles: Les enfants doivent parler de George Floyd, des manifestations et du racisme. Avec les fermetures, c’est difficile à faire.

Toni Violetti, le directeur du programme et de l’enseignement du district, a exhorté les enseignants à intégrer la diversité dans leurs cours et à enseigner « comment faire face à l’injustice raciale qui continue de se produire dans notre monde et donner à nos élèves les compétences et l’état d’esprit nécessaires pour penser de manière critique et être culturellement sensible . «

Un professeur de physique a donné une leçon sur les minorités dans les sciences. « Elle voulait qu’ils commencent à réfléchir de manière critique et se rendent compte qu’il y a tellement de sous-représentation des groupes minoritaires dans tous leurs manuels », a déclaré Violetti.

D’autres enseignants ont demandé aux élèves d’écrire des essais dans la voix de groupes sous-représentés. Le message était « mettez votre privilège de côté pendant un moment et grimpez à l’intérieur de la tête et du cœur de quelqu’un d’autre – comment pourriez-vous voir les choses différemment? » Dit Shanley.

« Nous essayons de promouvoir une certaine empathie et compréhension, tolérance et action, peut-être un peu de rage », a-t-elle déclaré.

Julianne Belsito, une enseignante de maternelle, dirige sa classe lors d’une réunion matinale à l’école primaire Helen I. Smith, qui utilise des programmes de pleine conscience dans son programme d’études à Saddle Brook, N.J.

Formation des enseignants

Avant la fermeture de l’école, Violetti et le Comité d’apprentissage social et émotionnel ont organisé une journée de développement professionnel pour les enseignants. Ils se sont concentrés sur les «cinq compétences»: conscience de soi, autogestion, prise de décision responsable, conscience sociale et compétences relationnelles.

Violetti et le comité ont créé un tableau de bingo d’apprentissage social et émotionnel pour les étudiants, avec des carrés contenant des activités de compétences sociales, telles que: écrire 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vérifier les voisins âgés, réunir la famille.

À quoi ressembleront les écoles rouvertes: Jours prévus à la maison, plus d’apprentissage en ligne, beaucoup de lavage des mains

Elle a dit que les étudiants lui avaient dit que c’était exactement ce dont ils avaient besoin. Des éducateurs de North Jersey et d’ailleurs ont demandé à utiliser le tableau de bingo

« C’est très excitant », a déclaré Violetti.

Shanley a déclaré que la pleine conscience est envisagée dans le cadre des missions d’été.

« Nous mettons en place des heures d’été pour tous nos conseillers d’orientation », a-t-elle déclaré. « Nous prévoyons qu’il y aura un besoin, au niveau élémentaire en particulier ».

Emma Byrne, la conseillère de l’école Helen I. Smith, a déclaré: «Les élèves portent ce sac à dos invisible et nous ne savons pas toujours tout ce qu’ils vivent.

« Notre objectif est qu’ils se sentent calmes et en sécurité. »

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com: Coronavirus: comment 1 district scolaire tend à la santé émotionnelle des élèves