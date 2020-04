Comment un réchauffement climatique pourrait affecter la propagation de maladies similaires à COVID-19

Les scientifiques savent depuis longtemps que l’augmentation des températures moyennes mondiales accroît la présence géographique de maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la dengue, car les animaux qui les transmettent s’adaptent à des zones plus répandues. Le lien entre les maladies respiratoires, notamment la grippe et le COVID-19, et une planète en réchauffement est moins clair. Mais certains scientifiques craignent que le changement climatique ne modifie la relation entre les défenses de notre corps et ces agents pathogènes. Ces modifications pourraient inclure l’adaptation des microbes à un monde en réchauffement, des changements dans la façon dont les virus et les bactéries interagissent avec leurs hôtes animaux et une réponse immunitaire humaine affaiblie.

Le système immunitaire est notre défense naturelle contre les substances nocives. Lorsqu’un pathogène respiratoire – tel que le nouveau virus du SRAS-CoV-2 qui cause le COVID-19 – pénètre dans le corps par les voies respiratoires, il endommage les cellules en prenant le contrôle de leurs machines et en faisant plus de copies de lui-même. Les cellules blessées libèrent des protéines de signalisation appelées cytokines qui communiquent avec d’autres parties du corps pour activer une réponse immunitaire contre les envahisseurs étrangers.

Les mammifères ont développé une autre défense plus fondamentale contre les agents pathogènes: une température corporelle élevée par rapport à celle de leur environnement. À la suite de ce changement, de nombreux microbes qui sont adaptés à des températures plus fraîches sont incapables de supporter un corps de mammifère chaud.

«De nombreux organismes dans l’environnement ne peuvent survivre [at] 37 degrés »Celsius, la norme pour la température normale du corps humain, explique Arturo Casadevall, président de la microbiologie moléculaire et de l’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Donc, notre température est presque comme une barrière thermique qui nous protège contre de nombreux organismes.”

Les températures ambiantes plus élevées attendues avec un changement climatique pourraient toutefois favoriser les agents pathogènes qui seront plus difficiles à combattre pour le corps humain. Dans un article publié dans mBIO en 2019, Casadevall et ses collègues ont décrit un champignon résistant aux médicaments – Candida auris – qui a été isolé pour la première fois d’une personne en 2009 et a émergé sur trois continents différents au cours de la dernière décennie. Le dénominateur commun de ces événements d’émergence était la température, disent les chercheurs. La découverte, notent-ils, pourrait être le premier exemple d’un champignon s’adaptant à une température plus élevée et brisant la barrière thermique des humains.

Mais un champignon – qui ne nécessite pas d’hôte pour se répliquer – est très différent d’un virus, comme le SRAS-CoV-2. On pense que ce virus est passé des chauves-souris aux humains – les deux hôtes à sang chaud – potentiellement via un animal intermédiaire. Si les créatures à sang froid commencent à s’adapter à des conditions plus chaudes, elles pourraient déclencher une multitude de nouveaux agents pathogènes auxquels les humains pourraient ne pas avoir d’immunité.

«Imaginez que le monde soit plus chaud et que les lézards s’adaptent pour vivre à des températures très proches des vôtres. Ensuite, leurs virus s’adaptent à des températures plus élevées », explique Casadevall. «Nous avons deux piliers de défense: la température et l’immunité avancée. Dans un monde en réchauffement, nous pouvons perdre le pilier de la température si le [pathogens] s’adapter pour être proche de notre température.

Ce problème pourrait être exacerbé lorsque les espèces se déplacent vers des climats historiquement plus froids et des altitudes plus élevées pendant que le monde se réchauffe. Dans une étude publiée en 2017 dans Science, les chercheurs ont estimé qu’en moyenne, les espèces terrestres se déplacent vers les pôles à un rythme de 17 kilomètres par décennie, tandis que les espèces marines le font à 72 kilomètres par décennie. Un tel remaniement des espèces autour de la planète pourrait signifier que les animaux qui hébergent des micro-organismes pathogènes uniques vivront côte à côte avec ceux qui ne les hébergent pas normalement, créant de nouvelles voies de transmission.

Un monde en réchauffement pourrait également avoir un effet sur l’autre mécanisme de défense des humains: le système immunitaire. Les chercheurs savent depuis des années que des facteurs comme le manque de sommeil et le stress pourraient l’affaiblir. L’année dernière, dans une étude publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences USA, des scientifiques de Tokyo ont également découvert que la chaleur réduisait la réponse immunitaire des souris à un virus de la grippe. Les chercheurs ont infecté des souris femelles adultes jeunes en bonne santé par le virus de la grippe A, l’un des deux types qui provoquent des épidémies de grippe saisonnière chez l’homme. Les souris ont été hébergées pendant sept jours dans l’un des trois espaces à température contrôlée: à quatre, 22 et 36 degrés C, respectivement. Les auteurs de l’étude ont découvert que le système immunitaire des souris exposées à la température ambiante la plus élevée ne combattait pas le virus aussi efficacement que les deux autres groupes.

Plus précisément, les chercheurs ont noté que les souris dans la pièce la plus chaude mangeaient moins que celles des chambres les plus fraîches et perdaient 10% de leur poids corporel au cours des 24 premières heures d’exposition à des températures plus élevées. “Les gens perdent souvent leur appétit lorsqu’ils se sentent malades”, a déclaré dans un communiqué de presse l’auteur de l’étude Takeshi Ichinohe, professeur agrégé à l’Université de Tokyo. “Si quelqu’un arrête de manger assez longtemps pour développer un déficit nutritionnel, cela peut affaiblir le système immunitaire et augmenter la probabilité de retomber malade.” Lorsque Ichinohe et son collègue Miyu Moriyama, alors à l’Université de Tokyo, ont complété le régime alimentaire des souris avec du sucre ou des acides gras à chaîne courte (qui sont généralement produits par des bactéries intestinales), ces animaux ont pu développer une réponse immunitaire normale.

Ellen F. Foxman, professeure adjointe de médecine de laboratoire et d’immunobiologie à la Yale School of Medicine, qui n’a pas participé à l’étude, exprime sa prudence quant à l’établissement d’un lien direct entre la chaleur et la réponse immunitaire des souris. «La température a eu un effet sur le comportement des animaux, ce qui a eu un effet sur l’immunité», et les souris «n’ont pas formé une réponse immunitaire antivirale aussi efficace dans ce type particulier d’infection grippale», dit-elle. En revanche, la propre étude PNAS de Foxman en 2015 a montré que les toutes premières étapes de la réponse immunitaire pour lutter contre un virus du rhume étaient en fait stimulées par des températures plus élevées et déprimées par des températures plus basses.

Les chercheurs de l’Université de Tokyo se demandent si la réponse immunitaire affaiblie observée dans leur étude est le résultat d’un déficit nutritionnel ou du fait que le système immunitaire est entravé par la chaleur altérant l’activité de certains gènes. Et ils disent que d’autres expériences sont nécessaires. Néanmoins, le changement climatique pourrait potentiellement perturber la réponse immunitaire humaine – soit directement via une température plus élevée, soit indirectement via ses effets sur la sécurité alimentaire mondiale – un scénario suggéré par un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de 2019.

Foxman, qui reconnaît la validité de l’étude sur la souris de Tokyo, estime que c’est un saut à conclure de ses résultats que le réchauffement rend les humains plus directement sensibles aux infections virales. Mais elle reconnaît que les changements climatiques pourraient modifier le nombre d’animaux hôtes, leur activité et l’exposition humaine à eux.

«Je pense que le changement climatique perturbe de nombreux schémas – du comportement humain, des insectes vecteurs et même [of] les chauves-souris », dont le virus COVID-19 et d’autres coronavirus mortels sont probablement originaires, dit Foxman. Les perturbations pourraient indirectement modifier les interactions entre les maladies et les défenses humaines d’une manière que les scientifiques n’ont pas encore pleinement comprise.

